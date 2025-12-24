¡Ú¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ÎÎ¢Â¦¡ÛÈ¯Çä¤«¤é50Ç¯¡ªÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡Ö¥¥¹¥ßーÌôÍÑ¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡×
2025Ç¯¤ËÁÏ¶È200¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀªÈ¾¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¡¢¡Ö¥¥¹¥ßーÌôÍÑ¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡×¤Ï1975Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¡¢¤³¤ÎÅß50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä½é´ü¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ì½èÊý¤Ç»È¤Ã¤¿¿Í¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à»ÈÍÑ´¶¤È¡¢¥¤¥¨¥íー¡õ¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢È¯Çä°ÊÍè¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Æ¯¤¯¼Ò°÷¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¸ü¤¤Æ±ÉÊ¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¥×¥é¥ó¥Êー¤òÌ³¤á¤ë³ëÀ¾ÎÜÍþ»Ò¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀªÈ¾¡¡³«È¯ËÜÉô¡¡¾¦ÉÊ³«È¯Éô¡¡³ëÀ¾ÎÜÍþ»Ò
¥¥¹¥ßーÌôÍÑ¥·¥êー¥º¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー ¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸£µ£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¼ê¹Ó¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿50Ç¯Á°¤ÎÅß¡¢¡È¤¦¤ë¤ª¤¦¤Î¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¡É¤ò¼Â¸½¤·¤¿¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à
¡Ö¥¥¹¥ßーÌôÍÑ¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡×¤ÏÍ¸úÀ®Ê¬¤ÈÊÝ¼¾À®Ê¬¤Î£×¸ú²Ì¤Ç¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¤¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤¼êÈ©¤òÄ¹»þ´Ö¥ー¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó£ÅÍ¶Æ³ÂÎ¡Ê¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¿Ý»À¥¨¥¹¥Æ¥ë¡ËÇÛ¹ç¤Ç¡¢¤·¤â¤ä¤±¡¦¤¢¤«¤®¤ì¡¦¤Ò¤Ó³ä¤ì¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤¨¤ë¥Ü¥È¥ë¥¿¥¤¥×¤ÏÈ¯ÇäÅö»þ¤«¤éÄêÈÖ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥º¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢»ý¤ÁÊâ¤¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¥Á¥åー¥Ö¥¿¥¤¥×¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¤Ï¤¸¤¸ú²Ì¤Ç´¥Áç¡¦¹Ó¤ì¤ò¥±¥¢¤·¤Ä¤Ä¡¢¼êÈ©¤ò¿å¤«¤é¤âÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÈþÍÆ»Õ¡¦´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¿å¤ò°·¤¦»Å»ö¤ä¼êÀö¤¤¤ÎÂ¿¤¤¿¦¶È¤ÎÊý¤Ë¤â°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ëÀ¾¡§Æ±ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿50Ç¯Á°¡¢¡ÈÅß¤È¤¤¤¨¤Ð¼ê¹Ó¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡É¡¢¡È¤Ò¤Ó¡¦¤¢¤«¤®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤Þ¤À°ìÈÌÅª¤Ê»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£ÊÝ¼¾¡¦¥Ï¥ó¥É¥±¥¢¤Ø¤Î°Õ¼±¤â¤Þ¤ÀÀ®½Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤â¤Þ¤À»Ô¾ì¤ËÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿»þÂå¤ËÌôÍÑ¤È¹âÊÝ¼¾¤Ç¡È¤¦¤ë¤ª¤¦¤Î¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¡É¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤·¤¿¡£
2Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë½èÊý³«È¯¡¢¸¦µæ°÷¤Î¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¼Â¸½¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÁ¡ºÙ¤µ
»þ¤Ï¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¡¢¾¦ÉÊÃÂÀ¸¤Î¾¯¤·Á°¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£°ËÀªÈ¾¤Ç¤Ï¼ê¹Ó¤ì¤ËÇº¤à¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼ê¹Ó¤ì¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡È¤¦¤ë¤ª¤¦¤Î¤Ë¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¡É¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤È¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢È©¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤¦¤ë¤ª¤¦¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤Î³«È¯¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÊÝ¼¾ºÞ¤ÎÇÛ¹ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÄ´À°¤Ç¤·¤¿¡£
³ëÀ¾¡§Åö»þ¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤ÏÊÝ¼¾ºÞ¤òÂ¿¤¯ÇÛ¹ç¤¹¤ë¤È¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤È¥¯¥êー¥à¤Î°ÂÄêÀ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥êー¥à¤Î½èÊý¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¤â¡¢ÍÆ´ï¤È¤ÎÁêÀ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈºÆÅÙ½èÊý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
À¸»º¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤â¡¢À½Â¤²áÄø¤Ç¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤äÇÛ¹ç¼ê½ç¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤ë¼ºÇÔ¤Ê¤É¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥É¥¨¥éー¤ËÌó2Ç¯¤ÎºÐ·î¤òÈñ¤ä¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1975Ç¯È¯ÇäÅö»þ¤Î¡Ö¥¥¹¥ßーÌôÍÑ¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡×
¸½ºß¤Þ¤Ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤Û¤Ü¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë
°ÂÁ´À¡¦Í¸úÀ¡¦°ÂÄêÀ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢1975Ç¯10·î¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ù¥¿¤Ä¤¯¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢È©¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤ÇÊÝ¼¾¸ú²Ì¤¬8»þ´Ö¢¨¸å¤âÂ³¤¯¡¢¡Ö¥¥¹¥ßーÌôÍÑ¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡×¤Ïº£¤Ê¤ªÊÑ¤ï¤é¤Ì½èÊý¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù¡£¸ú²Ì¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
³ëÀ¾¡§¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢À½Â¤»þ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤À½Ë¡¤äÊÝ¼¾ºÞ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î½èÊý¤Ç¡¢¸½ºß¤Ç¤âµ¡³£¤ÎÁàºîË¡¤äÄ´¹ç¤¬¤ï¤º¤«¤Ç¤â¶¸¤¦¤È´°À®¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÂçÊÑÊ£»¨¤ÊÄ´¹çË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¸¦µæ°÷Û©¤¯¡¢¤³¤Î½èÊý¤ÎåÌÌ©¤µ¤«¤é¤ÏÅö»þ¤Î¸¦µæÃ´Åö¼Ô¤Î¼¹Ç°¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÁÏÂ¤À¤¬À¸¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤¯¤ó¡Êº¸¡Ë¡×¡¦¡Ö¤ä¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¡Ê±¦¡Ë¡×
¤½¤·¤Æ¡¢2010Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö¤ä¤Ã¤¯¤ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¡£Íâ2011Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÅÐ¾ì¡¢²¿¤«¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
³ëÀ¾¡§¤â¤È¤â¤È2010Ç¯¤ËÅ¹Æ¬ÈÎÂ¥ÍÑ¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ¥Ü¥È¥ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥À¥ßー¡ÊÂç·¿ÌÏ·¿¡Ë¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤ë¼Ò°÷¤«¤é¡Ö»î¤·¤Ë´é¤ò¤Ä¤±¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼þ°Ï¤â¤½¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë»¿Æ±¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤ä¤Ã¤¯¤ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÇä¤ì¶Ú¤Ç¤¢¤ë¥Á¥åー¥Ö¥¿¥¤¥×¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー²½¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÍâÇ¯¡Ö¤ä¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¡¢¹«¤Ç¤Ï¡È¤æ¤ë¥¥ã¥é¡É¥Öー¥à¤ÎÁ´À¹´ü¡£¤ä¤Ã¤¯¤ó¤â¤É¤³¤«¤æ¤ë¤¯°¦ÕÈ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤ä¤Ã¤¯¤ó¤òÌÏ¤·¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó½º´ï¤¬ºî¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤äÅ¹Æ¬¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤Ã¤¯¤ó¤ÎÆ¬¤Ë¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤¿ÈÎÂ¥½º´ï¤ÏÅ¹Æ¬¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯Â¸ºß´¶
³ëÀ¾¡§¤ä¤Ã¤¯¤óÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥À¥ßー¤ò³è¤«¤·¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î·Á¤ò¤·¤¿ÈÎÂ¥½º´ï¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Å¹Æ¬¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢
¤½¤·¤Æº£Ç¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¤ä¤Ã¤¯¤ó¡¦¤ä¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ë²è¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤¯¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ã¤³¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÆÃÊÌ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
³ëÀ¾¡§2025Ç¯¤Ï¡Ö¥¥¹¥ßーÌôÍÑ¥·¥êー¥º¡×ÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÁÏ¶È200¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥¤¥äー¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢²¿¤«À¹¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤È¿ôÇ¯Á°¤«¤é¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó½º´ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºî¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ôー¥¿ー¤âÂ¿¤¤¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤Ë¤âÎ±¤Þ¤ë¤è¤¦¡¢Å¹Æ¬¤Ç¤âÌÜ¤ò°ú¤¯°¦ÕÈ¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤â¼Ò°÷¤âÌ¥Î»¤¹¤ë¡¢50Ç¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ÎÈë·í
È¯Çä¤«¤é50Ç¯¡¢º£¤â¤Ê¤ªÊÑ¤ï¤é¤º°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¥¹¥ßーÌôÍÑ¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡×¡£°ËÀªÈ¾¤Î¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¤Ë¤Ï¡Ö²¿²ó¥ê¥Ôー¥È¤·¤¿¤«¡¢¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤â¤¦¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°¦ÍÑ¤ÎÀ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾¦ÉÊ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¼ê»æ¤ä¡¢Ç®¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÅÙ¡¹ÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
³ëÀ¾¡§Â¾¤Ë¤â¡ÖÈþÍÆ»Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍèÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¼ê¹Ó¤ì¤ÎÇº¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÖÅÉ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤â¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¡¢¡ÖÌ¼¤â¤ª²Ç¤µ¤ó¤â°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦ÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤Ï¡¢¼Ò°÷¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢°ËÀªÈ¾¥°¥ëー¥×ÁÏ¶È200¼þÇ¯µÇ°»ï¤Ç¼Ò°÷¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¥á¥¤¥¯¡×¡Ö¥Ø¥Óー¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢¡È¼Ò°÷¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡áÂè2°Ì¡É¡¢¡È¼Ò°÷¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ë°ìÈÖ¥ê¥Ôー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡áÂè3°Ì¡É¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ªÇ¯Îð¡¦ÀÊÌÌä¤ï¤ºÂ¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³ëÀ¾¡§¼Ò°÷¤«¤é¤â¡Ö°ËÀªÈ¾Æþ¼Ò°ÊÍè10Ç¯¶á¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤¹¤¹¤á¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¥ê¥Ôー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡ª°ËÀªÈ¾¤ÎÎò»Ë¤ÎÄ¹¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£50¼þÇ¯µÇ°¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¤ò¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤â¤è¤¯¸«¤Þ¤¹¤·¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥ÈÅªÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥¥¹¥ßーÌôÍÑ¥Ï¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡ã°åÌôÉô³°ÉÊ¡ä¡×¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ÎÈë·í¡¢¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤È¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÀÆð¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡£¤³¤¦¤·¤ÆÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿È¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ë¿®Íê¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£