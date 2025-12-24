¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¢³«¤«¤ì¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖTECTURE AWARD¡×¤Ë ¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¨»¿
¡ÖSE¹½Ë¡¡×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹Í¥¤ì¤¿ÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ë¡ÖNCN¾Þ¡×¤òÂ£Äè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄº¿°êÃË¡¢°Ê²¼¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¡Ë¤Ï¡¢
tecture³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡ÖTECTURE AWARD¡×¤Ë¡¢
¤³¤ÎÅÙ¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¶¨»¿¡¦»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTECTURE AWARD¡×¤Ï¡¢±þÊç875ºîÉÊ¡¦ÁíÅêÉ¼¿ô35,173É¼¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿Á°²óÆ±ÍÍ¤Ë¡¢
·úÃÛ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ºîÉÊ¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤ä
°ìÈÌÅêÉ¼¤Ë¤è¤ë¼õ¾Þ¼Ô·èÄê¤ò¹Ô¤¦¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë³«¤«¤ì¤¿¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£
¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¤ÏÆÈ¼«¹©Ë¡¡ÖSE¹½Ë¡¡×¤Ë¤è¤ë¶¯¸Ç¤Ê¹½Â¤¶íÂÎ¤ÈÁ´Åï¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¹½Â¤·×»»¤Ë´ð¤Å¤¡¢
¼«Í³¤Ê¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¹â¤¤ÂÑ¿ÌÀÇ½¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÌÚÂ¤½»Âð¡¦Âçµ¬ÌÏÌÚÂ¤·úÃÛ¤òÁ´¹ñ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖTECTURE AWARD¡×¤Ç¤ÏÁ°²ó¤ËÂ³¤¡¢¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖSE¹½Ë¡¡×¤¬
ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÁÏÂ¤Åª¤ÊÌÚÂ¤·úÃÛ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£³ºîÉÊ¤Ë
¡ÖNCN¾Þ¡×¤òÂ£Äè¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Þ¶â¡§³Æ10Ëü±ß¡Ë
¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¤Ï¡¢¡ÖTECTURE AWARD¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÀß·×¼Ô¤ÈÌÚÂ¤·úÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢
·úÃÛÊª¤ÎÌÚÂ¤²½¡¦ÌÚ¼Á²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTECTURE AWARD¡×¤È¤Ï
tecture³ô¼°²ñ¼Ò¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡¢·úÃÛ²È¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¡£
¾Þ¶âÁí³Û¤Ï430Ëü±ß¡£±þÊçºîÉÊ¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¡¢¿³ºº¤Ï°ìÈÌÅêÉ¼¡¢ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼À©ÅÙ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î±þÊçºîÉÊ¤Ë¼õ¾Þ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢·úÃÛ¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¶È³¦Æâ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖTECTURE AWARD¡×¤ÎÆÃÄ§
¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬Áª¤Ö¥í¥ó¥°¥ê¥¹¥ÈÀ©¡Ê¿·Àß¡Ë
¡¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤¬ºîÉÊ¤òÁª½Ð¤·¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¸ø³«¡£
¡¡ÀìÌçÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê·úÃÛ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ºîÉÊ¤ò¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë°ìÈÌÅêÉ¼
¡¡¥í¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë°ìÈÌÅêÉ¼¤ò¼Â»Ü¡£¾å°ÌºîÉÊ¤ÏFinal Round¡ÊÆó¼¡ÅêÉ¼¡Ë¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊçºîÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥í¥»¥¹¡Ë
¡¡±þÊçºîÉÊ¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÈÆ±»þ¤Ë¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Áª¹Í¤Î²áÄø¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òº£²ó¤âÆ§½±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼ø¾Þ¼°¤ò½é³«ºÅ¡Ê¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë
¡¡2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¼ø¾Þ¼°¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
¢£¡ÖTECTURE AWARD ¡×¼Â»ÜÍ×¹à
¡¦±þÊç¾ò·ï
2024Ç¯1·î¤«¤é2025Ç¯12·î31Æü¤Ë½×¹©¤·¤¿·úÃÛ¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
¡ÖTECTURE¡×¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅê¹Æ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦1st RoundÅêÉ¼´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦Final RoundÅêÉ¼´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á3·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦·ë²ÌÈ¯É½¡¦¼ø¾Þ¼°¡§2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ì¡¦¥·¡¼¡¦¥¨¥Ì¡¡´ë²è¼¼¡§ÌÚÄÅ¡¦ÀÐÅÏ
TEL¡§03-6897-6311¡ÊÂå¡Ë¡¡mail : press@ncn-se.co.jp
