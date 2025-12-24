港区江戸文化共創協議会※は、公益財団法人東京観光財団が実施する「観光まちづくりにおける江戸の文化財等の活用促進事業」を推進します。株式会社阪急交通社は、本事業の地域観光プロモーター業務を受託し、港区江戸文化共創協議会の運営を担います。





本事業は、都内各地に残る江戸の文化財を重要な観光資源として有効に活用するため、地域の住民が身近にある貴重な文化財や江戸の歴史・文化を大切に守る意識を高めるとともに、旅行者をはじめ多くの人々がその魅力や価値に触れる機会の創出や情報発信を行うことで、地域の魅力向上や来訪者の増加に繋げることを目的としています。





2025年10月に、港区地域の観光関連団体が連携し、港区の江戸の文化財を活用した観光振興を行う港区江戸文化共創協議会を組成しました。

本協議会は2026年1月より、現在の港区を舞台に、260年にもわたり江戸時代の平和な社会を支えた徳川の『精神』や江戸の都市計画に着目した体験型の知的テーマ旅行プログラムを開始します。





※協議会構成員：

一般社団法人港区観光協会、一般社団法人地域未来企画、一般社団法人日本遺産普及協会、浜松町・芝・大門マーチング委員会、株式会社阪急交通社









■プログラム内容

1. まち歩きツアー

港区観光大使によるガイド付き日帰りツアーを全5回開催します。

各回「徳川」「外交」「文化」「交通」「事件」の5つのテーマに沿って港区内の文化財をめぐります。





2. 観光ガイド育成セミナー

港区公認ボランティアガイドを対象に、各回「徳川」「外交」「文化」「交通」「事件」の5つのテーマについて学ぶスキルアップセミナー（全5回の座学）を実施します。

まち歩きツアーと連動し、ガイドの専門性向上を図ります。

初回実施予定：2026年1月27日（火）





3. 港区文化財セミナー

地域住民や旅行者を対象に「港区文化財セミナー」（全5回の座学）を実施します。

セミナーと連動したまち歩きツアーも実施します。

初回実施予定：2026年1月27日（火）





4. 学校向けプログラム

港区立小中学校を対象に「江戸・東京」をテーマとした特別授業を実施します。





5. 文化財×江戸文化体験イベント

港区が誇る徳川家ゆかりの文化財や、江戸時代の生活文化に触れられるイベントを開催します。親子で参加できる体験型イベントや伝統芸能の披露と通じて、江戸の暮らしや伝統文化を身近に感じていただける内容となっております。





6. ブラウザスタンプラリー「えど印帳～文化財探訪記～」

文化財の位置情報やQRコードを活用したブラウザスタンプラリーを開発します。スタンプを集めることでキャラクター育成やストーリーを楽しめる仕組みを導入し、若年層や家族層の興味・関心を引きつけます。また、DX技術を活用して仮想空間と現実の体験を融合させることで、ツアー参加者同士の交流を促進し、新たな観光層の開拓を目指します。





本ページに記載の内容は今後の事業進行等により変更となる可能性がございます。





港区江戸文化共創協議会は、本プログラムを通じて、地域の方々や多くの来訪者に港区の文化財に触れる機会を提供し、歴史的価値の再認識と地域活性化に貢献してまいります。





