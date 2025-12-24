CS放送「衛星劇場」では、第1次韓流ブームを牽引した韓国ドラマをお届けする「韓国ドラマClassic～不朽の名作選～」を新設。第一弾として2002年のドラマ「ロマンス」を、1月7日(水)より放送します。教師と生徒という許されない立場の2人の純愛を丁寧に描き、韓国での放送当時、平均視聴率20%をマークした純愛ドラマの傑作。一途な男子高校生を演じた「キラースマイル」が魅力的な癒し系キム・ジェウォンが人気を集めました。さらに、本ドラマで主演を務めたキム・ジェウォンとキム・ハヌルが再会を果たす特別番組を2月に放送することが決定！特別番組の収録に向け、質問＆名シーンを募集します。ぜひご参加ください！

ロマンス

★CS衛星劇場にて、1月7日(水) 放送スタート！毎週(水)午後11：00～他 ※2話連続放送2002年/韓国/全20話[演出]イ・デヨン[脚本]ペ・ユミ[出演]キム・ジェウォン、キム・ハヌル、チョン・ソンファン、キム・ユミ桜が咲き乱れる季節、運命のように始まった、淡く切ない恋。教師と生徒という許されない立場にもかかわらず、愛さずにはいられない2人の純愛を丁寧に描いた、不朽の名作ラブストーリー！女教師と高校生の恋愛を爽やかに描き、韓国での放送当時、平均視聴率20%をマークした純愛ドラマの傑作。一途な男子高校生・グァヌを演じた「キラースマイル」が魅力的な癒し系キム・ジェウォンが一躍、トップ韓流スターの仲間入りを果たした出世作である。【あらすじ】音楽好きな高校生のグァヌ（キム・ジェウォン）は、友人たちと一緒にトラックで楽器を運んでいる途中に、チェウォン（キム・ハヌル）が持っていた書類が風で飛ばされ、その書類のせいで視界が遮られて交通事故を起こしてしまう。チェウォンに文句を言おうと意気込んだものの、彼女の愛くるしい性格と姿に心を奪われてしまう。鎮海（チネ）の桜祭りで再会した2人は楽しいひとときを過ごし、再会を誓って別れる。ところが運命の歯車は一晩で思いも寄らぬ方向に回り始める。グァヌの父親は裁縫工場を営んでいたが、経営破綻に陥って自ら命を絶ち、更には父親の隠し子が発覚。グァヌ一家は借金取りに追われ、突如逃げるようにしてソウルへ行くことに。そしてある春の日、チェウォンとグァヌは偶然に再会する。舞台は高校、チェウォンは国語の新米教師として、グァヌは高校3年生として。最初は再会を喜ぶチェウォンとグァヌだったが、教師と生徒という恋愛は許されない関係に苦しむ2人。学校中に噂が広まってしまい、チェウォンは退職の危機に追い込まれる。果たして2人の切ない恋の行方は？

「伝説の韓国ドラマ『ロマンス』が甦る！キム・ジェウォン×キム・ハヌル再会ＳＰ」2月放送決定！

＜募集＞お二人への質問や名シーンを大募集！

「ロマンス」主演のキム・ジェウォンとキム・ハヌルが、日本のファンの皆様のために奇跡の再会を果たす特別番組の放送が決定。この番組の収録を前に、お二人への質問や名シーンを大募集します。【質問内容】①お二人への質問（キム・ジェウォンさん＆キム・ハヌルさんへ） ②あなたの「大好きな名シーン」【質問方法】HP（ https://eigeki.com/news/818 ）よりご確認ください【質問募集期間】2026年1月11日(日)午後11時59分まで

★「ロマンス」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/18761

★「ロマンス」予告動画はこちら

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=m5RzaIhWsWw

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら衛星劇場カスタマーセンター：0570-001-444※受付時間10:00～20:00(年中無休)IP電話のお客様は 03-6741-7535