阪急阪神不動産株式会社では、販売中の分譲マンション「ジオ島本」の1工区（大阪府三島郡島本町）について、大阪府から「令和7年度 おおさか環境にやさしい建築賞」の住宅部門賞を受賞しましたので、お知らせします。

本物件は、近傍にある豊かな自然環境との共生を目標とし、新たに創出される里山風景と豊かな暮らしを目指した総362戸の分譲マンションです。土地区画整理事業が行われた一区画に位置する中で、共用棟の一部区画を島本町に無償譲渡し、地域の方々との交流も楽しめる子育て関連施設が入居するなど、官民一体のまちづくりを実現させました。

このたびの受賞は、自然と触れ合う環境でコミュニティを構築できる共用部やランドスケープ、環境に配慮した専有部の住環境などについて、ご評価いただきました。





「おおさか環境にやさしい建築賞」の概要

「大阪府気候変動対策の推進に関する条例」および「大阪市建築物の環境配慮に関する条例」に基づき実施するもので、環境配慮の模範となる建築物を表彰することにより、環境に配慮した建築物の普及促進及び府民の意識啓発を図ることを目的にしています。





