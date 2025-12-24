人手不足時代の中核設備：2025～2031年CAGR3.4％で成長する業務用回転式ロールインラックオーブン
業務用回転式ロールインラックオーブン市場：進化するベーカリーソリューションの中核機器
業務用回転式ロールインラックオーブンとは、食品製造現場において大量調理と均一な焼成を同時に実現するために開発された高性能オーブンである。本製品は、その名の通りラック（棚）ごとロールイン（挿入）可能であり、オーブン内での回転機構によって熱風を均等に循環させることで、パンや菓子類などの製品を一貫して高品質に焼き上げることができる。1バッチあたりの処理量が多く、焼成品質の安定性と作業効率の両立が求められる大規模ベーカリー、スーパーマーケットのインストアベーカリー、食品工場、ホテル厨房などにおいて、不可欠な設備として導入が進んでいる。
高密度な都市化が進み、即時提供型の食品サービスに対する需要が加速するなか、本製品は「大量・短時間・安定品質」という3要素を同時に達成できるソリューションとして注目されている。また、人手不足が深刻化する食品加工業界においては、自動化や省力化を推進する鍵となる中核機器として位置付けられている。
市場規模と成長性：堅調なニッチ市場の代表格
LP Informationの最新調査レポート「世界業務用回転式ロールインラックオーブン市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/53467/commercial-rotating-roll-in-rack-oven）によると、当該市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.4%で推移し、2031年には3.76億米ドル規模に達すると予測されている。この成長率は中規模ながらも安定的で、需要の分散性と設備更新周期の確実性がもたらす「持続可能な投資対象」としての特徴を持つ。
特に新興国においては、ベーカリー産業の近代化と小売食品チェーンの拡大に伴い、高機能オーブンの導入ニーズが堅調に推移している。一方、成熟市場では既存設備のリプレース需要が中心となるが、エネルギー効率やIoT対応などの付加価値が新たな競争軸となりつつある。
図. 業務用回転式ロールインラックオーブン世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337885&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337885&id=bodyimage2】
図. 世界の業務用回転式ロールインラックオーブン市場におけるトップ16企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレイヤーと競争構造：技術革新とブランド力の勝負
業務用回転式ロールインラックオーブン市場は、製品の専門性が高いため参入障壁も比較的高く、世界市場では特定のトッププレイヤーによる寡占傾向が見られる。LP Informationのデータによれば、2024年時点で世界の上位10社は、売上ベースで約47.0%の市場シェアを占めていた。
その中核を担う企業には、MIWE Michael Wenz GmbH、Revent International、Sveba Dahlen、Baxter、Sinmag、Pavailler、Fimak、Blodgett、Polin、Siouthstarといった各国を代表する業務用厨房機器メーカーが名を連ねる。これら企業は長年にわたり、オーブン内の気流設計・熱分布技術・蒸気制御技術・ユーザーインターフェース設計において差別化を図ってきた。
