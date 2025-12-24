【FRONTIER】2026年元日発売「福箱2026」＜12月26日（金）15時より先行公開＞ －限定PC・周辺機器が数量限定で登場－
インバースネット株式会社（本社：神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-25、代表取締役社長：山本 慶次郎）（以下、当社）は、新年のお楽しみ企画として「福箱2026」を、2026年1月1日（木）・2日（金）・3日（土）の3日間、各日正午より順次販売いたします。
■「福箱2026」 概要
新しい一年の始まりにあたり、FRONTIERでは新年限定企画「福箱2026」をご用意いたします。
パソコンパーツの供給が不安定なこの時期においても、内容と価格の両面にこだわり、年のはじまりにふさわしい“選ぶ楽しさ”と“驚き”を感じていただけるラインナップを取り揃えます。
一例として、操作性に定評のあるマウスとマウスパッドのセットを、新年のスタートにふさわしい“ちょっと縁起のいい”価格、福箱限定4,649（ヨロシク）円でご用意します。このほかにも、仕事から日常使いまで幅広く活躍するノートPCや、最新ゲームを快適に楽しめるゲーミングPCセットなど、福箱ならではの魅力的な商品を取り揃えています。
「福箱2026」は、2026年1月1日（木）・2日（金）・3日（土）の3日間、各日正午より販売を開始いたします。
また、12月26日（金）15時より、FRONTIERダイレクトストアにて各商品の詳細やスペック情報を先行公開。事前にご確認いただき、新年のスタートを彩る特別な企画として、ぜひこの機会にご注目ください。
上記はFRONTIERダイレクトストア（ https://www.frontier-direct.jp/ ）にて販売いたします。
▼「福箱2026」 特設ページ（2025年12月26日（金）15時より公開）
https://www.frontier-direct.jp/direct/e/ej2601/?utm_source=press_release&utm_medium=email&utm_campaign=D01
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337820&id=bodyimage1】
※上記画像はイメージです
【ラインナップ公開】
2025年12月26日（金） 15時より公開
【販売期間】
2025年1月1日（木）正午～1月5日（月） 正午まで
1月1日～1月3日の3日間、各日正午に数量限定で順次販売を開始
【内 容】
以下、一例です
・ 人気メーカー製ゲーミングマウス＆マウスパッド／4,649円
・ FRONTIERゲーミングマウス＆キーボードの2点セット／10,000円
・ 最新タイトルも快適に楽しめる各社コラボモデル（MSI・ASUS・ASRock）、ゲーミングPC＆周辺機器セット／迎春特価 ほか
◎すべて数量限定です。完売の際はご容赦ください。
◎セット内容等、詳しくは特設ページをご覧ください。
［ご注意］
※本プレスリリースに記載している価格はすべて税込価格です。ご購入時に別途所定の送料がかかります。
※上記項目は2025年12月24日現在のものです。予告なく変更または終了する場合がありますので予めご了承ください。
※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：インバースネット株式会社
