除湿機用ロータリーコンプレッサーの世界市場2025年、グローバル市場規模（R3、R410A）・分析レポートを発表
2025年12月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「除湿機用ロータリーコンプレッサーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、除湿機用ロータリーコンプレッサーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の除湿機用ロータリーコンプレッサー市場の概要
世界の除湿機用ロータリーコンプレッサー市場は、2024年に8億6,600万米ドルと評価され、2031年には13億7,400万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は6.9％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税政策や国際的な政策適応の動向を踏まえ、これらが市場構造や地域経済、供給網の安定性に及ぼす影響を包括的に分析しています。
ロータリーコンプレッサーは、高効率かつコンパクトな圧縮機であり、除湿機の主要構成要素として広く利用されています。モーターによる回転機構で冷媒を圧縮・循環させ、冷却効果を生み出すことで空気中の湿気を除去します。他の圧縮方式と比較して、小型化、省エネ性、安定した運転性能、低騒音などの特長を持ち、住宅用および商業用除湿機に最適です。
________________________________________
市場分析の主要ポイント
本レポートは、世界市場の現状と将来予測を、数量・金額ベースで定量的に分析するとともに、メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別の詳細な定性的分析を行っています。2020年から2031年にかけての販売台数、平均単価、地域別需要動向を比較し、市場全体の発展構造を明らかにしています。
市場拡大の主な要因として、住宅環境の快適化需要の増加、産業分野での湿度管理の重要性の高まり、省エネ家電への関心拡大が挙げられます。特に、気候変動や湿度上昇により家庭用除湿機の販売が増加しており、それに伴い高効率ロータリーコンプレッサーの需要も拡大しています。また、静音設計や小型化技術の進歩により、集合住宅やオフィスなどの使用環境にも適応が進んでいます。
一方で、原材料コストの上昇や冷媒規制強化による製造コストの増加が課題となっています。これに対応して、各社は環境対応型冷媒への転換と製造工程の効率化を推進しています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場には、Daikin、Panasonic、Mitsubishi Electric、GMCC、Landa、Shanghai Highly、Rechi、AVIC Electromechanical（Shenyang）Sanyo、LG、Samsung、Boyard Compressorなど、世界的なメーカーが参入しています。
Daikinは、省エネ性能に優れたインバーター技術を活かし、高効率モデルの開発を進めています。PanasonicとMitsubishi Electricは、低振動・低騒音設計の住宅用コンプレッサーで高い市場シェアを維持しています。GMCCとShanghai Highlyは、中国を中心に大規模生産体制を構築し、世界市場での供給能力を高めています。
さらに、LGとSamsungは、スマート家電との連携を強化し、IoT対応除湿機用コンプレッサーの開発に注力しています。RechiやLandaなどの新興企業は、アジア新興国市場向けの低価格モデルを投入し、価格競争力で存在感を高めています。
