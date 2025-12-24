¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Íè½Õ3·î ÂÔË¾¤Î´ØÀ¾¾åÎ¦·èÄê!¡¡Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI -- Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø
¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§°æ¾å¿¸¡Ë¤ÏËâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤È¶¦ºÅ¤Ç¡¢£Î£È£Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI¡×¤ò2026Ç¯3·î28Æü¡¦29Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø ÇßÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï8·î²¼½Ü¤«¤é9Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ìÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤ËÈÖÁÈ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃÏ¸µ³«ºÅ¤ËÇ®¤¤Í×Ë¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¡Ö´ØÀ¾¾åÎ¦¡×¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãËâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI ¤Î¸«¤É¤³¤í¡ä
1. °µ´¬¤Î¼Â±é¡õ²òÀâ!¡¡90Ê¬³ÈÂç¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ª ¼Â¶·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â¶·¤ÏÌðÌîÉð¤Ë·èÄê
¡¡½©ÍÕ¸¶¤Ç¤âÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿»²²Ã¥Á¡¼¥à¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¼Â±é¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÈÖÁÈ½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤ò·Þ¤¨¡¢¹¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¿§¡¹Ê¹¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¼Â±é¡õ²òÀâ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò90Ê¬¤Î³ÈÂç¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¼Â±é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â¶·¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢ÌðÌîÉð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¼Â¶·¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤°Ëâ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î·¿ÇË¤ê¤Êµ»½Ñ¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÇ®¤Èå«¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. Ì¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò±þ±ç¡ª¡¡´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Î¼Â»Ü¡õ´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤Î½ÐÅ¸
¡¡ÆüËÜ¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤À¤Âå¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶ÈÀâÌÀ²ñµÚ¤Ó´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤Î½ÐÅ¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤â»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Î±ü¿¼¤µ¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Ø¤Î»²²ÃÊýË¡¤ÏËÜ³Ø¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÂ¾¡¢³Æ¼ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¡¦¤ªÃÎ¤é¤»Í½Äê¤Ç¤¹¡£
3. ¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ª¡¡NHK³ØÀ¸¥í¥Ü¥³¥ó½Ð¾ìµ¡ÆÃÊÌÅ¸¡Ê3/28¤Î¤ß¡Ë
¡¡Á´¹ñ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬µ»½Ñ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡Ö£Î£È£Ë³ØÀ¸¥í¥Ü¥³¥ó2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ËÜ³Ø¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¤Ç³èÌö¤·¤¿³×¿·Åª¤Êµ¡¹½¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»î¹Ôºø¸í¤Î·ë¾½¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
4. À½Â¤¶È¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿Ç®Àï¡ª¡¡À½Â¤¶È¤Ë¤è¤ëËâ²þÂ¤¥ß¥Ë»Í¶î¥Ç¥â¡Ê3/29¤Î¤ß¡Ë
¡¡À½Â¤¶È³Æ¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤ÈÁÏ°Õ¹©É×¤ò¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë»Í¶î¤ËÃí¤®¹þ¤ßÂ®¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬ËÜµ¤¤ÇÄ©¤à¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÇ®¤¤¥Ç¥â¥ì¡¼¥¹¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
5. Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¥½¡¼¥é¡¼¥«¡¼¹ë½£Âç²ñ½Ð¾ìµ¡ÆÃÊÌÅ¸
¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¤¬¡Ö¹ë½£½ÄÃÇ¥½¡¼¥é¡¼¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡×¤Ë½é½Ð¾ì¡¦½é´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¥½¡¼¥é¡¼¥«¡¼¤òÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë²á¹ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤êÈ´¤¤¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î´Ä¶µ»½Ñ¤ÈÂÑµ×À¤Î·ë¾½¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
6. ³ØÀ¸¤Î»ëÅÀ¤ÈÌ¤Íè¤ò±Ç¤¹ÆÃÊÌ´ë²è¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø ³Ø²Ê¾Ò²ðÅ¸¼¨
¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢Â´¶È¸¦µæ¡¦À©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀ®²Ì¤òÅ¸¼¨¡£µ»½Ñ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡¡¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¡¢µ»½Ñ¼Ô¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¤òÀ¤¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI¡×¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÇ®µ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½Ð¾ì¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Èµ»½Ñ¤ò¡¢´ØÀ¾·÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¡¢µ»½Ñ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢¾Íè¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤â¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¡¦´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Î³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤È¹¹¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ãËâ²þÂ¤¡ä¤È¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤ÉÆüÍÑÉÊ¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¡¢Âç¿Í¤²¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë²þÂ¤¤¹¤ë¹Ô°Ù¡£¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¤ÏÇÑÁÒ¸Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿¼ÌëÌ©¤ä¤«¤Ë¡¢Ëâ²þÂ¤¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÀï¤ï¤»¤ë¶¥µ»²ñ¤Î¤³¤È¡£
¼Â»Ü³µÍ×
ºÅ»öÌ¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ¡Ë¡¦29Æü(Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³«¾ì10¡§00/½ªÎ»17¡§30¡ÊÎ¾Æü¶¦¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Æþ¾ì¤Ï½ªÎ»¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£³«¾ì¤È½ªÎ»»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø ÇßÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ OITÇßÅÄ¥¿¥ï¡¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©530-8568 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®1-45
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ïæÆ¥Û¡¼¥ë(3F)/¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º(6F) Â¾
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡¡¡¡¡´ØÀ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ìÍ½Äê!!
¼Â±é&²òÀâ¹ÖºÂ ¡¡Î¾Æü¶¦¡Ê90Ê¬¡Ë¡11:30¡Á13:00/¢15:00¡Á16:30¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´4²ó/³Æ²ó2¥Á¡¼¥à»²²ÃÍ½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»²²Ã¥Á¡¼¥à¡¦ÁÈ¹ç¤»¡¦±éÌÜ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¡¡¡¡ã¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼Â±é¡õ²òÀâ¹ÖºÂ ºÂÀÊ»ØÄêÉÕ¤Æþ¾ì·ô¡ä
(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SSÀÊ¡¡Á°Çä5,500±ß¡¿ÅöÆü6,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SÀÊ¡¡ Á°Çä4,400±ß¡¿ÅöÆü4,900±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AÀÊ ¡¡ Á°Çä3,300±ß¡¿ÅöÆü3,800±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ BÀÊ¡¡ Á°Çä2,200±ß¡¿ÅöÆü2,700±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã³Æ¼ïÆþ¾ì·ô¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)900±ß¡¿¹â¹»À¸500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢Áá³ä¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È 1,600±ß¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¿Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)¤Î¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢Á°Çä·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)1,000±ß¡¿¹â¹»À¸600±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢ÅöÆü·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)1,200±ß¡¿¹â¹»À¸800±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Æþ¾ì·ô¤Î¤ß¤Ç¤Ï3³¬¾ïæÆ¥Û¡¼¥ë¤Î¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼Â±é¡õ²òÀâ¹ÖºÂ¡×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÏÊÝ¸î¼Ô(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼Â±é¡õ²òÀâ¹ÖºÂ ºÂÀÊ»ØÄêÉÕ¤Æþ¾ì·ô¤Ï6³¬¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¤Î¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Å¸¼¨¡¦¶¨»¿¥Ö¡¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¡×¥¨¥ê¥¢¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡¡¡¡2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¡¡¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¡¼¥×¥é¥¹Â¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡¦Ãí°Õ»ö¹àÅù¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¦ºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø
¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜµ¡³£³Ø²ñ´ØÀ¾»ÙÉô¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀ©¸æ¾ðÊó³Ø²ñ¡Ê¿½ÀÁÃæ¡Ë¡¢ÆüËÜµ»½Ñ»Î²ñ¶áµ¦ËÜÉô¡Ê¿½ÀÁÃæ¡Ë
¶¨»¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ¼ÒÄ´À°Ãæ
´ë²è¡¦À©ºî¡¡¡¡¡¡NHK ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¥æ¥Ë¥ª¥ó
±¿±Ä¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 0570-00-3337¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á15:00¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡ https://www.makaizo.net/
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://x.com/makaizonet
ÈÖÁÈ¸ø¼°¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.nhk.jp/p/ts/6LQ2ZM4Z3Q/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¾ïæÆ³Ø±à¡¡¹Êó¼¼
ÀÐÂ¼¡¢ÌÚ²¼
½»½ê¡§Âçºå»Ô°°¶èÂçµÜ5ÃúÌÜ16ÈÖ1¹æ
TEL¡§06-6954-4026
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
1. °µ´¬¤Î¼Â±é¡õ²òÀâ!¡¡90Ê¬³ÈÂç¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ª ¼Â¶·¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â¶·¤ÏÌðÌîÉð¤Ë·èÄê
¡¡½©ÍÕ¸¶¤Ç¤âÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿»²²Ã¥Á¡¼¥à¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ëÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¼Â±é¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÈÖÁÈ½Ð¾ì¥Á¡¼¥à¤ò·Þ¤¨¡¢¹¹¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ö¤â¤Ã¤È¸«¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¿§¡¹Ê¹¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¼Â±é¡õ²òÀâ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò90Ê¬¤Î³ÈÂç¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¼Â±é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¼Â¶·¤ÏÈÖÁÈ¤Ç¤â¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢ÌðÌîÉð¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¼Â¶·¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤°Ëâ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤Î·¿ÇË¤ê¤Êµ»½Ñ¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾ðÇ®¤Èå«¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. Ì¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ò±þ±ç¡ª¡¡´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Î¼Â»Ü¡õ´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤Î½ÐÅ¸
¡¡ÆüËÜ¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¼ã¤¤À¤Âå¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤¿´ë¶ÈÀâÌÀ²ñµÚ¤Ó´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤Î½ÐÅ¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤â»²²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤ä´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Î±ü¿¼¤µ¤òÄ¾ÀÜ³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¤Ø¤Î»²²ÃÊýË¡¤ÏËÜ³Ø¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÎÂ¾¡¢³Æ¼ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¡¦¤ªÃÎ¤é¤»Í½Äê¤Ç¤¹¡£
3. ¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ª¡¡NHK³ØÀ¸¥í¥Ü¥³¥ó½Ð¾ìµ¡ÆÃÊÌÅ¸¡Ê3/28¤Î¤ß¡Ë
¡¡Á´¹ñ¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬µ»½Ñ¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡Ö£Î£È£Ë³ØÀ¸¥í¥Ü¥³¥ó2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ËÜ³Ø¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¶¥µ»¤Ç³èÌö¤·¤¿³×¿·Åª¤Êµ¡¹½¤ä³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î»î¹Ôºø¸í¤Î·ë¾½¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
4. À½Â¤¶È¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤«¤±¤¿Ç®Àï¡ª¡¡À½Â¤¶È¤Ë¤è¤ëËâ²þÂ¤¥ß¥Ë»Í¶î¥Ç¥â¡Ê3/29¤Î¤ß¡Ë
¡¡À½Â¤¶È³Æ¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½ÑÎÏ¤ÈÁÏ°Õ¹©É×¤ò¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥ß¥Ë»Í¶î¤ËÃí¤®¹þ¤ßÂ®¤µ¤ÈÈþ¤·¤µ¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¶¥µ»¤Ç¤¹¡£¥×¥í¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬ËÜµ¤¤ÇÄ©¤à¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÇ®¤¤¥Ç¥â¥ì¡¼¥¹¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
5. Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¥½¡¼¥é¡¼¥«¡¼¹ë½£Âç²ñ½Ð¾ìµ¡ÆÃÊÌÅ¸
¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¤¬¡Ö¹ë½£½ÄÃÇ¥½¡¼¥é¡¼¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¡×¤Ë½é½Ð¾ì¡¦½é´°Áö¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÇ°¤¹¤Ù¤¥½¡¼¥é¡¼¥«¡¼¤òÆÃÊÌ¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë²á¹ó¤Ê¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤êÈ´¤¤¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î´Ä¶µ»½Ñ¤ÈÂÑµ×À¤Î·ë¾½¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
6. ³ØÀ¸¤Î»ëÅÀ¤ÈÌ¤Íè¤ò±Ç¤¹ÆÃÊÌ´ë²è¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø ³Ø²Ê¾Ò²ðÅ¸¼¨
¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡õ¥Ç¥¶¥¤¥ó¹©³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢Â´¶È¸¦µæ¡¦À©ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÀ®²Ì¤òÅ¸¼¨¡£µ»½Ñ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤É¡¢Ì¤Íè¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤È¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡¡¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¤ÏÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÌÌÇò¤µ¤È¡¢µ»½Ñ¼Ô¤ÎË°¤¯¤Ê¤Ä©Àï¤òÀ¤¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ëÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI¡×¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÇ®µ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë½Ð¾ì¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Èµ»½Ñ¤ò¡¢´ØÀ¾·÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¡¢µ»½Ñ¤ÎÌÌÇò¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢¾Íè¤Î¿ÊÏ©¤ò¹Í¤¨¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£¸å¤â¸ø¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½ÑÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¡¢Ì¤Íè¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¡¦´Ø·¸ÃÄÂÎ¤Î³§ÍÍ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤È¹¹¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ãËâ²þÂ¤¡ä¤È¤Ï¡¢²ÈÅÅ¤ä¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤ÉÆüÍÑÉÊ¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤·¡¢Âç¿Í¤²¤Ê¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë²þÂ¤¤¹¤ë¹Ô°Ù¡£¡ÖËâ²þÂ¤¤ÎÌë¡×¤ÏÇÑÁÒ¸Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿¼ÌëÌ©¤ä¤«¤Ë¡¢Ëâ²þÂ¤¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤òÀï¤ï¤»¤ë¶¥µ»²ñ¤Î¤³¤È¡£
¼Â»Ü³µÍ×
ºÅ»öÌ¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM IN KANSAI
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡¡¡2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ¡Ë¡¦29Æü(Æü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³«¾ì10¡§00/½ªÎ»17¡§30¡ÊÎ¾Æü¶¦¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Æþ¾ì¤Ï½ªÎ»¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡£³«¾ì¤È½ªÎ»»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø ÇßÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ OITÇßÅÄ¥¿¥ï¡¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢©530-8568 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÃã²°Ä®1-45
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ïæÆ¥Û¡¼¥ë(3F)/¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º(6F) Â¾
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¡¡¡¡¡´ØÀ¾¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¿ô¤Î¥Á¡¼¥à¤¬½Ð¾ìÍ½Äê!!
¼Â±é&²òÀâ¹ÖºÂ ¡¡Î¾Æü¶¦¡Ê90Ê¬¡Ë¡11:30¡Á13:00/¢15:00¡Á16:30¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á´4²ó/³Æ²ó2¥Á¡¼¥à»²²ÃÍ½Äê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»²²Ã¥Á¡¼¥à¡¦ÁÈ¹ç¤»¡¦±éÌÜ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¡¡¡¡ã¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼Â±é¡õ²òÀâ¹ÖºÂ ºÂÀÊ»ØÄêÉÕ¤Æþ¾ì·ô¡ä
(ÀÇ¹þ)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SSÀÊ¡¡Á°Çä5,500±ß¡¿ÅöÆü6,000±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SÀÊ¡¡ Á°Çä4,400±ß¡¿ÅöÆü4,900±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ AÀÊ ¡¡ Á°Çä3,300±ß¡¿ÅöÆü3,800±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ BÀÊ¡¡ Á°Çä2,200±ß¡¿ÅöÆü2,700±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã³Æ¼ïÆþ¾ì·ô¡ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢Áá³ä¥Á¥±¥Ã¥È¡¡¡¡Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)900±ß¡¿¹â¹»À¸500±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢Áá³ä¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È 1,600±ß¡Ê2Ëç¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¿Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)¤Î¤ß¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢Á°Çä·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)1,000±ß¡¿¹â¹»À¸600±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¢ÅöÆü·ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âç¿Í(18ºÐ°Ê¾å)1,200±ß¡¿¹â¹»À¸800±ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Æþ¾ì·ô¤Î¤ß¤Ç¤Ï3³¬¾ïæÆ¥Û¡¼¥ë¤Î¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼Â±é¡õ²òÀâ¹ÖºÂ¡×¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ãæ³ØÀ¸°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¤ÏÊÝ¸î¼Ô(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)¤ÎÆ±È¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¼Â±é¡õ²òÀâ¹ÖºÂ ºÂÀÊ»ØÄêÉÕ¤Æþ¾ì·ô¤Ï6³¬¥é¡¼¥Ë¥ó¥°¥³¥â¥ó¥º¤Î¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Å¸¼¨¡¦¶¨»¿¥Ö¡¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¹¡×¥¨¥ê¥¢¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡¡¡¡2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡ËÀµ¸á¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¡¡¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¡¼¥×¥é¥¹Â¾
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¡¦Ãí°Õ»ö¹àÅù¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ëâ²þÂ¤¤ÎÌë THE MUSEUM ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¶¦ºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âçºå¹©¶ÈÂç³Ø
¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜµ¡³£³Ø²ñ´ØÀ¾»ÙÉô¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÀ©¸æ¾ðÊó³Ø²ñ¡Ê¿½ÀÁÃæ¡Ë¡¢ÆüËÜµ»½Ñ»Î²ñ¶áµ¦ËÜÉô¡Ê¿½ÀÁÃæ¡Ë
¶¨»¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³Æ¼ÒÄ´À°Ãæ
´ë²è¡¦À©ºî¡¡¡¡¡¡NHK ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¥æ¥Ë¥ª¥ó
±¿±Ä¶¨ÎÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¡¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 0570-00-3337¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á15:00¡Ë
¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡ https://www.makaizo.net/
¸ø¼°X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://x.com/makaizonet
ÈÖÁÈ¸ø¼°¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.nhk.jp/p/ts/6LQ2ZM4Z3Q/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³Ø¹»Ë¡¿Í¾ïæÆ³Ø±à¡¡¹Êó¼¼
ÀÐÂ¼¡¢ÌÚ²¼
½»½ê¡§Âçºå»Ô°°¶èÂçµÜ5ÃúÌÜ16ÈÖ1¹æ
TEL¡§06-6954-4026
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/