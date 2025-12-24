こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
〜残したい思い出の「日本の祭り」〜「第5回ダイドーグループ日本の祭りInstagramフォトコンテスト」受賞作品を発表！
ダイドーグループホールディングス株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役社長：郄松 富也）は、全国各地の祭りを応援する「ダイドーグループ日本の祭り」活動の施策として、5回目となるInstagramでのフォトコンテストを開催し、受賞作品を決定しましたので、お知らせいたします。
本コンテストは、「祭りの魅力をだれかに伝えたい、後世まで大切に残したい。」という応募者の想いにお応えするために開催しました。
今回は「残したい思い出の『日本の祭り』」をテーマに、過去最多となる3,171点の作品をご応募いただきました。審査の結果、「グランプリ」1点、「準グランプリ」2点に加え、「つたえたい日本の祭りコース」および「祭りのほほえみコース」での優秀賞など、合計19点の作品を選出いたしました。
受賞作品は、以下の特設WEBサイトからご覧いただけます。
◆特設WEBサイト：https://holdings.dydo.co.jp/matsuriphoto2025/
■グランプリ（1点）
・石崎奉燈祭（いっさきほうとうまつり）（石川県）
審査委員長 講評
祭り写真家：芳賀 日向（はが ひなた）氏
本作品は、昼に町中を曳かれたキリコが夜に集結したときの場面。写真全体から、お囃子が聞こえ、少女たちの演奏から「能登の明るい未来」を感じる。
背景にボケのあるキリコが立体感を出している。
縦位置の構図で、自分が発したいメッセージを大きく切り撮ったのが動画にない写真の強さを表している。
■準グランプリ（2点）
・飛騨古川祭（ひだふるかわまつり）（岐阜県）
・伏木曳山祭（ふしきひきやままつり）（富山県）
当社は、「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。」というグループ理念のもと、地域社会の活性化などを目的に、全国各地で地域を支える祭りを応援する活動として「ダイドーグループ日本の祭り」を続けております。全国の放送局と連携し、祭りに携わる地域の人々（祭り人）への取材を通じて祭りの魅力を伝えるドキュメンタリー映像の制作を中心に累計600件以上の祭りを応援し、活動は今年で23年目を迎えました。
2020年からは、さらに一人でも多くの人に祭りの魅力を伝えて元気をお届けしたいとの考えのもと、YouTubeでの祭りドキュメンタリー映像の配信を開始し、大変ご好評をいただいております。
■「ダイドーグループ日本の祭りライブラリー」特設ページ
https://holdings.dydo.co.jp/sustainability/matsuri/overview/tv_library/
→当活動の概要を紹介しています。
■「ダイドーグループ日本の祭りライブラリー」公式YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/@dydomatsuri_2020
→YouTubeでの番組配信を通し、さらなる情報発信を展開しています。
■「ダイドーグループ日本の祭り2026」カレンダー、リーフレット
https://holdings.dydo.co.jp/sustainability/matsuri/printedmaterials/
→こちらからご覧いただけます。
※本資料の内容（画像・イラスト・文章等）の無断転載・複製・加工はご遠慮ください。
今後も当社は、「人と、社会と、共に喜び、共に栄える。」のグループ理念のもと、世界中の人々が楽しく健やかに暮らすことのできる豊かで元気な地域社会づくりに貢献いたします。
本件に関するお問合わせ先
＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊
ダイドーグループホールディングス株式会社 コーポレートコミュニケーション部
〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー18F
TEL：06-6222-2621 FAX：06-6222-2623 E-mail：dydo-press@dydo.co.jp
関連リンク
ダイドーグループホールディングス株式会社
https://holdings.dydo.co.jp/
