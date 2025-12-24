株式会社QUICK E-Solutions(本社：東京都中央区、代表取締役社長：津川 悟、以下「QES」)は、マイクロソフトが提供するパートナープログラム「Microsoft AI Cloud パートナー プログラム」において、高い技術力と豊富な実績を有する企業に与えられる「ソリューションパートナー」認定を全6つのソリューション分野で取得し、「Microsoft Cloud」パートナーに認定されました。





Microsoft Cloud Solutions Partner





■ソリューションパートナーとは

「Microsoft AI Cloud パートナー プログラム」において、マイクロソフトが定める6つのソリューション領域「Business Applications」「Data & AI (Azure)」「Digital & App Innovation (Azure)」「Infrastructure (Azure)」「Modern Work」「Security」で、高い専門性と実績を有する企業を認定する制度です。導入実績、スキル、カスタマーサクセスの総合的なスコアリングにより評価され認定されます。

すべて取得したパートナーは「Microsoft Cloudソリューション パートナー」バッヂを得ることができます。

QESは全分野を獲得したことで「Microsoft Cloudソリューション パートナー」となりました。これにより、当社がMicrosoft Azure(以下、Azure)、Microsoft 365、AI、Power Platformなどのマイクロソフト技術全般に精通し、実行できる企業であることが証明されました。









■QESのマイクロソフトビジネスについて

当社は、NTドメインからActive Directoryへの移行支援やMicrosoft Identity Managerの導入など、オンプレミス環境での構築を起点に、Microsoft 365やAzureなどのクラウド技術の進化にあわせ、導入から運用まで幅広い支援を行ってまいりました。

Microsoft Japan Partner of the Year 2022では「Power Apps アワード」を初受賞し、翌2023年には「Intelligent Automation アワード」を受賞。Business Applications分野の主要カテゴリを2年連続で受賞しました。同2023年には「ローコードアプリケーション開発」分野でSpecializationを獲得。国内のローコード開発をリードするとともに、対応技術領域を広げ、今ではAzure AIを中核としたマルチエージェントの開発などAI事業も展開しています。









■今後の展望

当社はお客様のオフィス内で利用されるマイクロソフト技術の支援を提供し、案件規模や業種業態を問わず、数多くのアプリケーション開発とDXを手掛けております。

今後は、得意分野であるPower Platform、Azure、ゼロトラストセキュリティなど、Microsoft 365およびAzure関連技術を総合的に提供するとともに、日本マイクロソフト株式会社との強力な協働を通じてAI技術をさらに強化し、お客様のAIトランスフォーメーションを推進してまいります。









■日本マイクロソフト株式会社様からのエンドースメント

日頃より日本マイクロソフトとのビジネスを推進いただき、心より感謝申し上げます。

この度、株式会社QUICK E-Solutions様が「Microsoft AI Cloud パートナープログラム」において、全6分野でソリューションパートナー認定を取得されましたことを心よりお祝い申し上げます。

同社は長年にわたり、Power Platform、Microsoft Azure、Microsoft 365などの技術を活用し、お客様の業務変革とデジタルトランスフォーメーションを牽引してこられました。

近年では、Azure OpenAIをはじめとするAI技術を積極的に取り入れ、業務効率化や創造的な働き方の実現に大きく貢献されています。





日本マイクロソフトは、株式会社QUICK E-Solutions様の高い技術力と豊富な実績を高く評価しており、今後もAI時代における新たな価値創造とお客様の変革推進に向け、協力してまいります。





日本マイクロソフト株式会社

クラウド＆AIソリューション事業本部

AIビジネスソリューション統括 業務執行役員 統括本部長

綱島 朝子









■株式会社QUICK E-Solutionsについて

https://www.qes.co.jp

私たちは、日本経済新聞社グループのデジタル事業を担うITプロフェッショナル集団です。

日本を代表する金融情報サービス会社「QUICK」のシステムを支える高度な技術と経験を基盤に、金融機関、事業会社など幅広いお客様に最適なITソリューションを提供しています。





代表者 ：代表取締役社長 津川 悟

本社所在地：東京都中央区日本橋兜町7番1号 KABUTO ONE 12階

設立日 ：1983年3月1日

資本金 ：2億5,000万円

売上高 ：122億円(2024年)









※ Microsoft、Azure、Power Platform、Power Apps、Power Automate、Microsoft 365は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Microsoft 365 は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。

※ その他記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標もしくは登録商標です。