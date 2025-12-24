こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
AI搭載の見積・請求書作成サービス「育つ見積」とfreee請求書のAPI連携を開始 転記の手間ゼロで、帳票データをfreee会計上で一元管理
https://digitalpr.jp/table_img/2693/125247/125247_web_1.png
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔）は株式会社ガミ（本社：長野県諏訪郡、代表取締役：石神暁）が提供する、AI搭載の見積・請求書作成サービス「育つ見積」とfreee請求書のAPI連携とfreeeアプリストアへの掲載を開始したことをお知らせします。
■AI活用で帳票作成とデータ転記の負担削減
「育つ見積」はAIが過去のデータから学習し、最適な明細候補・工数・金額・説明文を提案することで、見積書・納品書・請求書作成を効率化するクラウドサービスです。
これにより「育つ見積」で保存したデータがリアルタイムで連携され、freee会計・freee請求書上で各帳票の一元管理が可能です。帳票作成の負担を最小限に抑えるだけでなく、freee会計へのデータ転記が不要になるため、経理担当者の業務効率化を促進します。
■「育つ見積」とfreee請求書の連携方法
連携アプリ「育つ見積」はfreeeアプリストアよりご利用いただけます。
「育つ見積」連携詳細ページ：https://app.secure.freee.co.jp/applications/46059
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 神力実由花
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
