ホテル志摩スペイン村は、新しいタイプの客室としてグループルーム「Amigo（アミーゴ）」を1室限定で販売します。5～6名様でご利用いただける広々とした客室で賑やかに楽しめる開放的な客室です。親しいご友人同士やご家族で、まるで海外旅行に来たような非日常体験をお楽しみください。

グループルーム「Amigo（アミーゴ）」バルコニー側から





グループルーム「Amigo（アミーゴ）」エントランス側から





1.特徴

スペイン語で「太陽の海岸」を意味する南スペインのリゾート地「コスタ・デル・ソル」をモチーフにした、海の「青」と太陽の「黄色」を基調とした内装です。大人数で一堂に会して賑やかに楽しめるリビングスペースや、6人分の洋服や荷物をまとめられるバゲッジスペースなども完備。

2.概要

名称：グループルーム「Amigo（アミーゴ）」（amigoはスペイン語で「友達」の意）

広さ：60平米

定員：5～6名様

料金：１室5名利用 １泊2食 お1人 23,900円～（サービス料・消費税込、入湯税別）

※レストランディナープランの場合

3.予約開始日：2025年12月26日（金）12:00

4.宿泊開始日：2026年2月13日（金）

※テーマパークは2月13日（金）まで休園日です。また、当新客室は現「スイートルーム」を改装します。「スイートルーム」のご宿泊は2026年1月11日（日）で終了します。

※画像はイメージです。

※名称や内容は変更になる場合がございます。