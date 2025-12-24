¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ëÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§±§Ìî ¹¯½¨¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÉÕ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¶¡¼¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÓÅÄ ÏÂ»Ë¡Ë¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖJOYSOUND¡×¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¶ÈÌ³ÍÑ¥«¥é¥ª¥±»ö¶È¤ä²»³Ú¡¦±ÇÁü¥½¥Õ¥È»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ç¶È¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥·¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÃ« Ì÷¡¢°Ê²¼¡¢¥¨¥¯¥·¥ó¥°¡Ë³ô¼°¤Î70%¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ³ô¼°¼èÆÀÆü¤Ï2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§IR¥ê¥ê¡¼¥¹ ¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ëÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×
https://ssl4.eir-parts.net/doc/9418/tdnet/2734933/00.pdf
¡ãËÜ³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÍýÍ³¡ä
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖNEXT for U¡×¤ò¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¡¢Ì¤Íè¤ò¤â¤Ã¤È¿·¤·¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¡¢Å¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÄÌ¿®¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¶âÍ»¡¦ÉÔÆ°»º¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢°û¿©Å¹¡¦¾®ÇäÅ¹¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤Ê¤ÉÁ´¹ñÌó86Ëü¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÍ¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¡¦»ÜÀß±¿±Ä¤ÎDX»Ù±ç¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¿ô500Ëü¿Í°Ê¾å¤òÍ¤¹¤ë¹ñÆâÆ°²èÇÛ¿®»Ô¾ì¥·¥§¥¢Âè2°Ì¢¨1¤Î¡ÖU-NEXT¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢42ËüËÜ°Ê¾å¤ÎÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸Ø¤ë¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ôNo.1¢¨2¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢ÉñÂæ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¥´¥ë¥Õ¡¢³ÊÆ®µ»¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡§GEM Partners Æ°²èÇÛ¿®¡ÊVOD¡Ë»Ô¾ì5Ç¯´ÖÍ½Â¬¥ì¥Ý¡¼¥È¤è¤ê
¢¨2¡§GEM PartnersÄ´¤Ù¡¿2025Ç¯11·î»þÅÀ
¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤ÊÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎ²è/Ë®²è/³¤³°¥É¥é¥Þ/´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ/¹ñÆâ¥É¥é¥Þ/¥¢¥Ë¥á¤òÄ´ºº¡£ÊÌÅÓ¡¢ÍÎÁºîÉÊ¤¢¤ê¡£
¡¡¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤Ï¥«¥é¥ª¥±¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡ÖJOYSOUND¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈËÜ¿Í±ÇÁü¤ò´Þ¤àËÉÙ¤Ê³Ú¶Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÇÛ¿®¡¢¤µ¤é¤ËÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿ÇÛ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¤äMIDI¥Ç¡¼¥¿¡Ê³Ú´ï±éÁÕ¤òºÆ¸½¤¹¤ë±éÁÕ¾ðÊó¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿ºÆÀ¸µ¡Ç½¤Ê¤É¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤Ó¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÌÌ¤Ç¤âÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÅªÍ¥°ÌÀ¤òÍ¤·¡¢¹â¤¤»²Æþ¾ãÊÉ¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤Î¼çÍ×¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ïµ¡´ïÀßÃÖÀè¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤äµ¡´ïÈÎÇä¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¡¢³Ú¶Ê¤Î¸¢Íø½èÍý¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿²»³Ú¶È³¦¡¢¥«¥é¥ª¥±ÍøÍÑ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ê¤É¤¬Â¸ºß¤·¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë´ûÂ¸»ö¶È¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ³ô¼°¼èÆÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ª¤è¤Ó¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤¬Í¤¹¤ë¸ÜµÒ´ðÈ×¤äÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢ÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¸ß¤¤¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Áê¸ß¤Î»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸ÊÂ¤Ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¥·¥Ê¥¸¡¼¡ä
¡ ¡ÖU-NEXT¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³È½¼
¡¡¹âÉÊ¼Á¤Ê¡ÖJOYSOUND¡×¤Î¥«¥é¥ª¥±³Ú¶Ê42Ëü¶Ê°Ê¾å¤ò³èÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼³ÍÆÀ¤ò¿ä¿Ê
¢ ¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤¬Á´¹ñ¤ËÍ¤¹¤ë¥«¥é¥ª¥±¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¶¯²½
¡¡¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ø¡ÖU-NEXT¡×¤¬ÇÛ¿®¸¢¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¹¤²¡¢BtoBtoC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÁÏ½Ð
£ Åö¼Ò¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤â³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥«¥é¥ª¥±»Ô¾ì¤Î³«Âó
¡¡Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤ä°û¿©Å¹¡¦±ã²ñ»ÜÀß¤Ê¤É¤Î¸ÜµÒ´ðÈ×¤Ø¶ÈÌ³ÍÑÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±µ¡´ï¤ò³ÈÈÎ¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É»Ô¾ìÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤â¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç
¤ Åö¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥Ê¥¤¥È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥»¥ë
¡¡¥¨¥¯¥·¥ó¥°¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥¤¥È¥¨¥³¥Î¥ß¡¼»Ô¾ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÜµÒ´ðÈ×¤ÈÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢²»³ÚÇÛ¿®¤äÄÌ¿®¡¢ÅÅÎÏ¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤È¤¤¤Ã¤¿Åö¼Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¥»¥ë¤ò¿¼¹Ì
¥ Áê¸ß¤Î¥ê¥½¡¼¥¹Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤äÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å
¡¡Ä¾ÈÎ±Ä¶È¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Áê¸ß¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÊ¼Á¤äÀ¸»ºÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¼ý±×À®Ä¹¤ò¼Â¸½
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê»°ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡ÌÜ¹õ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡±§Ìî ¹¯½¨
ÀßÎ©¡§2009Ç¯2·î3Æü
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://unext-hd.co.jp
IR¥Ú¡¼¥¸¡§https://unext-hd.co.jp/ir
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡¡¹ÊóÉô
TEL¡§03-6823-2010¡¡Email¡§unhdpr@unext-hd.jp
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://unext-hd.co.jp/newsrelease/2025/12/xing-cs.html
IR¥ê¥ê¡¼¥¹
https://unext-hd.co.jp/ir
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È
https://unext-hd.co.jp
