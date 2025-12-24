¡Ö±Ê±ó¤ÎÅí²Ö～»°À¸»°À¤～¡×¥ä¥ó¡¦¥ßー¡ß¡Ö»³²ÏÎá¡×¥´¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¤¬¡¢Ì´¤Î¶¦±é¡ª Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¸ÑÍÅÅÁ¡Ê¤ì¤ó¤³¤è¤¦¤Ç¤ó¡Ë～¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥é¥Ö～¡× 26Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡ËÍ¼Êý5»þ30Ê¬～ BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤ÇÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È
Á´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷¤ÎBS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹ßäÙË®µÁ¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥É¥é¥Þ¡ÖÎø¸ÑÍÅÅÁ¡Ê¤ì¤ó¤³¤è¤¦¤Ç¤ó¡Ë～¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡¦¥é¥Ö～¡×¤ò2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡ËÍ¼Êý5»þ30Ê¬～ÊüÁ÷³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÈÖÁÈ³µÍ×
¿Í¤ÈÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¤Î¶ØÃÇ¤ÎÎø
¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥¥ã¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÇÂ£¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¥í¥Þ¥ó¥¹»þÂå·à¤ÎÄ¶Âçºî¡£¥È¥Ã¥×¥¹¥¿ー2¿Í¤Î½é¶¦±é¤¬Âç¤¤¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂç¿Íµ¤Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¿Í¤ÈÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢¿Í´Ö¤È¸ÑÂ²¤ÎÂÐÎ©¤È¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÉÁ¤¯¡£¢£ÈÖÁÈHP¡§https://www.twellv.co.jp/program/china/renkoyouden/¢£²èÁü¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§© BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. All rights reserved.
£²¡¥¤¢¤é¤¹¤¸
¿Í´Ö¤ÈÍÅ¡Ê¤¢¤ä¤«¤·¡Ë¤Ë¤è¤ëÄ¹¤¤ÂçÀï¤Î¸å¡¢¸ÑÂ²¤ÎÅö¼ç¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÉ»³¹È¹È¡Ê¤È¤¶¤ó¤³¤¦¤³¤¦¡Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Î´Ö¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤Ò¤¿¤¹¤é¿´¤òºÕ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸ÑÂ²¤¬Êë¤é¤¹ÅÉ»³(¤È¤¶¤ó)¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦¤Ë°ÂÄê¤ò¤â¤¿¤é¤¹¶ì¾ð¼ù¡Ê¤¯¤¸¤ç¤¦¤¸¤å¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎî¼ù¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎÏ¤òÁýÂç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¹È¹È¤ÏÍÅ¤¿¤Á¤Î±ï·ë¤Ó¤ò¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÉ»³¤Ë¤¢¤ëÆü¡¢¿Í´Ö¤Ê¤¬¤é¶¯Âç¤ÊÎîÎÏ¤ò»ý¤ÄÅìÊý¡Ê¤È¤¦¤Û¤¦¡Ë²È¤ÎÍ£°ì¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ç¤¢¤ë¾¯Ç¯¡¦ÅìÊý·î½é¡Ê¤È¤¦¤Û¤¦¤²¤Ã¤·¤ç¡Ë¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤à¡£¹È¹È¤ËÊÝ¸î¤µ¤ìÅÉ»³¤Î¸ÑÂ²¤ÎÃæ¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿·î½é¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ®Ä¹¤·¡¢¹È¹È¤È¸ß¤¤¤ËÁÛ¤¤¹ç¤¦Ãç¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·À¤³¦¤Ë¤ÏºÆ¤Ó´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿――
£³¡¥ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¡
26Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡ËÍ¼Êý5»þ30Ê¬～¡¡ÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥ÈËè½µ·î～ÌÚÍËÆü¡¡Í¼Êý5»þ30Ê¬～BS½éÊüÁ÷¡ÊÁ´31ÏÃ/Ãæ¹ñ¸ì¡¦ÆüËÜ¸ì»úËë¡Ë
£´¡¥¥¥ã¥¹¥È¡¡
ÌòÌ¾¡§¥¥ã¥¹¥ÈÅÉ»³¹È¹È¡§¥ä¥ó¡¦¥ßー¡ÊÍÌÑÑ¡Ë¡ÖÚÏ¼î¡ã¥³¥¯¥¸¥å¡äÉ×¿Í ～¿¿¼î¤ÎÎÞ～¡×¡Ö±Ê±ó¤ÎÅí²Ö～»°À¸»°À¤～¡×ÅìÊý·î½é¡§¥´¥ó¡¦¥¸¥å¥ó¡Ê龔½Ó¡Ë¡Ö°Â³ÚÅÁ¡×¡Ö»³²ÏÎá¡×ÅÉ»³²í²í¡§¥°¥ª¡¦¥·¥ã¥ª¥Æ¥£¥ó¡Ê³ÔÚü婷¡Ë¡ÖÁóÍö·í～¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¡¦¥é¥Ö～¡×¡ÖñÇ»µ¡Ê¤®¤ç¤³¤¦¤¡Ë¡×ÐþÍè»°¾¯¡§¥¦¥§¥¤¡¦¥¸¥ãー¥ß¥ó¡Êò²Å¯ÌÄ¡Ë¡Ö¥é¥Ö♡¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó～¤³¤¸¤é¤»ÊÒÁÛ¤¤～¡×¡Ö»³²ÏÎá¡×ÅÉ»³ÍÆÍÆ¡§¥Õー¡¦¥ê¥¨¥ó¥·¥ó¡Ê¸ÕÏ¢³¾¡Ë¡Ö¾¯Ç¯½ÕÉ÷～The First Generation～¡×
£µ¡¥¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¸¶ºî¡§庹¾®¿·¡Ê¥È¥¥¥ª¡¦¥·¥ã¥ª¥·¥ó¡Ë¡Ô¸ÑÍÅ¾®¹ÈÌ¼¡Õ±é½Ð¡§Çþ´ÓÇ·¡Ê¥Þ¥¤¡¦¥°¥¢¥ó¥¸ー¡Ë¡ÖÎ°Íþ～¤á¤°¤ê°©¤¦2¿Í¡¢Éõ¤¸¤é¤ì¤¿°¦～¡×¡Ö°ÂÇ«Ï¿～³¤Ü«¤Ë¹ß¤ë¸÷～¡×¤Û¤«µÓËÜ¡§´ÚÐÐÄç¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥Ú¥¤¥Á¥§¥ó¡Ë¡ÖÀÖ²Ú¼î¡Î¤»¤¤«¤·¤å¡Ï～·¯¤ËÀÀ¤¦°¦～¡×¤Û¤«
¢£BS12 ¥È¥¥¥¨¥ë¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢£ »°°æÊª»º¡Ê³ô¡Ë100¡ó½Ð»ñ¤Î24»þ´ÖÁ´¹ñÌµÎÁ¤ÎBSÊüÁ÷¶É¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤äÂç¿Í¤Î¼ñÌ£¶µÍÜ¤Ê¤É¡¢¾å¼Á¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¤òÁí¹çÊÔÀ®¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ëÄ°ÊýË¡¤Ï¡¢BS+12¥Ü¥¿¥ó¡¢¤Þ¤¿¤Ï3·åÈÖ¹æ222¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£