航空会社のスターフライヤーとフラッシュエッヂがレンタカー予約サービスを開始！
大手含む16社以上の中から最安値を一発検索！スターフライヤーご利用のお客様向けに割引！
・スターフライヤーご利用のお客様向けに割引
・大手レンタカー会社含む16社以上のプランを比較・予約-----
株式会社フラッシュエッヂ（以下フラッシュエッヂ、代表取締役：知名 健一、本社：沖縄県那覇市）と株式会社スターフライヤー（以下スターフライヤー、代表取締役 社長執行役員：町田 修（まちだ おさむ）、本社：福岡県北九州市）は共同でスターフライヤーご利用のお客様向けにレンタカーの比較・予約サービス「Best Price Rentacar（ベストプライスレンタカー）」を2025年12月22日に開始いたしました。本サービスは、全国のレンタカー会社から厳選した16社以上のプランを一括比較・予約する事ができ、スターフライヤーをご利用のお客様は、さらにお得な価格でレンタカーをご利用いただけます。------------------------------------------------------------------
Best Price Rentacar supported by Star Flyer
URL : https://starflyer-r.best-price.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337090&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337090&id=bodyimage2】
_______________________________※画像はイメージです
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
サービス開始時の参画レンタカー会社は下記の通り
トヨタレンタカー・日産レンタカー・オリックスレンタカー ・バジェットレンタカー・スカイレンタカー ・J ネットレンタカー ・ニコニコレンタカー ・ホンダレンタカー ・ホンダレンタリース北海道 ・ファミリーレンタカー・スズキレンタカー北海道・HIPsレンタカー・REPレンタカー・ABCレンタカー・スィートレンタカー・ダイドーレンタカー・奄美レンタカー・LB Rent A car
◆株式会社フラッシュエッヂ （http://www.flash-edge.com）
フラッシュエッヂは、沖縄を拠点に「Webデザイン・システム開発事業」、「プラットフォーム・ポータルサイト運営事業」、「自社オリジナルサービス事業」の３本を柱に事業を展開しております。
経営理念である「半歩先のライフスタイル＆ワークスタイルを社会へ最適化」を軸とし、関わるクライアントやエンドユーザーに喜んでいただけるサービスやシステム開発に取り組んでいます。
◆株式会社 スターフライヤー（http://www.starflyer.jp/）
スターフライヤーは既存の航空会社にはない新しい航空輸送サービスをお客様、 社会に提供する目的で設立され、「安全運航」と「感動のあるエアライン」を企業理念に 北九州＝羽田、福岡＝羽田線を中心に国内全6路線での運航を行っています。 くつろぎの空間デザインとホスピタリティでお客様に新しい航空輸送、新しい輸送価値を 提供し、お客様と一緒に新たな感動を求め続けます。
配信元企業：株式会社フラッシュエッヂ
・スターフライヤーご利用のお客様向けに割引
・大手レンタカー会社含む16社以上のプランを比較・予約-----
株式会社フラッシュエッヂ（以下フラッシュエッヂ、代表取締役：知名 健一、本社：沖縄県那覇市）と株式会社スターフライヤー（以下スターフライヤー、代表取締役 社長執行役員：町田 修（まちだ おさむ）、本社：福岡県北九州市）は共同でスターフライヤーご利用のお客様向けにレンタカーの比較・予約サービス「Best Price Rentacar（ベストプライスレンタカー）」を2025年12月22日に開始いたしました。本サービスは、全国のレンタカー会社から厳選した16社以上のプランを一括比較・予約する事ができ、スターフライヤーをご利用のお客様は、さらにお得な価格でレンタカーをご利用いただけます。------------------------------------------------------------------
Best Price Rentacar supported by Star Flyer
URL : https://starflyer-r.best-price.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337090&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337090&id=bodyimage2】
_______________________________※画像はイメージです
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
サービス開始時の参画レンタカー会社は下記の通り
トヨタレンタカー・日産レンタカー・オリックスレンタカー ・バジェットレンタカー・スカイレンタカー ・J ネットレンタカー ・ニコニコレンタカー ・ホンダレンタカー ・ホンダレンタリース北海道 ・ファミリーレンタカー・スズキレンタカー北海道・HIPsレンタカー・REPレンタカー・ABCレンタカー・スィートレンタカー・ダイドーレンタカー・奄美レンタカー・LB Rent A car
◆株式会社フラッシュエッヂ （http://www.flash-edge.com）
フラッシュエッヂは、沖縄を拠点に「Webデザイン・システム開発事業」、「プラットフォーム・ポータルサイト運営事業」、「自社オリジナルサービス事業」の３本を柱に事業を展開しております。
経営理念である「半歩先のライフスタイル＆ワークスタイルを社会へ最適化」を軸とし、関わるクライアントやエンドユーザーに喜んでいただけるサービスやシステム開発に取り組んでいます。
◆株式会社 スターフライヤー（http://www.starflyer.jp/）
スターフライヤーは既存の航空会社にはない新しい航空輸送サービスをお客様、 社会に提供する目的で設立され、「安全運航」と「感動のあるエアライン」を企業理念に 北九州＝羽田、福岡＝羽田線を中心に国内全6路線での運航を行っています。 くつろぎの空間デザインとホスピタリティでお客様に新しい航空輸送、新しい輸送価値を 提供し、お客様と一緒に新たな感動を求め続けます。
配信元企業：株式会社フラッシュエッヂ
プレスリリース詳細へ