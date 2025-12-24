株式会社COBOL(東京都千代田区、代表取締役：北川 達也)が出版した書籍、北川 達也著『喜びの道をひらく 天の言霊の道』が、「全国学校図書館協議会」の選定図書に選ばれました。選定図書とは、学校図書館に適した図書のことです。2021年に選定図書に選ばれた『ブッダの獅子吼 原始仏典・法華経の仏教入門』に続き、2作目の快挙となりました。





『天の言霊の道』には、イエス・キリストの言葉を参考にした愛のある言葉が、数多く記載されています。今年のクリスマスは、大切な人と『天の言霊の道』を読み、心を温めて過ごすのはいかがでしょうか。





『天の言霊の道』書影





「全国学校図書館協議会」の選定図書に選ばれるためには、社会的意義の有無に対する厳しい審査があります。

特に、学生に対して健全な教養に役立つものでなければ、選ばれることはありません。

本書は、その厳しい審査をクリアしました。









■全国学校図書館協議会の登録情報

第1677回選定図書

分類記号 ：159(人生訓・教訓)

対象の程度：中学・高校向き





■書籍名 『喜びの道をひらく 天の言霊の道』





■著者名 北川 達也





■著者プロフィール

1971年10月、東京生まれ。國學院大學神道文化学部 卒業。





全国約八万の神社を包括する神社本庁から、神職としての学識が認められ、神職養成機関で取得できる最高階位である「明階」を授与される。

神職養成の実習は、三重の伊勢神宮や島根の出雲大社、東京の明治神宮などで修める。





仏教では、『梵漢和対照・現代語訳 法華経』などの著者で、サンスクリット語やパーリ語、漢語などに精通している仏教思想研究家の植木雅俊氏に師事する。また、公益財団法人 中村元東方研究所・東方学院の研究会員となり、原始仏教を学ぶ。





2005年9月より現在に至るまで、ソフトウェア開発の会社経営を行っている。この目的は、「世のため、人のため」という「神道的な精神」を社会生活の場で実践することにある。

神道的な精神を伝えるために、「北川達也の定例セミナー」を毎月開催している。





著書に、『祈り方が9割 願いが叶う神社参り入門』、『ブッダの獅子吼 原始仏典・法華経の仏教入門』、『日月の未来記 「日月神示」岡本天明の予言』、『大宇宙の鉄則 「日月神示」に基づく生き方』、『喜びの道をひらく 天の言霊の道』(いずれもコボル)、共著に、『anan No.2170 開運行動学』(マガジンハウス)、『一個人 開運の作法』(ベストセラーズ)、『岩戸開き 創刊号』(ナチュラルスピリット)などがある。

他にも、CBCラジオ「北野誠のズバリサタデー」に生出演する。









■本書の目的

本書の著者は、これまでに、神道の本『祈り方が9割』や仏法の本『ブッダの獅子吼』などを著しています。

これらの書籍は、伝統に基づいて、誤りのないよう執筆したため、数多くの宗教的専門用語を用いてきました。





本書では、そういった専門用語を用いないようにして、わかりやすい言葉で表現し、エッセーとしました。

そして、前作までの著作から、重要な項目を多数抜粋し、神道や仏法などの考え方や思想の枠組みを超え、そこに喜びを実現するための古今東西の思想を集大成しました。

さらに、具体的に喜びの道を歩むことに役立つように、日常生活の中で、心の大きな支えの拠り所となるように、一つ一つの言葉が心に残るように編さんしました。









■生徒にとって本書を読むメリット

『天の言霊の道』には、毎日を好転させる喜びの習慣が書かれています。





『天』とは、神の国。

『言霊』とは、言葉に宿る神の力。

『道』とは、私たちに神が満ちるための教え。





『天の言霊の道』を手にしたとき、この世の何もかもが嬉しくなり、読者の喜びの道となるのです。





喜びの道は、世の元の喜びの言葉を受容することからはじまる新しき時代の人の生き方。

「喜びの道をひらく」という心掛けをもつのなら、喜びの道は、誰に対してでも、ひらかれています。

また、喜びの道がひらかれていることに読者自身が気づきます。





すると、読者の人生は大きく変わっていくのです。

さらに、悲しみや悩み、苦しみ、痛み、不安、恐怖、怨み、心配などの嫌な思いから解放されます。

ひいては、他者の喜びが自分自身の喜びともなるのです。





従って、学校や人間関係、自分自身のことなど、悩み多き青春時代を送る若者にとって、「心の支え」や「心の拠り所」となる珠玉の一冊になると思います。









■書籍情報 一部抜粋

喜びにより、悲しみや悩みからの解放

喜びを実現する古今東西の思想の集大成

毎日を好転させる喜びの習慣





・喜びにより、愛は生きることに気づく

・大きな夢や目標を実現させる

・感謝により、嫌な記憶の質が変わる

・次世代のために、良質な情報を集める

・私たちの心の拠り所となるメッセージ

・新しき時代の人の生き方のメソッド









■目次抜粋

始めに

第一の扉 喜びが満ちる神の国

第二の扉 喜びを呼び寄せる

第三の扉 喜びの人生をおくる

第四の扉 嫌な思いを解消する

第五の扉 心の自由を取り戻す

第六の扉 夢や目標を定める

第七の扉 慈愛の心を起こす

第八の扉 慈愛の心を実践する

第九の扉 神に祈りをささげる

第十の扉 喜びの道をひらく

結び

特別付録 喜びの道への毎日習慣メソッド

参考資料 イエス・キリストの言葉









■商品情報

書籍名：『喜びの道をひらく 天の言霊の道』

著者 ：北川 達也

出版 ：株式会社COBOL

発売日：2024年4月1日

ISBN ：978-4-909708-05-2 C0011

価格 ：1,650円(税込)





・商品詳細ページのURL

https://www.amazon.co.jp/dp/4909708057/





・『天の言霊の道』試し読みページのURL

https://cobol.tameshiyo.me/9784909708052









【株式会社COBOL 会社概要】

会社名 ：株式会社COBOL

本社所在地：東京都千代田区神田錦町2-1-8 竹橋ビル3F

代表者 ：代表取締役 北川 達也

設立日 ：2005年9月13日

資本金 ：8,000万円

従業員数 ：従業員数212名(パート含む)

売上高 ：14億4千2百万円(第19期目)