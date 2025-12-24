令和７年１２月２４日

公益財団法人千葉市産業振興財団

電 話 ０４３－２０１－９５０６

E-MAIL sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp

ビジネス交流会『デザイン×ブランディング交流会 ～未来を描くデザイン戦略～』を開催します

千葉市産業振興財団では、デザインを活用したブランディング手法を学ぶとともに、実際に関心のある参加者・講師陣と交流ができる機会としてビジネス交流会を開催しますので、お知らせします。

１ 趣旨

デザインやブランディングに関して様々な視点からの講演と、実際に講師陣が手がけたプロダクトを展示しながら参加者同士で交流する場を提供します。これらを通じて、参加者が自身の事業に関してデザイン・ブランディングを活用するヒントや、新たな人脈を得て、今後のビジネスに役立てることを目的とします。

２ 日時

令和８年２月４日（水） １４：００～１７：００（開場１３：３０）

３ 会場

公益財団法人千葉市産業振興財団 会議室

（千葉市中央区中央２－５－１ 千葉中央ツインビル２号館８階）

４ 内容（詳細は、別添チラシのとおり）

ブランディングの基礎から、デザイナーとのコラボレーション事例まで、経営者とデザイナーそれぞれの視点から講演をいただき、その後実際のプロダクトを囲みながら講師・

参加者同士で交流する場を提供します。

５ 参加対象者

デザイン・ブランディングに興味のある経営者、企業との接点を探しているデザイナーやクリエイター３０名程度

６ 参加費

無料

７ 問い合わせ

〒２６０―００１３

千葉市中央区中央２―５―１ 千葉中央ツインビル２号館８階

公益財団法人千葉市産業振興財団 産業創造課

電話 ０４３―２０１―９５０６ ＦＡＸ ０４３―２０１―９５０７

Ｅメール sangyosozo@chibashi-sangyo.or.jp