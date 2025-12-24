全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、 韓国ドラマ「イ・サン」を、12月25日（木）夕方4:00 から、毎週水・木曜に2話連続で放送いたします。

１．番組概要・あらすじ

巨匠イ・ビョンフン監督作！朝鮮王朝史上、最も波乱万丈の生涯をおくったイ・サン、第22代王・正祖（チョンジョ）の半生を描くドラマ。

サンが 11 歳のとき、王位継承者であった父は、何者かの陰謀により謀反の濡れ衣を着せられ、サンの祖父である第 21 代王・英祖（ヨンジョ）によって死に至らしめられる。父を救えなかった無念、また最後に父が残した「聖君になれ」という言葉を胸に抱き、王位継承者となったサンは、民を大切にする賢君である祖父・英祖から、王としての哲学や手腕を学ぶ。一方で、サンの父を陥れた黒幕とその一派は朝廷内にはびこり、今度はサンの廃位や暗殺を企むのだった。しかし、陰謀や策略が渦巻く中にあっても、幼い頃に友情で結ばれたソンヨンとテス、頭脳明晰な側近ホン・グギョンなど周囲の人びとに支えられ、幾多の困難を乗り越えていく。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/korea/i-san/■番宣映像：https://youtu.be/AED_emT1Sxk■画像クレジット：©2007-8 MBC

2．放送スケジュール

https://www.twellv.co.jp/program/korea/i-san/
YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=AED_emT1Sxk

12月25日（木） 放送スタート毎週水・木曜 夕方4:00～ 2話連続放送 (全77話 /韓国語・日本語字幕)

2026年1月7日(水)以降は、毎週水・木曜 夕方3:00～に放送時間を変更して2話連続で放送いたします

4．キャスト

役名：キャストイ・サン役：イ・ソジン ｢チェオクの剣｣｢火の鳥｣「階伯（ケベク）」ソン・ソンヨン役：ハン・ジミン ｢宮廷女官チャングムの誓い｣「カインとアベル｣｢屋根部屋のプリンス｣パク・テス役：イ・ジョンス 「輪廻‐NEXT｣｢百済の王クンチョゴワン｣「大王の夢」英祖（ヨンジョ）役：イ・スンジェ ｢善徳女王｣｢王女の男｣「馬医」

5．スタッフ

演出：イ・ビョンフン、キム・グノン脚本：キム・イヨン音楽：イム・セヒョン

