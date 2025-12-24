『ピアノで奏でる松任谷由実コレクション～リラクシング・ピアノ』 ～アーティストが語る、私にとってのユーミン（広橋真紀子／戸田有里子／加藤敏樹）
『ピアノで奏でる松任谷由実コレクション～リラクシング・ピアノ』は、珠玉の名曲を美しい音色とアレンジでカバーした、リラクゼーション・ピアノ・アルバムです。私たちの心に寄り添い、時に夢の世界にも連れていってくれる松任谷由実さんの音楽は、時が経っても色褪せることなく、今なお輝きを放っています。
このアルバムは、そんな彼女の楽曲から24 曲をフィーチャーし、ピアノでカバーした作品集です。「リラクシング・ピアノ」というコンセプトのもと、3 人のアーティストがピアノ1 本でメロウに歌い上げています。ほっと一息つきたい時、極上のリラックスに誘ってくれるでしょう。
そしてこの度、『ピアノで奏でる松任谷由実コレクション～リラクシング・ピアノ』の編曲・演奏を担当した広橋真紀子、戸田有里子、加藤敏樹の3氏よりコメントをいただきました。株式会社デラでは、それらのコメントを2025年12月22日～24日にかけて、公開いたしました。
広橋真紀子
「ひこうき雲」「やさしさに包まれたなら」「ルージュの伝言「ANNIVERSARY～無限にCALLING YOU」「守ってあげたい」「ダンデライオン～遅咲きのたんぽぽ」「卒業写真」
ユーミンを初めて聴いたのは、友達がカセットテープにダビングしてくれた中学生の時でした。
ど田舎なのにお弁当にキウイを持ってくるような、おしゃれなお友達にユーミンのカセットをもらいました。それまでにない、歌詞の世界でおどろいたのを覚えています。
「ひこうき雲」はユーミンが荒井由美であった初期の曲であり、どの曲よりも“想い”がつまっている大切な曲だと思います。ご友人が亡くなってしまう曲なので、さみしく悲しい曲です。聴くと涙が抑えられません。気軽に聴ける曲ではないですが、とても辛い時に助けてもらえる曲として永遠に残る曲だと思います。
この曲では、“想い”を伝えられるように、歌詞の世界観を大切にして編曲演奏しました。
聴く方のそれぞれの想いに寄り添うことができますように。
ーーーーー
広橋真紀子（ひろはし・まきこ）
新潟県出身。国立音楽大学作曲学科卒。在学中からアーティストに曲を提供し、卒業後はバイオシック環境音楽研究所を経て、癒しの音楽に目覚める。聴いた人が“ほっとできる音楽”をモットーとして、ナチュラルかつあたたかいサウンドで独自の世界を切り開いている。またリラクシング・ピアノ・シリーズを手掛け、新しくて美しいピアノ・アレンジは海外でも評価されている。
戸田有里子
「春よ、来い」「埠頭を渡る風」「Hello, my friend」「あの日にかえりたい」「シンデレラ・エクスプレス」「海を見ていた午後」「真珠のピアス」「青春のリグレット」「DOWNTOWN BOY」「DESTINY」「リフレインが叫んでる」「真夏の夜の夢」「翳りゆく部屋」「ノーサイド」「恋人がサンタクロース」
私が物心ついた頃には既にユーミンの楽曲が広く世の中に浸透しておりました。
両親もよくCDアルバムを好んで聴いており、その酔いしれる様子に大人への憧れを感じていたものです。
そんな偉大な楽曲の数々を私がアレンジさせていただけるとはなんと光栄なことでしょう。
原曲の良さを壊さぬよう、けれども穏やかで心地よいリラクシング・ピアノの領域からはみ出さぬよう、両視点から見て腑に落ちるところを探しました。
