¿À¸Í»Ô¤Î»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥³¥Î¥Ð¡×¤Ë¤Æ ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡¦¥è¡¼¥°¥ë¥ÈÍÑ »æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Î²ó¼ý¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï
-²ÈÄí¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹-
ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼琢»Ê¡Ë¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅìæ¥¶½¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÊÕ¹¨¿®¡¢°Ê²¼¡ÖÅìæ¥¶½¶È¡×¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤¬»²²è¤¹¤ë¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¡Ê±ÑÊ¸Ì¾¡§Japan Clean Ocean Material Alliance¡¢°Ê²¼¡ÖCLOMA¡×¡Ë¢¨1¤Î³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¿À¸Í»Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥³¥Î¥Ð¡×¢¨2¤Î2µòÅÀ¡Ê¡Ö¤Õ¤¿¤Ð¡×¡¦¡Ö¤¢¤Å¤Þ¡×¡Ë¤Ë¤Æ¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Î²ó¼ý¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¡¢2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Åìæ¥¶½¶È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¼ç¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿»æ¥³¥Ã¥×Åù¤Î»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Î²ó¼ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢º£²ó¤¬Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßÌäÂê¤òÇØ·Ê¤Ë¿©ÉÊÍÆ´ï¤Î»æ²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤º¤Ë¾ÆµÑ½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åìæ¥¶½¶È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬Æü¾ïÅª¤Ë»ñ¸»½Û´Ä¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¬ÊÌ¤ä¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¹¤²¡¢²ÄÇ³¤´¤ß¤Îºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¨¥³¥Î¥Ð¡×¤Ë»ý»²¤µ¤ì¤¿»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤ÎÀö¾ô¾õÂÖ¤ò´Þ¤á¡¢»ÔÌ±¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¹ÔÆ°¤ä²ó¼ýÊª¤ÎÉÊ¼Á¡¦¿ôÎÌ¤Ê¤É¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¹¥¡¼¥à¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤òÃê½Ð¤·¡¢¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ´±Ì±Ï¢·È¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¡¢¶È¼ï¤ò±Û¤¨¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢»æÅù¤Ø¤ÎÂåÂØÁÇºà¤Î³«È¯¡¦ÉáµÚ¤ä»ñ¸»²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¡¡¥¯¥ê¡¼¥ó¡¦¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://cloma.net/
¢¨2 ¿À¸Í»Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤´¤ß½Ð¤·¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃ¯¤â¤¬´Ø¤ï¤ëÃÏ°è¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£µòÅÀ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢»ÔÆâ¤Ë66µòÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥³¥Î¥ÐWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.city.kobe.lg.jp/a25748/kurashi/recycle/recovery-of-plastic-resources.html
¢£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÇØ·Ê
²ÈÄí¤«¤éÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤´¤ß¤Î¤¦¤Á¡¢»æ¤´¤ß¤ÏÌó£³³ä¢¨3¤òÀê¤á¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Ï¸¶ºàÎÁ¤Î¹½À®¤ä»ÅÍÍ¡¢¿©ÉÊ»ÄÞÖ¤¬º®Æþ¤¹¤ë¤È½èÍý¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¤ä¸Å»æ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼ÂÁõ¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìæ¥¶½¶È¤¬»²²è¤¹¤ëCLOMA¤Î¥¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¼Â¹Ô¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×4&5ºÆ»ñ¸»²½Ê¬²Ê²ñ¤Ç¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßºï¸º¤Ç¿©ÉÊÍÆ´ï¤Î»æ²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤Ç¡¢»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤µ¤ì¤º¤Ë¾ÆµÑ½èÊ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò²ÝÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¡¢²ó¼ý¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ç§¼±¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åìæ¥¶½¶È¤Ï»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»ñ¸»½Û´Ä¼Ò²ñ¤Î·ÁÀ®¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿À¸Í»Ô¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨3 ´Ä¶¾Ê¡¡¡ÖÆüËÜ¤ÎÇÑ´þÊª½èÍý¡ÊÎáÏÂ£³Ç¯ÅÙÈÇ¡Ë¡×¤è¤ê
https://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/ippan/r3/data/disposal.pdf
¢£¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î³µÍ×
¿À¸Í»Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ñ¸»²ó¼ý¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥¨¥³¥Î¥Ð¡×¤Î2µòÅÀ¡Ê¡Ö¤Õ¤¿¤Ð¡×¡¦¡Ö¤¢¤Å¤Þ¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Î²ó¼ý¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ª¤è¤Ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Ç¡¢Ãæ¿È¤ò¶õ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤´²ÈÄí¤ÇÀö¾ô¡¦´¥Áç¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢ÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á2026Ç¯£³·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡¦»æ¥³¥Ã¥×²ó¼ý¾ì½ê¡§
¡¡¥¨¥³¥Î¥Ð¡¡¤Õ¤¿¤Ð¡¡¤Õ¤¿¤Ð³Ø¼Ë ¡ÊÄ¹ÅÄ¶èÆóÍÕÄ®7ÃúÌÜ1-18¡Ë
¡¡¥¨¥³¥Î¥Ð¡¡¤¢¤Å¤Þ¡¡¥³¥ß¥¹¥¿¤³¤¦¤Ù¡ÊÃæ±û¶è¸ãºÊÄÌ4ÃúÌÜ1-6¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ª¤è¤Ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¡¡¢¨¼ù»éÀ½ÉÊ¤ÏÂÐ¾Ý³°
¡¦¸¡¾ÚÆâÍÆ¡§
¡²ó¼ýÊª¤ÎÉÊ¼Á¤ä¿ôÎÌ¤ÎÉ¾²Á¡ÊÂÐ¾ÝÅ¬¹çÎ¨¡¢±ø¤ì¡¦»ÄÞÖ¤ÎÄøÅÙ¡¢½µ¤¤ÎÍÌµÅù¡Ë
¢¸úÎ¨Åª¤Ê¼ý½¸ÉÑÅÙ¤È²ó¼ý¡¦½èÍý¤Ë·¸¤ëÈñÍÑ
£»ÔÌ±¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¹ðÃÎ¡¦·¼È¯¼êË¡
¡ÚËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¥Õ¥í¡¼¡Û
¡»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Î²ó¼ý
²ÈÄí¤ÇÀö¾ô¡¦´¥Áç¤·¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤òÀìÍÑ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç²ó¼ý¡£
¢Áí¹ç»ñ¸»¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë´ë¶È¤Ë¤ÆÃæ´Ö½èÍý
¥¨¥³¥Î¥Ð¤Ë¤Æ½¸¤á¤é¤ì¤¿»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤òÂçËÜ»æÎÁ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÇËºÕ¡¦Àö¾ô¤·¡¢¡Ö¥Ù¡¼¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Í³Ñ¤¤»æ¤Î²ô¤Ø²Ã¹©¡£¥Ù¡¼¥ë¤Î¾õÂÖ¤ÇºÆÀ¸¥Ñ¥ë¥×¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒÆüÀ¿»º¶È¤ØÍ¢Á÷¡£
£¥Ñ¥ë¥×²½
½¸¤á¤é¤ì¤¿»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüÀ¿»º¶È¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ñ¥ë¥×¤Ø¤ÈºÆÀ¸¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ½ÉÊ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î»öÁ°¸¡¾Ú
2025Ç¯11·î¡¢¥¨¥³¥Î¥Ð¤Î¤Õ¤¿¤Ð¡¦¤¢¤Å¤ÞÎ¾µòÅÀ¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Ç¶õÍÆ´ï¤ÎÀö¾ô¤ª¤è¤ÓÊ¬ÊÌ²ó¼ý¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤Õ¤¿¤Ð¤Ë¤Æ226·ï¡¢¤¢¤Å¤Þ¤Ë¤Æ139·ï¤ÎÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¸å¡¢¥¨¥³¥Î¥Ð¤Ë»æ¥«¥Ã¥×¤Î²ó¼ý¾ì½ê¤¬³«Àß¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¥è¡¼¥°¥ë¥È¤ä¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î»æ¥«¥Ã¥×¤ò¡ØÀö¤Ã¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë½Ð¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤ËÂÐ¤·¡¢98%¤¬¹ÎÄêÅª¤Ê²óÅú¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡Ø²ÈÄí¤ÇÀö¤Ã¤Æ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë½Ð¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤Ë¤Ï95%¤Î¹ÎÄêÅª¤Ê²óÅú¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¨¥³¥Î¥Ð¤Ç»æ¥«¥Ã¥×¤ò²ó¼ý¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤´°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢²ÈÄí¤´¤ß¤Î²ó¼ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Î²ó¼ý¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ë¡¼¥º¤â¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÎÀß·×¤Ë¤âÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åìæ¥¶½¶È¤Ï¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òº£¸å¤Î»ñ¸»½Û´Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÂè°ìÊâ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿À®²Ì¡¦²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾ÍèÅª¤Ê²ó¼ý¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î³ÈÂç¤ä¡¢ÃÏ°è»º¶È¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥Ê¡¼¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Î»Üºö¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢²ÈÄí¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿»æÀ½¿©ÉÊÍÆ´ï¤Î²ó¼ý¤ÈºÆÀ½ÉÊ²½¤ò¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¡¢¥µ¡¼¥¥å¥é¡¼¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê´ØÏ¢¾ðÊó¡Ë
¡Ö¥è¡¼¥°¥ë¥È¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î»æÍÆ´ï¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡×
https://www.city.kobe.lg.jp/a25748/press/847739955974.html
¡Ê¿À¸Í»Ô¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹/2025Ç¯12·î24Æü¡Ë
Åìæ¥¶½¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìæ¥¶½¶È¤Ï¡¢1943 Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢»æ¤È¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òÁÇºà¤È¤·¤¿¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊñÁõÍÆ´ï¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë»æ¥³¥Ã¥×¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ÎÉý¹¤¤Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¼«Á³´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿À½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Ò²ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤È¼«Á³´Ä¶¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿À½ÉÊ¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÁÏÂ¤¤·À¸³èÊ¸²½¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë½¾¶È°÷¤Î¸ÄÀ¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÊñÁõÍÆ´ï¤Î¡ÖÊÑ³×¡×¤È¡ÖÁÏÂ¤¡×¤ËÄ©Àï¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.tokan.co.jp/
ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¶âÂ°¡¦¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦»æ¡¦¥¬¥é¥¹Åù¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇºà¤¬»ý¤ÄÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÆ´ï¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÁí¹çÊñÁõÍÆ´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£ÊñÁõÍÆ´ï»ö¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦½¼Å¶¡¦ÊªÎ®»ö¶È¡¢¹ÝÈÄ´ØÏ¢»ö¶È¡¢µ¡Ç½ºàÎÁ´ØÏ¢»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º´ØÏ¢»ö¶È¤Î5¤Ä¤Î»ö¶È¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤äÃÏµå´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬ºÇÂç²½¤¹¤ë¤è¤¦¡¢2050Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡ÖÄ¹´ü·Ð±Ä¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡ØÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ä¤à¡Ù¡×¤ò2021Ç¯5·î¤ËºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¡¦¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤ò¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿Í¤Ó¤È¤ò°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦Ë¤«¤µ¤Ç¤Ä¤Ä¤à¡Ø¤¯¤é¤·¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ù¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡ÖÂ¿ÍÍÀ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸³è¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¡ÖÃÏµå´Ä¶¤ËÉé²Ù¤òÍ¿¤¨¤º¤Ë¡¢¿Í¡¹¤Î¹¬¤»¤Ê¤¯¤é¤·¤¬¤º¤Ã¤ÈÌ¤Íè¤Ø¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»ö¶È³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1917Ç¯¤ËÁÏÎ©¤·¡¢¹ñÆâ44¼Ò¡ÊÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹´Þ¤à¡Ë¡¢³¤³°50¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤òÍÊ¤·¡¢Ìó19,000¿Í¤Î½¾¶È°÷¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ëÇä¾å¹â¤Ï9,225²¯±ß¤Ç¤¹¡£
https://www.tskg-hd.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÅìÍÎÀ½æ¥¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿ÊÉô ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡¡ÃæÌîÍø¡¦»Ô¶¶¡¦³ÁËÜ¡¦¹âÅÄ
TEL¡§03-4514-2026¡¡ Mail¡§tskg_contact@tskg-hd.com
