株式会社めぐみソフト(代表取締役：中庄谷 栄太郎、本社：東京都港区)は、経営者の理念と判断軸を学習し、各種チャットツール(LINE／Chatwork／Slack等)から24時間365日利用可能なAIアシスタントサービス「社長のAI分身」において、会話の内容に応じて関連する社内ドキュメントを自動で参照・提示する新機能「スマートリファレンス機能」をリリースいたしました。





社長のAI分身





本機能により、従業員はAIとの会話の中で、必要なマニュアルや規定、過去の議事録などの社内ナレッジへ即座にアクセスすることが可能となり、業務効率と判断の質をさらに高めることができます。









■背景

「社長のAI分身」はこれまで、経営者の「判断軸」や「理念」を現場に浸透させ、自走する組織を作ることを支援してまいりました。 しかし、現場の業務においては、理念的な判断だけでなく、「就業規則の確認」や「業務マニュアルの手順」といった、具体的なドキュメントに基づいた回答が必要な場面も多々あります。 「理念はわかったが、実際の手続きはどうすればいいか？」「その資料はどこにあるのか？」といった現場の迷いを解消するため、今回、社内ドキュメントと会話をシームレスに繋ぐ機能を開発いたしました。









■新機能「スマートリファレンス機能」の特長

1. キーワード設定による自動連携

あらかじめweb入力した社内ドキュメントと、それに紐づく「キーワード」をシステムに設定します。AIは従業員との会話内容から自動的にキーワードを検出し、関連するドキュメントを即座に特定します。





2. ドキュメントを参照した具体的・実務的な回答

AIは、検出されたドキュメントの内容を参照しながら回答を生成します。これにより、「社長ならどう考えるか(理念)」に加え、「社内ルールではどう決まっているか(実務)」の両面から、より精度の高いサポートが可能になります。





3. 「探す時間」の大幅な削減

従業員はチャットツールで質問するだけで、必要な資料のリンクや要約を受け取ることができます。フォルダ階層深くにあるファイルを探し回る時間を削減し、本来の業務に集中できる環境を作ります。





スマートリファレンス機能





■活用イメージ

人事・総務関連の質問





ユーザー： 「来月の交通費精算の締め切りっていつだっけ？」





AI： (『経費精算マニュアル』を参照し)「毎月5営業日が締め切りとなっています。」





現場業務の確認





ユーザー： 「クレーム対応の時の基本手順を教えて」





AI： (『顧客対応ガイドライン』を参照し)「まずはお客様のお話を遮らずに聞くことが基本方針です。」









■株式会社めぐみソフトについて

株式会社めぐみソフトは、「ITで社会にめぐみをもたらす」をモットーに、電話システム開発やWebシステム開発、自社アプリ運用を手がけています。中でも、自動化と効率化において高い技術力を誇り、使いやすく高性能なWebサービスやアプリの開発を行っています。さらに、システム開発に加え、技術顧問としての役割も果たしています。新規事業の構築や組織マネジメント支援、データ分析など、多岐にわたる領域でお客様をサポートしています。





現在、めぐみソフトでは受託開発のご相談も承っております。詳細は動画をご覧ください。

受託開発解説動画： https://youtu.be/EEXfoDr2V0o









■会社概要

商号 ： 株式会社めぐみソフト

代表者 ： 代表取締役 中庄谷 栄太郎

所在地 ： 〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2F

設立 ： 2019年7月

URL ： https://megumi-soft.com/