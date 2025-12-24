【「Word of the Year 日本版」2025年大賞発表】
Japanese-born English words that make the world a better place
主催：全国外国語教育振興協会／日本英語コーチング協会（JELCA）
全国外国語教育振興協会および日本英語コーチング協会（JELCA）は、日本発の英語表現のうち、社会をより良くする可能性をもつ言葉を顕彰する年次アワード「Word of the Year 日本版」の2025年大賞・入賞を発表いたします。
第1回となる今回は、公募により寄せられた多数の候補語の中から、7名の選考委員による厳正な審査を経て、大賞1語、入賞10語を選出いたしました。
---
【選考結果】
■ 大賞（Word of the Year）
Kintsugi（金継ぎ）
■ 入賞（10語）
・ Omakase（お任せ）
・ Matcha（抹茶）
・ Ikigai（生きがい）
・ Mottainai（もったいない）
・ Iyashikei（癒し系）
・ Komorebi（木漏れ日）
・ Emoi（エモい）
・ Kanban（カンバン）
・ Shinrin-yoku（森林浴）
・ Gyaru（ギャル）
---
【大賞・入賞語 選考委員コメント】
【大賞】Kintsugi（金継ぎ）
2024年にオックスフォード英語辞典（OED）に新語として追加された、まさに今年を象徴する言葉です。壊れた陶器を金で修復する日本の伝統技法であり、「傷を隠すのではなく、美として昇華させる」という哲学が海外で高く評価されています。
選考委員コメント：
極めて日本的な美意識であり、もったいない精神や、わび・さびをあわせたような技術が非常に魅力的に映っています。外国人にはとても魅力的な哲学であり、特にAIが完璧なものを作れる時代において、人間しか作れない「不完璧」に価値を見出す考え方として注目されています。金継ぎをものづくりだけでなく哲学としても注目されているのが興味深く、古くて新しい文化として今後さらに広がりを見せる可能性があります。海外で体験会も開催されており、技術の手ほどきを受けることを目的に来日する外国人も増えています。現代のサステナビリティの文脈でも再評価されており、世界をより良くする可能性を秘めた言葉として大賞に選出されました。
【入賞】Omakase（お任せ）
寿司店・料亭など主に高級店で料理人に献立を一任するスタイルを指す日本語であり、近年英語圏で急速に認知度が上昇しています。
選考委員コメント：
食文化の中で一番ポテンシャルのある言葉です。ただの食べ物を超えた文化を示しており、欲しいものをそのまま買うばかりの日常の中でフレッシュな刺激を与えてくれます。日本では当たり前にある「お任せ」という概念が、世界で注目されている日本食とともに流行り、さらにはステータスとなっているのは非常に興味深いことです。特にニューヨークやサンフランシスコなど感度の高い都市部において「Omakaseを食べに行く」ことが一種のステータスシンボルとなっており、鮨、フレンチ、割烹など主に高級店でのスタイルが、特に欧米で意外なほど受け入れられました。日本文化の特徴のひとつであり、その魅力を証明する言葉です。
【入賞】Matcha（抹茶）
2024-2025年において世界的に最も話題となった日本語由来の食文化用語です。
選考委員コメント：
英語圏のみならず欧米全体に浸透しており、新しさもある極めて有力な候補です。マッチャブームが「茶道」への関心を引き起こし、深い日本文化の理解を促すきっかけになりました。元々は日本の奥ゆかしさ、海外ではzen（禅）と呼ばれる精神とセットだった抹茶が、広く愛されるものになったことに驚きを感じます。今年も非常に話題になり、健康生活にもインパクトがありました。単なる飲料としてだけでなく、さまざまなデザートの味付けにも使われており、2025年の世界的な抹茶需要の高まりで改めてその人気の高さが実感されました。茶道・禅といった日本の精神文化との関連性も付与でき、日本文化の奥深さを伝える単語として適切です。
