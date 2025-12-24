日本接着剤市場は、包装需要、電子機器の小型化、持続可能な材料技術に支えられ、2033年までに年平均成長率（CAGR）5.18％で27億8,000万米ドル規模に成長する見通しである。
日本接着剤市場は、2024年から2033年にかけて、17億6,000万米ドルから27億8,000万米ドルに達する見込みで、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は5.18%に達すると予測されています。この成長は、特に自動車産業やヘルスケア分野の需要拡大に起因しています。
市場を牽引する要因
自動車産業の影響
日本接着剤市場は自動車産業に強く依存しています。軽量化、振動減衰、そして自動車の性能向上を実現するために、接着剤は不可欠な役割を果たしています。日本は世界第3位の自動車生産国であり、2021年には自動車産業で2,435トンの接着剤が消費され、前年比で11%の増加を記録しました。この成長は今後も続くと見込まれ、市場拡大を後押しする要因となります。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-adhesives-market
市場の制約
化学物質の使用に関する規制
接着剤製造に使用される化学物質から発生するガスが有害であり、規制が厳しくなっていることは市場の成長にとっての大きな制約です。特に健康や環境に対する意識が高まっている中、接着剤の使用に関する規制が強化され、製造業者にとっては大きな課題となっています。このような規制の強化は、国内市場の成長に対して一定の抑制的な影響を与えています。
市場機会
ヘルスケア分野の需要拡大
日本の高齢化が進む中、医療機器の組み立てや創傷治療、外科手術などにおける接着剤の需要は増加しています。特に生体適合性が高く、厳しい医療規制をクリアした接着剤への需要が高まっています。2022年の政府データによると、75歳以上の人口が15%を超え、医療の必要性が急増しています。この傾向により、接着剤市場は今後さらに成長が期待されます。
市場セグメントの洞察
タイプ別市場動向
2024年、日本接着剤市場では合成タイプのアクリル接着剤が主流となり、特に建設やインフラ関連で需要が高まっています。これにより、アクリル接着剤の市場シェアは拡大しています。
主要企業のリスト：
● 3M Japan Ltd.
● Nitto Denko Corporation
● Konishi Co., Ltd.
● Toyochem CO., Ltd.
● Aica Kogyo Company, Limited
● Sika Japan Ltd.
● Henkel Japan Ltd.
● Lintec Corporation
● Yokohama Rubber Co., Ltd.
● Sekisui Fuller Co., Ltd.
技術別市場動向
予測期間中、反応性接着剤の需要が急増すると予測されています。このタイプの接着剤は、温度変化や湿気に強い特性を持ち、特にハイテク機器において重要な役割を果たします。反応性接着剤は、血糖値測定器や携帯電話、コンピュータなどの精密機器での利用が拡大しており、これが市場を牽引しています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-adhesives-market
用途別市場動向
2024年には、紙・包装分野が市場収益の主要な部分を占めると予測されています。医療費の急激な伸びにより、サージカルマスクやPPEキット、その他の医療製品の需要が高まり、その結果として包装製品への需要も増加しました。この要因が紙・包装分野の成長を加速させています。
セグメンテーションの概要
タイプ別
● 合成
o アクリル
o ポリ酢酸ビニル（PVA）
o ポリウレタン（PU）
o エチレンビニルアセテート（EVA）
o エポキシ
o シリコーン
o スチレンブロック
市場を牽引する要因
自動車産業の影響
日本接着剤市場は自動車産業に強く依存しています。軽量化、振動減衰、そして自動車の性能向上を実現するために、接着剤は不可欠な役割を果たしています。日本は世界第3位の自動車生産国であり、2021年には自動車産業で2,435トンの接着剤が消費され、前年比で11%の増加を記録しました。この成長は今後も続くと見込まれ、市場拡大を後押しする要因となります。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-adhesives-market
市場の制約
化学物質の使用に関する規制
接着剤製造に使用される化学物質から発生するガスが有害であり、規制が厳しくなっていることは市場の成長にとっての大きな制約です。特に健康や環境に対する意識が高まっている中、接着剤の使用に関する規制が強化され、製造業者にとっては大きな課題となっています。このような規制の強化は、国内市場の成長に対して一定の抑制的な影響を与えています。
市場機会
ヘルスケア分野の需要拡大
日本の高齢化が進む中、医療機器の組み立てや創傷治療、外科手術などにおける接着剤の需要は増加しています。特に生体適合性が高く、厳しい医療規制をクリアした接着剤への需要が高まっています。2022年の政府データによると、75歳以上の人口が15%を超え、医療の必要性が急増しています。この傾向により、接着剤市場は今後さらに成長が期待されます。
市場セグメントの洞察
タイプ別市場動向
2024年、日本接着剤市場では合成タイプのアクリル接着剤が主流となり、特に建設やインフラ関連で需要が高まっています。これにより、アクリル接着剤の市場シェアは拡大しています。
主要企業のリスト：
● 3M Japan Ltd.
● Nitto Denko Corporation
● Konishi Co., Ltd.
● Toyochem CO., Ltd.
● Aica Kogyo Company, Limited
● Sika Japan Ltd.
● Henkel Japan Ltd.
● Lintec Corporation
● Yokohama Rubber Co., Ltd.
● Sekisui Fuller Co., Ltd.
技術別市場動向
予測期間中、反応性接着剤の需要が急増すると予測されています。このタイプの接着剤は、温度変化や湿気に強い特性を持ち、特にハイテク機器において重要な役割を果たします。反応性接着剤は、血糖値測定器や携帯電話、コンピュータなどの精密機器での利用が拡大しており、これが市場を牽引しています。
レポートオーシャン株式会社 最新レポート :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-adhesives-market
用途別市場動向
2024年には、紙・包装分野が市場収益の主要な部分を占めると予測されています。医療費の急激な伸びにより、サージカルマスクやPPEキット、その他の医療製品の需要が高まり、その結果として包装製品への需要も増加しました。この要因が紙・包装分野の成長を加速させています。
セグメンテーションの概要
タイプ別
● 合成
o アクリル
o ポリ酢酸ビニル（PVA）
o ポリウレタン（PU）
o エチレンビニルアセテート（EVA）
o エポキシ
o シリコーン
o スチレンブロック