ジャパン・トゥエンティワン株式会社（本社：愛知県豊橋市、以下「J21」）は、本日より、ネットイント社（NETINT Technologies, Inc.／カナダ）製VPUを搭載したハーフラックサイズのビデオサーバー「クアドラミニサーバー」を、J21公式オンラインストアにて販売開始いたしました。

これにより国内のお客様は、モバイル中継やエッジ処理に最適化されたVPU搭載エンコードサーバーを、より手軽に導入できるようになります。

販売開始製品

・クアドラミニサーバー（ハーフラックサイズ、クアドラT1M VPU搭載）

販売ページ

J21公式オンラインストア：https://shop.japan21.co.jp/product/quadra-mini-server/

製品の特長

1. コンパクトな 1RU・ハーフラック設計

Advantech社Vega 6321Hを採用し、330mm × 160mmの省スペース筐体を実現。中継車、スタジオ、現場エッジ環境など、設置場所を選ばず運用できます。

2. 第2世代VPU「Quadra T1M」搭載

搭載した1基のT1M VPUで以下のリアルタイム処理に対応します。エンコード性能・1080p30 x 20ch・4Kp30 x 5ch・対応コーデック：H.264 / HEVC / AV1 / JPEG / HEIF / AVIFデコード性能：・1080p30 x 25ch・4Kp30 x 6ch・対応コーデック：H.264 / HEVC / JPG / VP9CPU・GPUと比較して 大幅な省電力性と高密度処理 を実現します。

3. SDIキャプチャカードを搭載可能

Blackmagic「DeckLink」シリーズ（※1、※2）に対応し、放送品質のSDI入力をサポート。収録から配信までの現場ワークフローをシームレスに統合できます。

※1 オプション※2 対応モデル：Decklink Duo 2、DeckLink 4K Extreme 12G（注：DeckLink 4K Extreme 12Gのドーターカードは含まれません。HDMI・光ファイバー入出力には非対応）

4. 省電力設計 - 消費電力わずか138W（※3）

エッジ処理やモバイル中継に求められる省電力性を確保。約138W（※3）で動作し、電源アダプタも同梱しています。

※3 構成・環境により変動する可能性があります。

5. FFmpeg / GStreamer / Bitstreamsとシームレス統合

既存のFFmpegやGStreamerベースのワークフローに容易に統合できます。さらにSDIキャプチャーカード装着モデルには、GUIで高度なFFmpeg処理を実行できる映像処理プラットフォーム「Bitstreams」 をプリロード（※4）。ノーコードで複雑なエンコード管理が可能です。

※4 Bitstreamsライセンスは1年分付属。

6. その他仕様

・アーキテクチャ：x86・CPU：Intel 13th Gen i7-13800HE・メモリ：16GB Dual DDR5 SODIMM・ストレージ：2× M.2 Type E（PCIe Gen 3x1）、NVMe 256GB・ディスプレイ出力：HDMI 2.0 ×2・USB：USB 3.2 Gen2 ×2・ネットワーク：2.5G RJ45 ×3・動作環境：10℃～35℃、湿度 8%～90%・認証：RoHS、PSE（ACアダプター）

主な用途例

・モバイル中継車でのマルチチャンネルエンコード・ライブイベントのオンサイト配信・現場エッジでのリアルタイム映像処理・クラウドゲーミング、AR/VR配信・映像監視の高効率ストリーミング

関連資料

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=X_K0xYF9ruc

・製品仕様PDF：https://www.japan21.co.jp/products/downloads/Quadra_TechSpecJP.pdf・活用事例PDF：https://www.japan21.co.jp/products/downloads/NETINT-Quadra-Use-CasesJP.pdf

J21は、ネットイント社製品の導入支援と技術サポートを通じ、日本国内における映像関連サービスの高度化に引き続き貢献してまいります。ネットイント社製品Web：https://www.japan21.co.jp/products/netint/

ネットイント社（NETINT Technologies, Inc.）について

カナダ・バンクーバーに本社を置くネットイント社は、VPU（ビデオ処理ユニット）という新たなカテゴリを創出した企業であり、ASICベースのビデオ処理ソリューションにおけるイノベーターです。比類なきエンコード性能、高密度、そしてエネルギー効率を実現する技術を提供しています。ネットイント社のVPUは、映像分野におけるグリーンコンピューティングの先駆者として、エネルギー消費と運用コストを20～40倍削減しながら、10倍の処理密度を達成します。AV1、8K、HDRなどの高度なコーデック対応に加え、オンチップAIエンジンを搭載することで、ハイパースケールなメディアエンコードと処理の未来を切り拓いています。Web：https://netint.com/会社概要：https://www.japan21.co.jp/products/downloads/NETINT-Company-OverviewJP.pdf

ジャパン・トゥエンティワン株式会社について

1992年9月に創業し、世界中のイノベーション商材を通して社会課題を解決することを理念に掲げ、イスラエルを中心に世界最先端のハイテク企業とパートナーシップを結び、日本市場における技術や製品のビジネス開発と販売を行っています。主な取り扱い製品には、自動車の後付け衝突防止補助システム「モービルアイ」、衛星画像データを活用した水道インフラ管理・更新のための「アステラ製品」などがあります。「モビリ ティ事業」「スマートインフラ事業」「EC・ソフトウェア事業」「ヘルスケア事業」の4つを事業領域として展開しています。Web：https://www.japan21.co.jp/

お問い合わせ先

ジャパン・トゥエンティワン株式会社東京本社：東京都渋谷区神宮前6-19-13 J-6ビル4FTel：03-6775-7450E-mail：netint@japan21.co.jpWeb：https://www.japan21.co.jp/products/netint/

