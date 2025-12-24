Zhengzhou International Land Port

【鄭州（中国）2025年12月23日新華社＝共同通信JBN】中国中部の河南省にあるZhengzhou Airport Economy Zone（鄭州空港経済区）は、そのダイナミックな成長で世界中の投資家の注目を集めています。このエリアは、国務院の承認を得て2013年に中国初の航空経済試験区として設立され、面積20平方キロメートルに満たない小さな空港の町が、747平方キロメートル、常住人口80万人を擁する航空大都市へと変貌しました。

Zhengzhou Airport Economy Zone Management Committee Party-Mass Work Department（鄭州空港経済区管理委員会党群工作部）は、同区はairport, rail port, road port, seaport（空港、鉄道港、陸港、海港）の「4つの港による連携」によってグローバルに統合されたスーパーハブであるだけでなく、空、陸、デジタル、海の「Four Silk Roads（4つのシルクロード）」を拡大するものであり、グローバルな産業チェーンやサプライチェーンに、より多くの企業が参入できるよう支援していると指摘しました。鄭州新鄭国際空港の北貨物区では、現在64の貨物専用路線が運航されており、30以上の国と地域を結び、欧州、米州、アジアにまたがって世界の主要経済圏を網羅するネットワークを形成しています。鄭州-ルクセンブルク、鄭州-クアラルンプールといったデュアルハブ路線は、河南省と欧州、東南アジア諸国連合（ASEAN）の各国を結ぶ重要な貿易回廊となっており、航空貨物の輸送量は今日までの累計で100万トンを超えています。Zhengzhou International Land Port（鄭州国際陸港）を出発する中国-欧州貨物列車は、わずか15日で欧州に到着します。Henan International Road Transport Hub（河南国際道路輸送ハブ）は、陸海回廊と一体となり内陸の中原地域と世界を結びます。

Zhengzhou Airport Economy Zone Management Committee Party-Mass Work Departmentは、2025年最初の3四半期に鄭州空港経済区のGDPが1213億3000万元に達し、前年比で11.1%増加したと述べました。フォックスコン（Foxconn）とLoongsonが主導する1兆元規模の電子情報産業は、チップ、ディスプレー、ネットワーク、端末、デバイスにわたる完全なエコシステムを確立しています。フォックスコンの鄭州工場は12億台以上のスマートフォンを生産する、世界最大のスマート端末製造拠点です。一方、BYDが主導する1000億元を超える規模の新エネルギー車産業は驚異的な効率で稼働しており、50秒ごとに新エネルギー車1台を生産、3秒ごとに1個の動力電池セルを製造してその累計生産額は1700億元を超えています。越境e-コマースの年間取引額は258億元を超えました。Jumei Aeronautics Port Vertical Screen Film Baseでは、年間900以上の作品を制作されています。ここでは、先進的な製造業のクラスターがその台頭ペースを加速しており、さまざまな新興産業が栄えています。

近年、市場志向で法律に基づく、国際化されたビジネス環境の整備により、鄭州空港経済区は企業が業務展開する進出先として好まれる地になりました。今後、同区は先進製造業や商業物流を含む5大センターの開発を加速し、世界のビジネスリーダーに呼びかけ、内陸部の開放と産業の高度化による発展の恩恵を分かち合うことを心から願っております。

ソース：Party-Mass Work Department, Zhengzhou Airport Economy Zone Management Committee