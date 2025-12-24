一般社団法人日本フレスコボール協会が、2026年4月11日、12日に兵庫県洲本市で「フレスコボールアワジシマカップ2026」を開催すると発表しました。









この大会は、JFBA公式戦「FRESCOBALL JAPAN TOUR 2026」の新規開催枠として、兵庫県洲本市の大浜公園で初めて開催されるものです。開催地はJFBA公認地域クラブ「フレスコボール淡路島GOA」の活動拠点であり、温暖な瀬戸内気候に恵まれた場所とされています。





「フレスコボールアワジシマカップ2026」の概要

同協会は、淡路島が近隣の競技が盛んな地域へのアクセスが良いことから、競技普及のハブとしての役割を期待していると説明しています。また、大会を通じて競技だけでなく、地域の食や文化、人々との交流を楽しむ「フレスコボールライフ」の提供を目指すとしています。本大会はシーズン第三戦として、日本代表の座をかけた重要な試合と位置づけられています。なお、このイベントは「公益財団法人業務スーパージャパンドリーム財団」によるスポーツ大会支援事業に採択されています。

・イベント名: フレスコボールアワジシマカップ2026

・日時: 2026年4月11日（土）、12日（日）

・場所: 兵庫県洲本市・大浜公園

・主催: 一般社団法人日本フレスコボール協会（JFBA）

・協力: フレスコボール淡路島GOA

・主な特徴:

・「公益財団法人業務スーパージャパンドリーム財団」によるスポーツ大会支援事業として実施。

・観戦、体験は無料。



