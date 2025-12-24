PENTAGON JINHOÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡Ú2026 JINHO FAN-CON ¡ÈWINTER BLOOM¡É IN JAPAN¡Û³«ºÅ·èÄê¡ª¡ª2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÆüËÜ³èÆ°¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡ª
PENTAGON¤Î¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¡¢¥½¥í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¤³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë JINHO(¥¸¥Î) ¤¬¡¢2026Ç¯1·î¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡Ø2026 JINHO FAN-CON ¡ÈWINTER BLOOM¡É IN JAPAN¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Åß¤Îµ¨Àá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²¹¤«¤¯Á¡ºÙ¤Ê¥¹¥Æー¥¸±é½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢JINHO¤Î²ÎÀ¼¤È¥Èー¥¯¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦Âçºå¤Î2ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³ÆÆü ÆÃÅµ²ñ ¤È FAN-CON ¤Î2Éô¹½À®¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤âJINHO¤ÎÀª¤¤¤ÏÎ±¤Þ¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
JINHO¤È²á¤´¤¹ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
JINHO
¢£¸ø±é³µÍ×
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î22Æü(ÌÚ)¡¢24Æü(ÅÚ)
¡¡¡¡¡¡[1Éô ÆÃÅµ²ñ]¡¡14:00³«±é
¡¡¡¡¡¡[2Éô FAN-CON] 19:00³«±é
²ñ¾ì¡§I'AM A SHOW(Åìµþ)
¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2ÃúÌÜ5ÈÖ1¹æ
¡¡¡¡¡¡Í³ÚÄ®¥Þ¥ê¥ª¥ó(Í³ÚÄ®¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë)ÊÌ´Û 7F
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î26Æü(·î)¡¢27Æü(²Ð)
¡¡¡¡¡¡[1Éô ÆÃÅµ²ñ]¡¡14:00³«±é
¡¡¡¡¡¡[2Éô FAN-CON] 19:00³«±é
²ñ¾ì¡§TEMPO HARBOR THEATER(Âçºå)
¡¡¡¡¡¡¢©552-0022¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¹Á¶è³¤´ßÄÌ1ÃúÌÜ5ÈÖ10¹æ
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹ÔÈ¯Çä
ÆüÄø¡§ 2025Ç¯12·î22Æü(·î)³«»Ï
URL ¡§ jinho-jp-officialsite.com
¢¨ÆÃÅµ²ñ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£