「TOKYO AUTO SALON 2026」に出展
新商品「POTENZA RE-71RZ」を始め、10年後、20年後にも「走るわくわく」を提供
株式会社ブリヂストン（以下、ブリヂストン）は、2026年1月9日（金）〜11日（日）に幕張メッセ（千葉県千葉市）で開催される「TOKYO AUTO SALON 2026」（東京オートサロン）に出展します。今回の東京オートサロンでは、「10年後、20年後にも『走るわくわく』を提供し続ける」をコンセプトに、ブリヂストンのモータースポーツ活動で培われた技術を注ぎ込んだ「POTENZA」の新商品をはじめ、POTENZAが足元を支える車両などを「見て、触れて、驚きを感じる」エキサイティングな展示でご紹介します。
展示ブースでは、2026年2月発売予定の新商品「POTENZA RE-71RZ」※1をはじめ、「POTENZA RE71」の誕生以来、リアルスポーツタイヤの系譜として発展してきた71系統の歴代タイヤとその進化について展示します。POTENZA RE-71RZの特長や搭載技術については、開発担当エンジニアと開発に携わったプロドライバーがプレスカンファレンスにてご紹介します。さらに、POTENZA装着車両を多数展示し、ブリヂストンのモータースポーツに懸ける情熱や、「極限への挑戦」で磨かれた技術や商品の魅力を発信します。
特設ステージでは、現役のレーシングドライバーなどのゲストを招き、モータースポーツのわくわくする楽しさや将来を語り合うトークショーを開催します。展示エリアでは、来場者がランボルギーニなどの展示車両に乗って記念撮影できるイベントも予定しています。
ブリヂストンは、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」※2で掲げる「Emotion 心動かすモビリティ体験を支えること」にコミットし、「断トツ商品」※3とサステナブルなグローバルモータースポーツ活動を通じて、多くの仲間たちと共に楽しみ、感動を共有し、持続可能な未来のための共創へとつなげていきます。
【主な展示・イベント】
１．POTENZA新商品プレスカンファレンス
12月1日に発表したPOTENZA RE-71RZの特長や搭載技術について、開発を担当したエンジニアと開発に携わったプロドライバーが、知られざる開発ストーリーとともにご紹介します。
日時：1月9日（金）11:00-11:30
登壇者：プロドライバー佐々木雅弘氏、立川祐路氏、ブリヂストン開発担当エンジニア
２．スポーツタイヤブランド「POTENZA」の進化と、足元を支えた車両
ブリヂストンのスポーツタイヤブランドPOTENZAの「断トツ商品」や、POTENZAが足元を支え、パートナーとして共に価値を創造している車両をご紹介します。
■ POTENZA RE-71RZに至るまでの71系統の歴代タイヤから現在の商品ラインナップ
■ 「ポルシェ959」：1985年にPOTENZA RE71が初めて輸入車に新車装着された車両（装着タイヤ：POTENZA RE-71RZ）
■ 「ランボルギーニ レヴエルト」：ランボルギーニの代名詞であるシザーズドアのフラッグシップモデル（装着タイヤ：POTENZA SPORT）
■ 「日産 GT-R R35」：ブリヂストンともリレーションの深い、映画「ワイルドスピード」にも登場する世界的に大人気のチューナー、トップシークレット社のチューニングカー（装着タイヤ：POTENZA RE-71RZ）
■ スポーツ車両向けプレミアムホイール「POTENZA」
３．ブリヂストンがモータースポーツに懸ける情熱
モータースポーツに懸ける情熱を、今年のレースに参戦した車両やタイヤと共にご紹介します。
■ 「Mercedes-AMG GT3」：SUPER GT 300クラスで2025年のシリーズチャンピオンを獲得した車両であるLEON PYRAMID AMG 65号車※4（装着タイヤ：POTENZA）
■ 「トヨタ GR86」：開発ドライバー佐々木雅弘氏がPOTENZA RE-71RZで筑波タイムアタックを実施した車両（装着タイヤ：POTENZA RE-71RZ）
■ 世界最高峰のソーラーカーレース「2025 Bridgestone World Solar Challenge（BWSC）」で優勝を支えたタイヤ
■ スーパー耐久Rd.7富士 ST-Qクラスシリーズ最終戦に投入された、再生資源※5・再生可能資源※6を用いた新たなタイヤ
４．トークショーとイベント
「AUTOBACS SUPER GT」参戦チームの監督・ドライバーや、POTENZAの開発ドライバー等のゲストを招き、ブリヂストンのタイヤ開発やモータースポーツの将来を語り合うトークショーを実施します。また、体験型コンテンツとして、ランボルギーニ レヴエルトやトップシークレット社がチューニングを手掛けた日産GT-R（R35）などへ乗車し、記念撮影ができるイベントも実施します。（トークショーやイベントの詳細はこちらのWEBページ（https://ms.bridgestone.co.jp/）で公開予定です。）
※１ 走りへのこだわりを追求したNew POTENZA「POTENZA RE-71RZ」、「POTENZA Adrenalin RE005」同時発売
https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2025120101.html
※２ 「Bridgestone E8 Commitment」（ブリヂストンイーエイトコミットメント）
ブリヂストンは、「2050年 サステナブルなソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」というビジョンの実現に向けて、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）」を制定しました。これを未来からの信任を得ながら経営を進める軸とし、ブリヂストンらしい「E」で始まる8つの価値（Energy、Ecology、Efficiency、Extension、Economy、Emotion、Ease、Empowerment）を、ブリヂストンらしい目的と手段で、従業員・社会・パートナー・お客様と共に創出し、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。
※３ 「断トツ」とは企業としての目標を指します。
※４ ブリヂストンタイヤ装着チームが「2025 AUTOBACS SUPER GT」GT500・GT300両クラスでシリーズチャンピオンを獲得
https://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/2025110401.html
※５ 再生資源（Recycled Material）：回収（再生）された材料を再加工して製造され最終製品や部品に使用される材料。（ISO 14021: 2016 の定義 に基づく）
※６ 再生可能資源（Renewable Material）：継続的に補充される生物由来のバイオマスからなる材料（バイ
オ由来の材料）。補充速度が枯渇速度以上であることが条件。（ISO 14021: 2016 の定義に基づく）
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ グローバル広報オペレーション部門 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
