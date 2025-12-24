東武百貨店 池袋本店では、2026年1月8日(木)から1月26日(月)までの19日間、「ぐるめぐり 冬の大北海道展」を開催します。

1週目と2週目で一部店舗の入れ替えを行い、計約90店舗が出店。注目は、旬素材を使用したバイヤー厳選北海道グルメ！十勝和牛を使用した豪華なお弁当や、たらばがにを贅沢に味わえるお弁当など北海道の旬を楽しめるグルメが集結します。そのほか、道産「乳」を使用したスイーツや、お弁当、お惣菜、ラーメンなど東武限定グルメをご紹介。また、毎回人気の活きた蟹が入った舟形水槽も登場！

この時期ならではの冬の北海道グルメを一度に楽しんでいただけるよう、バラエティ豊かに展開します。

[1週目：1月8日(木)～16日(金)、2週目：17日(土)～26日(月)]









■旬素材を使用したバイヤー厳選北海道グルメ！





【札幌豊平館厨房】「第41回十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛王様ステーキ弁当」





【札幌豊平館厨房】

＜東武限定品＞＜実演＞

「第41回十勝和牛枝肉共励会 最優秀賞受賞牛王様ステーキ弁当」

34,560円(1折)《数量限定》

帯広にて開催された品評会「第41回十勝和牛枝肉共励会」で最優秀賞を受賞した十勝和牛の、希少部位「ヒレ」「サーロイン」を食べくらべできる贅沢な一折。





【鱗幸食品】「根室産たらばがに棒肉づくし弁当」





【鱗幸食品】

＜東武限定品＞＜実演＞

「根室産たらばがに棒肉づくし弁当」

3,456円(1折)《各日販売予定80点》

旨味と甘みが濃厚な根室産たらばがにの脚肉をあふれんばかりに盛り付けた食べ応え抜群な、かに弁当。

〈販売期間:1月16日(金)まで〉





【鮭まぶしおむすび 亀太郎】「秋さけとたらこ」





【鮭まぶしおむすび 亀太郎】

＜東武限定品＞＜実演＞

「秋さけとたらこ」

648円(1個)《各日数量限定》

旬の噴火湾産のたらこと秋さけをミックスした具材を中に詰め、鮭をまぶしたごはんで握ったこだわりのおむすび。

〈出店期間:1月16日(金)まで〉





【furano bijou(フラノビジュー)】「ふらの牛乳シフォンサンド〈いちご〉」「ふらの小麦のシュークリーム」





【furano bijou(フラノビジュー)】

＜実演＞

(1)「ふらの牛乳シフォンサンド〈いちご〉」691円(1個)

ふらの牛乳とふらの小麦を使用したふわふわ食感のシフォンに、いちごを飾り付けたケーキ。

「ふらの小麦のシュークリーム」

(2)〈ミルクカスタード〉399円(1個)

(3)〈ショコラ〉451円(1個) 《各日数量限定》

大人気のシュークリームにショコラ味が初登場。

〈出店期間:1月16日(金)まで〉





【Jimo豆腐Soia】「ななえりんごパイ」





【Jimo豆腐Soia】

「ななえりんごパイ」

＜東武限定品＞＜実演＞

594円(1個)《各日数量限定》

おからクリームを入れたパイに、七飯町で収穫されたフレッシュなりんごをふんだんに乗せ、サクサクに焼き上げたアップルパイ。

〈出店期間:1月17日(土)から〉









■東武限定海鮮弁当＆肉グルメもバラエティ豊かに展開！





【魚と肉と北海道 蔵】「海老3種豪快盛弁当」





【魚と肉と北海道 蔵】

＜東武限定品＞＜実演＞

「海老3種豪快盛弁当」

3,780円(1折)

《各日販売予定50点》

ボタンエビ3尾をはじめ、赤シマエビ、甘エビといった北海道産3種のエビを食べ尽くしできる豪快なお弁当。

〈販売期間:1月16日(金)まで〉





【うに専門店 世壱屋】「道産うに3種食べ比べ弁当」





【うに専門店 世壱屋】

＜東武限定品＞＜実演＞

「道産うに3種食べ比べ弁当」

6,480円(1折)

《各日販売予定20点》

函館産・サロマ産・小樽産の3地域のウニを食べ

比べできる逸品。

〈販売期間:1月16日(金)まで〉





【寿司料理 谷ふじ】「三幸物語II」





【寿司料理 谷ふじ】

＜東武限定品＞＜実演＞

「三幸物語II」

2,761円(1折)

《各日販売予定80点》

捌きたての海峡産生本マグロを中心に、右側の

1枠は3種類から1種類を選べる海鮮弁当。

((1)甘エビ・ヤリイカ(2)函館サーモン・昆布〆平目(3)穴子)

〈販売期間:1月17日(土)から〉





【掛村】「夢の大地4元豚食べ比べ弁当」





【掛村】

＜東武限定品＞＜実演＞

「夢の大地4元豚食べ比べ弁当」

2,862円(1折)

《各日販売予定50点》

甘みのある脂身ときめ細やかな肉の旨味が口いっぱいに広がる豚肉弁当。

〈販売期間:1月16日(金)まで〉





【富良野ぷちぷちバーガー】「ふらの和牛ステーキを載せたこぼれトマトチーズハンバーガー」





【富良野ぷちぷちバーガー】

＜東武限定品＞＜実演＞

「ふらの和牛ステーキを載せたこぼれトマトチーズハンバーガー」

1,728円(1個)

《各日販売予定50点》

ふらの和牛を使用したパティに、和牛ステーキと2種類のチーズをたっぷりかけたハンバーガー。

〈出店期間:1月16日(金)まで〉









■道産「乳」を使用した濃厚スイーツも種類豊富に展開！





【菓子工房フラノデリス】「デリス至福の4種フロマージュ」





【菓子工房フラノデリス】

＜東武限定品＞＜実演＞

「デリス至福の4種フロマージュ」

651円(1個)

《各日数量限定》

北海道産のクリームチーズとカマンベールチーズ、マスカルポーネチーズを使用したケーキにパルメザンチーズクッキーをトッピングした逸品。

〈出店期間:1月16日(金)まで〉





【六花亭】「マルセイバターサンド(生ブルーベリー)」





【六花亭】

＜実演＞

「マルセイバターサンド(生ブルーベリー)」

501円(2個入)

《各日数量限定》

ホワイトチョコ入りのバタークリームと、フレッシュな生ブルーベリーをサクサクのビスケットでサンド。

※お一人様2セットまで

〈販売期間:1月16日(金)まで〉





【とみたメロンハウス】「贅沢ふらのメロンパフェ」





【とみたメロンハウス】

＜東武限定品＞＜イートイン＞

「贅沢ふらのメロンパフェ」

1,100円(1個)

《各日数量限定》

メロン果肉とゼリーにバウムクーヘンやクッキーの食感を重ね、ミックスソフトとホイップで濃厚に仕上げた贅沢なパフェ。





【パティスリーセルクル】「スワンシュー フレーズ」





【パティスリーセルクル】

＜東武限定品＞＜実演＞

「スワンシュー フレーズ」

702円(1個)

《各日数量限定》

北海道産のいちごを使用し、スワンをかたどった可愛らしいシュークリームに仕上げたスイーツ。

〈出店期間:1月17日(土)から〉









■東武限定のお惣菜＆パン





【イルマットーネアルル】「こぼれとうきびパン コンポタ～美瑛コーン“スイートキッス”と北海道2種のチーズ～」





【イルマットーネアルル】

＜東武限定品＞＜実演＞

「こぼれとうきびパン コンポタ～美瑛コーン“スイートキッス”と北海道2種のチーズ～」

594円(1個) 《各日数量限定》





【おやじダイニング】「十勝和牛ゴロゴロミートトマトクリームコロッケ」





【おやじダイニング】

＜東武限定品＞

「十勝和牛ゴロゴロミートトマトクリームコロッケ」

531円(1個)《各日数量限定》

〈販売期間:1月16日(金)まで〉





【みんなの大ぱん】「3種のチョコのショコラパン」「いちごミルクパン」





【みんなの大ぱん】

＜東武限定品＞＜実演＞

(1)「3種のチョコのショコラパン」486円(1個)

(2)「いちごミルクパン」540円(1個)

《各日販売予定各50点》

〈出店期間:1月16日(金)まで〉









■東武限定ラーメン 期間中入れ替わりで3店舗が登場





【中華ソバ風来堂】「旬ソバ札幌味噌スペシャル」





【中華ソバ風来堂】

＜初出店＞＜東武限定品＞＜お食事処＞

「旬ソバ札幌味噌スペシャル」

1,650円(1杯)《各日数量限定》

旬のキンキを使用した出汁と深みのある豚骨スープを合わせた北海道ならではの一杯。

〈出店期間:1月8日(木)～13日(火)〉





【北海道ラーメン 麺匠 双葉】「中札内産豚ばらチャーシュー白味噌らーめん」





【北海道ラーメン 麺匠 双葉】

＜初出店＞＜東武限定品＞＜お食事処＞

「中札内産豚ばらチャーシュー白味噌らーめん」

1,601円(1杯) 《各日数量限定》

北海道中札内産豚ばらを特製タレで仕上げたチャーシューは絶品。

〈出店期間:1月14日(水)～20日(火)〉





【函館麺厨房あじさい】「北海道産牛豚あいびき特塩雲呑麺」





【函館麺厨房あじさい】

＜東武限定品＞＜お食事処＞

「北海道産牛豚あいびき特塩雲呑麺」

1,980円(1杯) 《各日数量限定》

十勝和牛の牛と豚のあいびき肉を使用した雲呑と、十勝産豚のからあげを添えたスペシャルメニュー。

〈出店期間:1月21日(水)～26日(月)〉









■新春の運試し！お宝探しワイン





【鶴沼ワイナリー】

「お宝探しワイン」

2,178円(1本)(750ml)

《各日数量限定》

※お一人様2点まで

コンクール受賞品や珍しい品種が当たるかも。何が入っているかはお楽しみ！

〈販売期間:1月12日(月・祝)まで〉









※売切れの際はご容赦ください。※表示価格は「消費税込み」の価格です。店内の飲食スペースでお召しあがり(お食事処・イートイン)の場合は「消費税率10％」の価格となります。※写真はイメージです。※12月23日(水)時点の内容です。※一部北海道産以外の素材を使用している場合がございます。









＜「ぐるめぐり 冬の大北海道展」概要＞

場所 ： 東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約410坪)、地下1階3番地コンコース

期間 ： 2026年1月8日(木)～26日(月)

営業時間： 8階催事場→午前10時～午後7時

地下1階3番地コンコース→午前10時～午後8時

店舗数 ： 約90店舗※初出店3店舗(2ヵ所合計、入れ替え含む)