丹青社、2026年に創業80周年　年始より未来志向の周年プロジェクトを始動







＜80周年記念ロゴとスローガンに込めた想い＞



１．ロゴ



「80」→「はちじゅう」→「八重」（たくさんのものが重なること）が発想の原点。バリューに謳われる社員の「個性を重ねる」ことで、80年という「歴史を重ねてきた」ことを、丹青社ロゴをモチーフとし、シンプルかつストレートに表現しました。



２．スローガン／ボディコピー



ステークホルダーの皆さまとともにより豊かな未来を目指したいという希望と、社員が気持ちをひとつにし、この先も変わらぬ姿勢でこころを動かす空間づくりへの挑戦を続ける意志を示します。



＜今後の展開＞



より多くのステークホルダーの方々にメッセージを届けるために、80周年記念ロゴをモチーフにしたデザインを名刺、企業広告、モーションロゴなど、さまざまなツールへ展開していきます。









記念ロゴを展開したグラフィックを裏面全面に配置した



