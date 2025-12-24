ファスナー包装機の世界市場2025年、グローバル市場規模（袋詰め包装機、箱詰め包装機）・分析レポートを発表
2025年12月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「ファスナー包装機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、ファスナー包装機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界のファスナー包装機市場の概要
世界のファスナー包装機市場は、2024年に18億米ドルと評価され、2031年には23億1,600万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年にかけての年平均成長率は3.7％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税政策や国際的な貿易動向を踏まえ、競争環境、地域経済の変化、そしてサプライチェーンの安定性に与える影響を多角的に分析しています。
ファスナー包装機とは、ねじ、ボルト、ナット、ワッシャーなどの各種ファスナーを自動で計量・仕分け・包装する産業用機器です。大量のファスナーを正確に数え、指定された容器（袋、箱、トレイなど）に整然と梱包する仕組みを持っています。この装置は、高い精度で一貫した包装を実現し、製造・流通工程における在庫管理、出荷精度、作業効率化に寄与します。自動車、建設、製造、電子部品など、ファスナーを多用する産業において不可欠な設備として需要が拡大しています。
________________________________________
市場分析の主要ポイント
本レポートは、2020年から2031年までの世界市場動向を、タイプ別、用途別、地域別の3つの側面から詳細に分析しています。販売数量、消費額、平均販売価格を基に市場の成長構造を明確にし、主要企業の市場シェアや収益を推計しています。
市場拡大の背景には、製造・物流業界における自動化需要の高まりがあります。特に、労働力不足や作業効率化の要請が高まる中、従来の手作業包装を自動化する動きが進んでいます。また、建設業や小売業では、商品パッケージの標準化と省人化を両立するため、ファスナー包装機の導入が加速しています。
さらに、包装機のデジタル化やIoT技術の導入により、リアルタイム監視や自動カウント修正、異物混入防止といった高度な品質管理が可能となっています。これにより、信頼性と生産性を両立した包装システムとして注目されています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場の主要企業には、Deluxe Industries、Worldepack、Jochamp、Meltvista、Foshan Soonfer Intelligent Equipment Co. LTD、Zhongshan Xingke Automation、Foshan Ocpack Packaging Machinery Co., Ltd、Guangzhou Zhongbai Packaging Equipment Co.,Ltd、Foshan Land Packaging Machinery Co.,Ltd、Shanghai Feiyu Packaging Machinery Co., Ltdなどが含まれます。
Deluxe Industriesは、高速自動包装ラインに特化しており、建設・製造分野での信頼性の高い機器を提供しています。WorldepackとJochampは、多様な袋詰め自動包装システムで知られ、小規模から大規模生産ラインまで幅広く対応しています。Foshan Soonfer Intelligent Equipment Co. LTDやZhongshan Xingke Automationは、中国を中心に高度な制御システムを備えた機種を展開し、アジア市場で大きなシェアを持っています。
さらに、Foshan Ocpack Packaging Machinery Co., LtdやShanghai Feiyu Packaging Machinery Co., Ltdは、電子部品および金属加工業向けに最適化された高速包装装置の開発を進めています。RAMAC SrlやFocus Machinery Co., Ltdは、欧州市場で堅実な成長を見せており、省エネルギー設計や安全性に優れた機器を提供しています。これらの企業はいずれも、自動化・AI制御技術を活用した高精度包装機を軸に、製品の差別化と国際競争力の強化を図っています。
