【数量限定・新春福袋2026】午年のスタートに、軽やかな一歩を Sobagni （ソバニ）が「中身が見える福袋」を発売
【数量限定・新春福袋2026】午年のスタートに、軽やかな一歩を
Sobagni （ソバニ）が「中身が見える福袋」を発売
自動車内装合成皮革表皮材でグローバルでのシェアはトップクラスを誇る、共和レザー株式会社（本社：静岡県浜松市、取締役社長執行役員：花井幹雄）が展開する合成皮革ブランド Sobagni（ソバニ）はこの度、人気バッグと小物を組み合わせた「中身が見える福袋」を数量限定で販売します。ビジネスバッグやバックパック、文房具といった人気商品の詰め合わせを、中身や色を確認いた上で安心してお選びいただけます。
楽天サイトと本店サイトで販売期間は12月26日（金）～1月9日（金）、発送は1月6日（土）から順次開始します。昨年好評だった「Chakara福袋」も本店サイト限定で再登場します。
定価総額より最大64％OFFでお得にご購入いただけます。人気商品をお得に体験できるこの機会をお見逃しなく。
＼今年もやってきます／Sobagniの福袋2026
12月24日公開 12月26日販売開始
https://sobagni.jp/ethical-blog/luckybag26/
Sobagni（ソバニ）は、自動車用内装合成表皮材で国内トップ、世界でもトップクラスのシェアを占める合成皮革メーカー共和レザー株式会社（浜松市中央区）から立ち上がったブランドです。高い耐久性を持つ合皮製品の販売を通じ、「物を長く使い続けることこそエシカルである」というメッセージを伝えています。シンプルで洗練されたデザインと、使いやすさを重視した機能性が特徴です。ギフトにも最適なアイテムを揃え、ラッピングサービスやカスタムオーダーにも対応しています。Sobagni公式サイトで購入でき、季節ごとの特集やキャンペーンも充実しています。
Sobagniは、1935年（昭和10年）8月1日に創立した共和レザー株式会社から立ち上がったブランドです。
Sobagniは人にも地球にも優しい素材を使用し様々な商品をみなさまにお届けしてまいります。
＊Sobagniの素材とは？→公式HPをチェック！https://sobagni.jp/
ーーーーーーーーーー
会社概要
社名 共和レザー株式会社（KYOWA LEATHER CLOTH CO., LTD.）
代表者 取締役社長執行役員 花井 幹雄 本社所在地 〒430-8510 静岡県浜松市中央区東町1876番地
Sobagni公式サイト https://sobagni.jp/ 楽天サイト https://www.rakuten.co.jp/sobagni/
メールアドレス sobagni@kyowale.co.jp
本リリースのお問合わせは、 Sobagni事業部 村尾まで
