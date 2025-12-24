「三菱ランサーエボリューション」 の 1/18 スケールミニカーがCAMSHOPで販売開始！

株式会社フェイス（本社：石川県白山市、運営：CAMSHOP.JP）は、名車「三菱ランサーエボリューション」の 1/18 スケールミニカーの販売を CAMSHOP.JP にて開始いたしました。本製品は非常に精巧につくられた1/18スケールのダイキャストのミニカー。外観のディティールはもちろんのこと、内装まで緻密に再現されており、GT-Rファンはもちろんのこと自動車好きであれば思わず心惹かれるような圧巻の再現性となっております。しっかりとしたダイキャストの重みや、細部まで手抜きされることなく再現されている塗装、パーツの細かさなど、いつ見ても胸が躍ること間違いなしです。しっかりとした大きさで開閉機構つき。ドア、ボンネット、トランクなどを開閉させることが可能です。完成度が高いためインテリアとしても見ごたえ抜群です。特別な一台をぜひこの機会にお求めください。■ダイキャストモデル(開閉機構付)■ディスプレイエンジン+エンジンクレーン付属■商品には個体差がございます。

【 **CAMSHOP.JP** 】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

商品詳細

三菱ランサーエボリューションのダイキャストモデルです。メーカー：MOTORHELIX (モーターヘリックス)スケール：1/18車体メーカー：三菱品番：M84002JAN：4573630203623注意事項経年変化による多少の色あせ、デカールの浮き、外箱やクリアケースのキズ・スレなどはご容赦ください。これらに対して神経質な方は購入をお控え下さいますようお願いします。商品は、画像に写っているものが全てです。ミニカーの色合いは、実物と画像で異なって見える場合がございます。 ご利用のモニターによっても色合いは違って見えます。初期不良以外の返品は対応できかねます。ご了承ください。

**販売元**

会社名 ：株式会社フェイス所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38お問い合わせ：https://camshop.jp/メール ：27@faith-jp.com受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)HP ：https://camshop.jp/

