令和7年度から、取手市では、市内の民間の保育園等における保育士等の処遇改善を図るため、民間保育士等処遇改善補助金(とりで手当)を創設しました。

令和7年度に採用された保育士を対象とする「新規採用保育士等応援補助金」と、勤続年数に応じて補助額が増えていく「保育士等勤続功労補助金」の2つの補助金があり、令和8年1月5日より申請受付開始となります。





民間保育士等処遇改善補助金(とりで手当)パンフレット





【補助金の概要】

■補助金対象者(二つの補助金共通)

取手市内の民間保育園等(認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業、一時預かり事業、病児保育事業)に従事している保育士等(保育士、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、調理員)で、1日の所定労働時間が6時間以上、かつ、ひと月当たり20日以上勤務する方。また、民間保育園等の設置者に直接雇用されている方。

(注意)ただし、民間保育園等の設置者又は役員、役員兼務の施設長を除く。









■補助金(1) 「新規採用保育士等応援補助金」

◇補助金対象者の要件を満たしている方で、令和7年4月1日以降新規採用された方。

(注意)ただし、申請日時点で同一の民間保育園等での勤務実績が6カ月以上2年未満。勤務実績は20日以上勤務した月をひと月として算定し、有給休暇を取得した日は勤務した日とみなします。育児休業等の無給の休暇は勤務実績としてみなしません。





◇補助額 20万円





◇留意事項 新規採用保育士等応援補助金の支給は、同一の補助金対象者に対して1回限り。









■補助金(2) 「保育士等勤続功労補助金」

◇補助金対象者の要件を満たしている方で、申請日の属する年度の前年度3月31日時点において、勤務実績が下記の条件を満たす方。

(注意)勤務実績は20日以上勤務した月を1月として算定し、有給休暇を取得した日は勤務した日とみなします。育児休業等の無給の休暇は勤務実績としてみなしません。





◇補助額

勤務実績が2年以上3年未満の方(3年目) 10万円

勤務実績が4年以上5年未満の方(5年目) 12万円

勤務実績が7年以上8年未満の方(8年目) 15万円

勤務実績が9年以上かつ5の倍数である年数となる方(10年目以降5年毎) 20万円





◇留意事項

勤務実績は、同一の設置者が設置する民間保育園等において継続して勤務した月数を合算することにより算定いたします。法人内で市内施設への人事の異動があった場合は、勤務実績は継続されます。ただし、同一法人内の市外への人事の異動があった場合は、その在籍期間を除きます。









■申請方法(二つの補助金共通)

WEB申し込み 申し込みURLは令和8年1月5日(月曜日)から公開

取手市ホームページ「民間保育士等処遇改善補助金(とりで手当)はじまります」ページ内にて公開

https://www.city.toride.ibaraki.jp/kosodate/hoikusyo/toride-teate.html









■申請期間(二つの補助金共通)

令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月31日(土曜日)









■補助金の支給方法(二つの補助金共通)

申請後、市から補助金の決定通知を送付。2月下旬頃、申請された方の口座へ市から直接振り込み予定。









【詳細掲載URL】

・民間保育士等処遇改善補助金(とりで手当)はじまります

https://www.city.toride.ibaraki.jp/kosodate/hoikusyo/toride-teate.html