2031年41.56億米ドル市場を形成──資源効率と高性能を両立するクラッドメタルの進化
クラッドメタルとは、異なる金属や合金を層状に圧着（クラッド）し、それぞれの金属が持つ優れた特性を兼ね備えた複合金属材である。一つの金属では成し得ない、耐食性、耐熱性、機械的強度、電気／熱伝導性、加工性、安全性などの複数の性能を兼備させることが可能である。たとえば、内層に耐食性の高いステンレス、外層に高強度の高張力鋼を持つクラッド板、あるいは耐熱・耐圧性が求められるプラント配管・熱交換器用クラッド管、精密部品用途の微細クラッド材など、用途は多岐にわたる。また、単一材ではコストや性能のトレードオフが避けられない場面で、クラッドメタルはコスト対性能比を高める“賢い素材選択”として、産業機械、自動車、航空宇宙、化学プラント、電子部品、エネルギー、半導体装置など多様な分野で採用されている。特に近年では、資源の希少性や環境負荷を考慮した材料効率の最適化、軽量化と高耐久性の両立、長寿命化などのニーズに応えるソリューションとして、クラッドメタルは単なる金属材料ではなく、産業の競争力と持続可能性を支える基盤材である。
成長を加速する構造変化──クラッドメタル市場が描くグローバルトレンド
LP Information調査チームの最新レポートである「世界クラッドメタル市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/305159/clad-metals）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが6.7%で、2031年までにグローバルクラッドメタル市場規模は41.56億米ドルに達すると予測されている。こうした急拡大は、産業の高付加価値化、環境規制強化、資源効率重視、軽量化と強度の両立、高耐久性・長寿命の要求など、複数構造要因が重なった結果である。特に、自動車の軽量化、高速鉄道や輸送機器向け高強度材料、石油・ガス、化学プラントの耐食・耐圧配管、熱交換器、半導体製造装置の精密部品などでクラッド材の需要が急増しており、単なる素材から「設計自由度と耐久性を両立する戦略材料」へと位置づけが変化している。また、資源コストの上昇や希少金属の価格変動、スクラップ材需給の逼迫など、従来の金属供給構造の不安定化も、クラッド材の価値を相対的に押し上げており、市場全体は今後2031年にかけて年平均成長率約6.7％の安定成長を維持しつつ、総額4,155.52百万ドル規模への拡大が予測されている。こうした長期成長の背景には、産業の高度化とともに、材料選定における「性能 × コスト × 持続可能性」の最適バランスへの志向が強まっていることがある。
図. クラッドメタル世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337886&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337886&id=bodyimage2】
図. 世界のクラッドメタル市場におけるトップ13企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、クラッドメタルの世界的な主要製造業者には、Proterial、Materion、Luoyang Tongyi Metal Material Development、Tanaka Precious Metal、Dynamic Materials、Heraeus、Wickeder、Yuguang Clad Metal Materials、Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet、Tellable Composite Materialsなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約34.0%の市場シェアを持っていた。
地域と企業の多様な競争構造──クラッド材の供給網と差別化戦略
地域と企業の多様な競争構造──クラッド材の供給網と差別化戦略