株式会社COLLECT(所在地：茨城県常総市)が管理・運営をする県内で一番新しい道の駅「道の駅常総」(所在地：茨城県常総市)は、2025年12月27日(土)より、2026年1月4日(日)まで、道の駅常総『年末年始大感謝祭』を開催いたします。日頃から、ご来店いただいておりますお客様、関係各所の皆様に感謝の気持ちを込めまして、今年最後の大ご奉仕イベントを多数開催させていただきます！ぜひこの機会に道の駅常総にお越しください。

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instagram： (＠gogojoso) https://www.instagram.com/gogojoso/





道の駅常総年末年始大感謝祭





■地元農産物：年末年始特別価格で大奉仕

開催場所：店頭特設会場

開催期間：12/27(土)～12/31(水)

※年始もお客様に喜んでいただけるよう、生産者様の真心こもった新鮮とれたてお野菜を特別価格にて、ご用意させていただいております！









農産物の特売！





■振る舞い雑煮

開催期間：1/1(木)～1/3(土)

開催場所：店頭特設会場にて、各回先着100名様

開催時間：11時より

新年のお祝いに、お客様に感謝の気持ちを込めて、あったかお雑煮を振舞わせていただきます！













■紅白まんじゅうプレゼント

開催期間：1/1(木)～1/3(土)

開催場所：店頭特設会場にて、各日先着100名様

2026年の幕開けをお祝いして、お客様への感謝の気持ちを込めて、振舞わせていただきます。













■茨城県産、干し芋福袋

開催期間：1/1(木)～1/3(土)

内容 ：各1日限定10セット

3,500円(税込)、5,000円(税込)、6,000円(税込)、7,777円(税込)

1日限定3個：福袋大、干し芋10キロ27,000円(税込)

＊お1人様、1個限りとさせていただいております。

どれをとってもお買い得！生産量日本1位の茨城県産干し芋、人気商品を詰め合わせた福袋をお買得価格でご提供させていただきます！茨城県産の甘みのある干し芋を是非、お得に味わって下さいませ。

(商品画像はイメージ画像となります)





干し芋福袋





■干し芋詰め放題イベント

開催期間：12/27(土)～1/4(日)

開催場所：店舗入口側、農産テントにて開催。

開催時間：9時より、毎日実施(イベントは、在庫なくなり次第終了となります)

参加料金：800円(税込)

ルール ：(1)専用の袋への袋詰め、制限時間30秒。

(2)袋の中から、干し芋が半分以上はみ出さなければOK。

(3)袋詰めは、お1人でお願いいたします(サポートはNG)





＊干し芋は、日本一の干し芋一大産地である茨城県産を使用！この時期、週末定期的に行っております、大変お得な大人気企画となっておりますので、イベントへの参加お待ち申し上げております。

(商品画像はイメージ画像となります)





干し芋の詰め放題





■海鮮福袋

開催期間：1/1(木)～1/3(土)

各日、各10袋限定(お1人様1個限り)

内容 ：海鮮福袋：3,000円(税込)、蟹カニ福袋：5,000円(税込)

年始を祝う豪華な海鮮セットをお買い得価格で、福袋にて提供させていただきます！食卓を豪華に彩るお得なセットをご堪能下さいませ。









海鮮福袋※画像はイメージです※





■お年賀用いちご

開催期間：1/1(木)～1/3(土)

開催場所：店頭特設会場

内容 ：茨城県産いちご(約350g、2パック)：価格1箱1,620円(税込)

お年賀やお土産に、苺園みてぐらさんの瑞々しい、いちごをお値ごろ価格でご提供させていただきます。













■年末年始、大抽選会開催

開催期間：12/27(土)～1/4(日)

期間中、当日のお買い上げレシート(税込5,000円分、合算可)を会場にお待ちいただくと豪華な景品が当たる抽選会にご参加いただけます。年末年始は、道の駅常総で運試し！！









・今回の抽選会の商品内容につきましては、欲しいけど普段自分では買わない高価で、日々の暮らしに満足感を与えてくれるような商品である、パナソニックIH炊飯器やパナソニックヘアードライヤーナノケア、ソーダストリーム、ケルヒャー高圧洗浄機、EMSアイマスク、ボディチューニングピロなどの商品を取り揃えさせていただきました。皆さまの幸福感が少しでも上がればと思っております。





大抽選会開催！





■『いなほ食堂』

＜絶景豊田城丼～海と山を味わう いなほのいいとこ盛り＞

いなほ食堂の名物「絶景豊田城」に新春限定、総重量約2.7kgの超豪華丼が登場。ひたち牛ステーキ、海老フライ、奥久慈卵、そして新鮮な海鮮が二段重ねで盛られた、常総市のシンボル・豊田城をモチーフにした新春限定の豪華メニューです。

価格 ：9,900円(税込)

アレルギー：えび・卵・小麦・豚肉・牛肉・さけ・いくら・大豆・ごま

※本商品で使用しているしらすは、かにが混ざる漁法で採取しています





絶景豊田城丼





＜海鮮おせち宝箱＞

お正月らしい九枡仕立てに、いくら・うに・サーモン・ホタテなど豪華海鮮を詰め合わせた、まるで宝箱のような華やかさで、年の初めにぴったりの一品です。

価格 ：2,420円(税込)

アレルギー：卵・小麦・えび・さけ・いくら・大豆・いか

※本商品で使用しているしらすは、かにが混ざる漁法で採取しています





海鮮おせち宝箱





＜オオズワイガニ汁＞

オオズワイガニがどっさり入った濃厚だしで、心も体も温まる旨味、あふれる一杯。

価格 ：770円(税込)

アレルギー：かに・乳成分・大豆・ゼラチン





オオズワイガニ汁





■『TAMAGOYA常総レストラン』

＜トリュフ香るデミグラスオムバーグ＞

きのこのうまみが凝縮したデミグラスソースに半熟天てり卵を添えて。トリュフの香りがリッチなオムバーグが登場。年末年始にリッチな気分を味わおう！

価格 ：2,145円(税込)

アレルギー：卵・乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご





＜タワーパンケーキ＞

常総レストラン人気No.1スイーツが、3枚重ねになって登場！まるでタワーのような3枚重ねのふるふるパンケーキ。カスタードクリームとホイップクリームを添えました。

価格 ：1,705円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆





＜いちごとピスタチオのパリとろブリュレパンケーキ＞

常総市柳田農園様の苺を使った冬のパンケーキに、ピスタチオアイスを添えました。

価格 ：1,760円(税込)

アレルギー：卵・乳成分・小麦・アーモンド・大豆





タワーパンケーキ／いちごとピスタチオのパリとろブリュレパンケーキ





■『ぼくとメロンとベーカリー』

＜ぼくのトリュフメロンパン＞

当店人気No.1商品であるメロンパン専門店、ぼくとメロンとベーカリーより、新年を贅沢に彩るご褒美トリュフメロンパンが新登場！！上品なコクのマスカルポーネ入りです。

価格 ：420円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・卵・大豆





【人気商品のご紹介】＜ぼくの生メロンパン＞

もっちもち食感の新感覚メロンパンを是非味わって下さいませ。

価格 ：320円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・卵・大豆





ぼくのトリュフメロンパン／ぼくの生メロンパン





■『ぼくとメロンとソフトクリーム』

＜運試し！ぼくのおみくじソフト＞

期間限定企画：1/1(木)～1/5(月)

ソフトの量は運次第？ソフトクリームで運試し。おみくじで、出た内容によって、ソフトクリームの巻き数が変わっちゃいます！是非、大吉を当てちゃいましょう。お味の方は、ミルク、メロン、ミックスからお選びになれます！

価格 ：500円(税込)

アレルギー：乳成分・小麦・大豆・卵

(商品画像はイメージ画像となります)





おみくじソフト





■『芋とわ』

＜黄金極細けんぴ～お正月限定2色の彩り仕立て～＞

期間限定商品：1/1(木)～1/5(月)

一番人気のプレーン味が茨城県産の紅はるかとふくれむらさきの2種のさつまいもを使って彩り鮮やかに。期間限定メニューを逃さず、ゲットしよう！！！

価格 ：630円(税込)

アレルギー：大豆





黄金極細けんぴ～お正月限定2色の彩り仕立て～





■『TAMAGOYA常総ハウス』

＜紅白プリン＞

期間限定商品：1/1(木)～1/5(月)

当店オリジナル卵、天てり卵を味わう人気スイーツから、おめでたいプリンを販売いたします。「白」は、お米の素材にこだわった上品なもっちりプリン。お米由来の自然な甘さが特徴の限定プリンです！

価格 ：980円(税込)

アレルギー：乳成分・卵・ゼラチン





紅白プリン





■「道の駅常総」について

圏央道常総インターチェンジを出て直ぐ、国道294号線沿いにあり、茨城県南の玄関口に位置する道の駅です。茨城・常総の魅力を全国に発信すべく、常総市の豊かな自然が育んだ多様な農産物を主に扱う「農産物直売所」をはじめ、常陸牛やローズポーク、つくば鶏といった特産品などを味わえる「お食事処」、全国トップクラスの生産量を誇る茨城県のさつまいもや、茨城メロンを活用したオリジナルスイーツ、土産品を展開する「ショップ」などが並び、当駅でしか買えない・味わえない商品・メニューを約1,500アイテム集めた「食のテーマパーク」です。





道の駅常総





■施設概要

名称 ： 道の駅常総

所在地 ： 〒300-2508 茨城県常総市むすびまち1番地

面積 ： 約20,000m2

建物形式 ： 鉄骨造

駐車台数 ： 普通車114台／大型車48台／身障者用4台／

EV充電2台(24時間利用可能)計168台

施設設備 ： ・トイレ

・地域振興施設 - 物販施設、飲食施設、コミュニティ施設、

加工室、屋内プレイルーム、屋外交流広場、子どもの遊び場、

芝生広場、ベビーコーナー、非常用電源、貯水槽、公衆無線LAN、

展望デッキ、情報コーナー

・避難場所、備蓄倉庫・EV急速充電器

営業時間 ： 午前9時～午後5時(※時期等に応じて変動あり)

施設管理運営： TTCグループ

(代表団体：株式会社TTC 構成団体：株式会社COLLECT)

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/

公式Instgram： https://www.instagram.com/gogojoso/









■運営企業案内

会社名 ： 株式会社COLLECT

代表者 ： 代表取締役 河越 敬仁

所在地 ： 茨城県常総市水海道橋本町3600番地2

主な事業内容： 道の駅常総の管理運営、観光土産品の開発・製造及び販売、

工芸品・民芸品の販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務

公式サイト ： https://www.michinoeki-joso.com/