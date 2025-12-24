カンム　Tech Blogに新しい記事が追加されました

データ分析を加速する AI エージェント Synapse の開発と運用







「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げ、個人向けサービスとしてVisaプリペイドカード「バンドルカード」およびVisaクレジットカード「Pool」、法人向けサービスとして「サクっと資金調達」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）のTech Blog（https://tech.kanmu.co.jp/entry/2025/12/24/151854）に、新しい記事が追加されましたのでお知らせいたします。

タイトル：データ分析を加速する AI エージェント Synapse の開発と運用

掲載URL：https://tech.kanmu.co.jp/entry/2025/12/24/151854

執筆者：株式会社カンム　エンジニア　佐野

【カンムの概要】

社名：株式会社カンム

代表者：代表取締役 八巻渉

設立：2011年1月14日

所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階

コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/

ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/

カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2025年7月には1,300万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、企業向け資金調達サービスとして『サクっと資金調達』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。

前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号

第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号

加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

