日本フレスコボール協会（JFBA）、4月11-12日に『フレスコボールアワジシマカップ2026』の開催を公式発表。兵庫県・淡路島での公式戦開催は初。
一般社団法人日本フレスコボール協会が、2026年4月11日、12日に兵庫県洲本市で「フレスコボールアワジシマカップ2026」を開催すると発表しました。
この大会は、JFBA公式戦「FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026」の新規開催枠として、兵庫県洲本市の大浜公園で初めて開催されるものです。開催地はJFBA公認地域クラブ「フレスコボール淡路島GOA」の活動拠点であり、温暖な瀬戸内気候に恵まれた場所とされています。
本大会はシーズン第三戦として、日本代表の座をかけた重要な試合と位置づけられています。なお、このイベントは「公益財団法人業務スーパージャパンドリーム財団」によるスポーツ大会支援事業に採択されています。
「フレスコボールアワジシマカップ2026」の概要
・イベント名: フレスコボールアワジシマカップ2026
・日時: 2026年4月11日（土）、12日（日）
・場所: 兵庫県洲本市・大浜公園
・主催: 一般社団法人日本フレスコボール協会（JFBA）
・協力: フレスコボール淡路島GOA
・主な特徴:
・「公益財団法人業務スーパージャパンドリーム財団」によるスポーツ大会支援事業として実施。
・観戦、体験は無料。
