Web小説プラットフォーム「ネオページ」で独占連載中の『光る猫爪』作者で声優の金子有希が、“二刀流で小説を書く理由”を語るインタビュー記事がダ・ヴィンチWEBにて公開されました。記事では、創作の原点や作品づくりの裏側に加え、「書いてみたい」と思う人の背中を押すメッセージも紹介されています。『光る猫爪』はネオページで公開中です。インタビューとあわせて作品を読み進められるほか、ネオページでは誰でも作品投稿が可能です。（本記事はネオページの取り組みの一環として掲載されたPRインタビューです。）

【記事の見どころ】

・声優業と創作を両立する金子有希が語る、“二刀流”のリアル・『光る猫爪』誕生の背景と、キャラクター・物語の作り方・これから書き始めたい人へ――創作を続けるためのヒント

【作品情報：『光る猫爪』】

来春書籍化予定

株式会社ジーオーティーより2026年春の刊行予定書籍版ビジュアル、詳細等は後日続報にて発表

ジャンル

日常と異能が交差する“現代ファンタジー×人間ドラマ”

あらすじ

すべての人間が特別な力「才能（ネイル）」を持つ世界。主人公の小倉鈴音（こくらすずね）は『なんでも屋 猫ノ爪』で様々な依頼を受けていく。幼馴染や元上司、癖のある依頼人、様々な人間模様。ちょっと変わった世界のどこにでもある物語。

【ネオページについて】

ネオページは、読むだけでなく、自分の作品を投稿し、創作を続けていけるWeb小説プラットフォームです。多様なジャンルの物語に出会えるだけでなく、誰でも気軽に創作を始められる場として、作家・読者の双方に向けた体験を提供しています。

【記事および関連リンク】

ダ・ヴィンチWEB：インタビュー記事を読むhttps://ddnavi.com/article/1314782/a/ネオページ：『光る猫爪』を読むhttps://www.neopage.com/book/34065522811854800ネオページ：作品を投稿するhttps://www.neopage.com/authorネオページ：新規登録https://my.neopage.com/signup

