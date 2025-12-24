京阪ホールディングス株式会社(本社：大阪市中央区、社長：平川良浩)は、地域資源を活かした来訪・交流の促進、文化・観光の振興を目的として、「京阪沿線魅力再発見2026ぶらり街道めぐり～祈りの路編～vol.2」を開催します。当社では、京阪沿線の歴史や文化にスポットをあてた「京阪沿線魅力再発見」を年間通じて開催しています。今回の「ぶらり街道めぐり～祈りの路編～vol.2」では、大坂・伏見から京街道・東海道で結ばれる近江地域や近江の神社をテーマに、講座、ガイドウォークやパネル展を開催します。今回紹介する近江国の一宮・建部大社は、瀬田川に架橋された「瀬田の唐橋」から東へ約600メートルの所に鎮座します。また近江神宮は、大津宮を造営した天智天皇を顕彰するため、昭和15（1940）年に、挙県一致のもと建立されました。両神社が歩んできた長年の歴史や文化を紐解き、人々の「祈り」の姿を多角的に見つめ直します。詳細は以下の通りです。

京阪沿線魅力再発見2026 ぶらり街道めぐり～祈りの路編～ vol.2■歴史講座 神社と神道文化の世界 日 時：2026年2月28日(土) 13時～15時（12時30分開場） 会 場：アートエリアB1 京阪電車なにわ橋駅下車 地下一階 講 師：宇野日出生 氏（小槻大社宮司） 定 員：100名 ※事前予約制 応募者多数の場合は抽選 参加費：無料 申込方法：京阪電車WEBサイト https://www.keihan.co.jp/navi/burari/navi/form/ 締切：2026年2月18日(水) ■歴史講座 神さまの食べもの 日 時：2026年3月7日(土) 13時～15時（12時30分開場） 会 場：アートエリアB1 京阪電車なにわ橋駅下車 地下一階 講 師：宇野日出生 氏（小槻大社宮司） 定 員：100名 ※事前予約制 応募者多数の場合は抽選 参加費：無料 申込方法：京阪電車WEBサイト https://www.keihan.co.jp/navi/burari/navi/form/ 締切：2026年2月27日(金) 主 催：京阪ホールディングス㈱共 催： (一社)アートエリアビーワン■パネル展示 滋賀の神さまトレンド日 時：2026年2月28日(土)～3月8日（日）11時～18時 ※月曜日休館 会 場：アートエリアB1 京阪電車なにわ橋駅下車 地下一階 入 場 料：無料■歴史ガイドウォーク 建部大社の謎 日 時：2026年3月23日(月) 10時～12時（9時50分受付） 集 合：京阪電車京阪石山駅改札口付近講 師：宇野日出生 氏（小槻大社宮司） 定 員：20名 ※事前予約制 応募者多数の場合は抽選 参加費：1,000円（宝物殿の拝観料含む） 申込方法：京阪電車WEBサイト https://www.keihan.co.jp/navi/burari/navi/form/ 締切：2026年3月13日(金)主 催：京阪ホールディングス(株) 後 援：建部大社 協 力：(公社)びわ湖大津観光協会 ■歴史ガイドウォーク 近江神宮の建立日 時：2026年3月30日(月) 9時30分～12時（9時20分受付） 集 合：京阪電車大津市役所前駅改札口付近 講 師：宇野日出生 氏（小槻大社宮司） 定 員：20名 ※事前予約制 応募者多数の場合は抽選 参加費：1,000円（時計館宝物館の拝観料を含む） 申込方法：京阪電車WEBサイト https://www.keihan.co.jp/navi/burari/navi/form/ 締切：2026年3月13日(金)主 催：京阪ホールディングス(株) 後 援：近江神宮 協 力：(公社）びわ湖大津観光協会お客さまのお問い合わせ先京阪ホールディングス㈱「京阪沿線魅力再発見」係TEL：06-6944-2542（平日10時～12時、13時～16時）※年末年始は除く以 上

