¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¸ºÍÆ²ó¼ýµ¡¡Ö¥Ü¥È¥ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë2¿ÍÆ±»þ»ÈÍÑ¡¦2ËÜÆ±»þÅêÆþ²ÄÇ½¤Ê¡ÖDRV-250¡×¤¬ÅÐ¾ì
ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤òºï¸º¤·¡¢ÂÞ¸ò´¹ÉÑÅÙ¤â¸º¾¯¤¹¤ëÂçÍÆÎÌ¥â¥Ç¥ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ËÜ¹¨Êå¡Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¸ºÍÆ²ó¼ýµ¡¡Ö¥Ü¥È¥ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Ü¥È¥ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡ÊDRV-250¡Ë¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ¡¤Ï¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º½é¤È¤Ê¤ë2¿ÍÆ±»þ»ÈÍÑ¤ª¤è¤Ó2ËÜÆ±»þÅêÆþ¢¨1¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤ÎÌó900ËÜ¢¨2¤Î¼ýÇ¼Ç½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÞ¸ò´¹ºî¶ÈÉÑÅÙ¤ò·Ú¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ö¥Ü¥È¥ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡ÊDRV-250¡Ë¡×
¢¥2¿ÍÆ±»þÍøÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸
¢¨1¡¡500ml°Ê²¼¤Î°ûÎÁÍÑ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¾ì¹ç¡£¸½¾õ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È±¿ÍÑ¡¦¥É¥Í¡¼¥·¥ç¥ó±¿ÍÑ¤ò½ü¤¯¡£
¢¨2¡¡500ml¥Ü¥È¥ë´¹»»¡Ê²ó¼ý¤Ï2L¥Ü¥È¥ë¤Þ¤ÇÂÐ±þ¡Ë
¢£¥¨¥³¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¹¤¬¤ê¤Ë±þ¤¨¡¢²ó¼ý¤ò¤è¤ê¸úÎ¨²½¤¹¤ë¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì
¡¡¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¸ºÍÆ²ó¼ýµ¡¡Ö¥Ü¥È¥ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢°ûÎÁÍÑ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÌó1/3¤Ë°µ½Ì¸ºÍÆ¤¹¤ë¼«Æ°²ó¼ýµ¡¤Ç¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ê¥Ü¥È¥ë¤Î¤ß¤ò²ó¼ý¤·¡¢»ñ¸»½Û´Ä¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÆþ¤ê¸ý¡×¤È¤·¤ÆÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤òÃ£À®¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó5,500Âæ¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖDRV-250¡×¤Ï¡¢¥Ü¥È¥ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤ò»È¤Ã¤¿¥¨¥³¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¹¤¬¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ»ß¡¦·Ú¸º¤¹¤ë¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ÅêÆþ¸ý¤ò2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¿ÍÆ±»þ»ÈÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿1¤Ä¤ÎÅêÆþ¸ý¤Ë500ml¤Þ¤Ç¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò2ËÜÆ±»þ¤ËÅêÆþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿²ó¼ý¸Ë¤Ï¹ç·×Ìó900ËÜ¤Î¥Ü¥È¥ë¤ò¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤ÎÂçÍÆÎÌ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÞ¸ò´¹ºî¶È¤ÎÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÒÂ¦¤¬ËþÇÕ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤â¤¦ÊÒÊý¤ÎÅêÆþ¸ý¤Ç²ó¼ý¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÂÞ¸ò´¹ÂÔ¤Á¤ÎÈ¯À¸¤âËÉ»ß¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥Ü¥È¥ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×¤ÏåºÎï¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤ß¤òÊ¬ÊÌ²ó¼ý
¡¡TERAOKA¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¸ºÍÆ²ó¼ýµ¡¡Ö¥Ü¥È¥ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ÎÊ¬ÊÌ²ó¼ý¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤ê¹â¤¤»ñ¸»²ÁÃÍ¤ò¤â¤Ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÁÇºà¤Î¼Ò²ñ½Û´Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë°Ê³°¤Î´Ì¤äÉÓ¡¢¤½¤·¤ÆÆâÍÆÊª¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥È¥ë¤ò¼«Æ°¸¡ÃÎ¤·¡¢²ó¼ý¤ò¼õ¤±¤Ä¤±¤Þ¤»¤ó¡£¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ¸»¤È¤·¤Æ¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¤ß¤ò³Î¼Â¤Ë²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿°ûÎÁÍÑ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ï¡¢Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¡Ö¥×¥ìºÛÃÇ°µ½ÌÊý¼°¡×¤ÇÌó1/3¤Ë¸ºÍÆ¤·¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²áÄø¤Ç¤ÎÍ¢Á÷¤Ë¤«¤«¤ëCO₂¤òÌó67%¢¨3ºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡1Æü300ËÜ²ó¼ý¡¢·î´Ö30Æü²ó¼ý¡¢·î´Ö30²óÍ¢Á÷¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹©¾ì¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥30Ò¤Î¾ò·ï¤Ë¤Æ»û²¬Àº¹© »»Äê
¢£À½ÉÊ³µÍ×
À½ ÉÊ Ì¾¡§ ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¸ºÍÆ²ó¼ýµ¡¡Ö¥Ü¥È¥ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡ÊDRV-250¡Ë¡×
³°·ÁÀ£Ë¡¡§ 1,450mm(W) x 800mm(D) x 1,460mm(H)
À½ÉÊURL¡§ https://www.teraokaseiko.com/jp/products/PRD00508/
¡Ö¥Ü¥È¥ë¥¹¥«¥Ã¥·¥å¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡§https://www.teraokaseiko.com/jp/l/drv/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹©¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¡¾å»³¡¦ÎëÌÚ
TEL: 03-3752-5510 FAX: 03-3752-5562 Mail: pr-teraoka@jp.digi-group.com
¢£°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò»û²¬Àº¹© ¤ªµÒ¤µ¤ÞÁë¸ý¡¡TEL: 0120-37-5270¡ÊÊ¿Æü9:30¡¾17:30¡Ë
