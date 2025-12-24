全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、ドラマ「居酒屋ぼったくり」を2026年1月4日(日)よる9:30から、毎週日曜日に全12話を放送いたします。

１．番組概要

商店街から一本入った路地に佇む居酒屋「ぼったくり」。カウンター数席と小さなテーブル席二つ、小上がりのあるこぢんまりとした居酒屋である。物騒な名前が入った暖簾を、勇気を持ってくぐった者は気付くだろう。旨い酒と美味い料理、そして優しい人たちが、そこにいることを。累計150万部突破（※電子含む）（小説：全14巻/コミックス14巻発売中 ※2025年12月時点）した秋川滝美の大人気小説が原作。東京下町を舞台に、小さな商店街で姉妹が営む居酒屋で繰り広げられる、美味しい料理と人々のふれあいを描いた心温まる物語。

■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/bottakuri-drama/■番宣映像：https://youtu.be/HeNaRiZNA8E■画像クレジット：©「居酒屋ぼったくり」製作委員会

2．放送スケジュール

2026年1月4日（日）リピート放送スタート毎週日曜 よる9:30～10:00 (全12話)

3．キャスト

役名：キャスト美音：片山萌美馨：高月彩良要：中村優一ウメ：大方斐紗子トク：久保酎吉シンゾウ：イッセー尾形アキ：福田彩乃リョウ：黒羽麻璃央ヒロシ：村田秀亮（とろサーモン）アキラ：波岡一喜奈津美：河井青葉健吾：津田寛治

4．スタッフ

監督：久万真路、岩渕崇脚本：阿相クミコ、久万真路

■BS12 トゥエルビについて■三井物産（株）100％出資の24時間全国無料のBS放送局です。スポーツ中継や大人の趣味教養など、上質なエンターテインメント番組を総合編成でお送りしています。視聴方法は、BS+12ボタン、または3桁番号222チャンネルです。

