カンム Tech Blogに新しい記事が追加されました
データ分析を加速する AI エージェント Synapse の開発と運用
「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げ、個人向けサービスとしてVisaプリペイドカード「バンドルカード」およびVisaクレジットカード「Pool」、法人向けサービスとして「サクっと資金調達」を提供する株式会社カンム（本社：東京都渋谷区、代表取締役：八巻 渉、以下「カンム」）のTech Blog（https://tech.kanmu.co.jp/entry/2025/12/24/151854）に、新しい記事が追加されましたのでお知らせいたします。
タイトル：データ分析を加速する AI エージェント Synapse の開発と運用
掲載URL：https://tech.kanmu.co.jp/entry/2025/12/24/151854
執筆者：株式会社カンム エンジニア 佐野
【カンムの概要】
社名：株式会社カンム
代表者：代表取締役 八巻渉
設立：2011年1月14日
所在地：東京都渋谷区恵比寿1丁目20-18 三富ビル新館 4階
コーポレートサイト：https://kanmu.co.jp/
ブランドロゴURL：https://kanmu.co.jp/brand-guidelines/
カンムは「お金の新しい選択肢をつくる」をミッションに掲げるFinTech企業です。アプリからすぐに発行できるVisaプリペイドカード『バンドルカード』を開発・運営しており、2025年7月には1,300万ダウンロードを達成。新サービスとして"投資と決済"を1つのアプリで完結できる『Pool』 も開発・運営しています。また、企業向け資金調達サービスとして『サクっと資金調達』を提供しています。金融サービスが行き届いていない社会を、誰もが利用しやすい社会へ。私たちはMUFGグループの一員として、お金の新しい選択肢をつくり、銀行機能がアップデートした社会の実現を目指しています。
前払式支払手段（第三者型）発行者： 関東財務局長 第00690号
第二種金融商品取引業：関東財務局長（金商） 第3321号
加入協会：一般社団法人 Fintech協会, 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
本件に関するお問合わせ先
contact@kanmu.co.jp
株式会社カンム 広報 塚田
関連リンク
Kanmu Tech Blog
https://tech.kanmu.co.jp/
