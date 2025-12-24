【ギフトに最適】Made in 燕三条 漆麿 ストレートタンブラー300ml ペアセット 桐箱入り
世界的な金属加工の産地として知られる新潟県・燕三条で製造された、【漆麿】ストレートタンブラー300mlのペアセットです。高品質なステンレス素材に、日本の伝統技法である漆塗りを融合させ、機能性と美しさを兼ね備えた逸品に仕上げました。
「暁月」「紫影」と名付けられた2色は、落ち着きのある深い色合いが特長で、日常使いはもちろん、特別な時間を彩る器としても存在感を放ちます。ストレート形状のタンブラーは手に馴染みやすく、ビールやハイボール、冷茶など幅広い飲み物に対応。ステンレス製のため保冷性にも優れ、飲み頃の温度を長く保ちます。
本商品は高級感のある桐箱入りペアセットのため、結婚祝い・記念日・父の日・法人向けギフトなど、贈答品としても最適です。燕三条の技術と日本の美意識が融合した、実用性と品格を兼ね備えたタンブラーをぜひご堪能ください。
