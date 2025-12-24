株式会社ピーナッツ・クラブ（本社・大阪府東大阪市、代表取締役社長・前田泰裕）は、カプセルトイの新製品『接着剤風 リップチューブ』を2025年12月下旬より順次、全国のカプセルトイ売場で発売します。全5種。メーカー希望小売価格は各300円（税込）。

本製品は、一見、接着剤のように見える容器に入ったリップチューブです。中身はミツロウやスクワランなどの保湿成分を配合した国内製造のリップバームで、本当に唇に塗ってお使いいただけます。友達や家族の前でひと塗りすれば、「何塗ってるの？」とみんなが驚く、ユニークなアイテムです。2024年に『薬味風 リップチューブ』として、わさびや和からし、おろしにんにくなどの容器で発表したところ、たくさんの人に「面白い！」と言ってもらい、SNSでも話題にしてもらうことができました。再び世の中に笑っていただこうと、今度は接着剤風の容器にリップバームを入れてみました。人が集まることも多いこの季節、ぜひこのユニークなアイテムで楽しい時間を過ごしていただきたいです。株式会社ピーナッツ・クラブは、カプセルトイづくりを通じて、世の中に楽しさをお届けしてまいります。

■製品概要商品名： 接着剤風 リップチューブメーカー希望小売価格：各\300（税込)対象年齢：15歳以上種類数：全5種配合成分：ミリスチン酸イソプロピル、ミネラルオイル、ミツロウ、スクワラン、コメヌカ油、フェノキシエタノール内容量 7ml容器：ポリエチレン樹脂製

【過去のシリーズ商品】

■会社概要社名： 株式会社ピーナッツ・クラブ本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33創立： 昭和33年3月設立： 昭和46年9月代表取締役社長： 前田 泰裕資本金： 9,500万円事業内容：・アミューズメント施設向け雑貨・玩具などの企画・制作・販売・カプセルトイの企画・制作・販売・ライセンスキャラクターの取得・商品開発・全国の小売店向け商品の企画・制作・販売公式ホームページ https://www.peanuts-club.co.jp/