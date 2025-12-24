AI搭載の見積・請求書作成サービス「育つ見積」とfreee請求書のAPI連携を開始　転記の手間ゼロで、帳票データをfreee会計上で一元管理

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）は株式会社ガミ（本社：長野県諏訪郡、代表取締役：石神暁）が提供する、AI搭載の見積・請求書作成サービス「育つ見積」とfreee請求書のAPI連携とfreeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。

■AI活用で帳票作成とデータ転記の負担削減

「育つ見積」はAIが過去のデータから学習し、最適な明細候補・工数・金額・説明文を提案することで、見積書・納品書・請求書作成を効率化するクラウドサービスです。

freee請求書との連携により、「育つ見積」で初回の連携設定を一度行うだけで、「育つ見積」上の見積書・納品書・請求書などの各書類データをfreee請求書経由でfreee会計へ自動連携することが可能です。

これにより「育つ見積」で保存したデータがリアルタイムで連携され、freee会計・freee請求書上で各帳票の一元管理が可能です。帳票作成の負担を最小限に抑えるだけでなく、freee会計へのデータ転記が不要になるため、経理担当者の業務効率化を促進します。

■「育つ見積」とfreee請求書の連携方法

連携アプリ「育つ見積」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。

「育つ見積」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/46059

■フリー株式会社 概要

会社名　　フリー株式会社

代表者　　CEO　佐々木大輔

設立　　　2012年7月9日

所在地　　東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。

本件に関するお問合わせ先

フリー株式会社　広報 (PR)　神力実由花

https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D

※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください

https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/

