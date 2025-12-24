買取専門店「おもいお」を運営する株式会社Tieel（本社：東京都中央区）は、2025年12月23日（火）に国内の金小売価格が史上初となる、1グラムあたり24,800円台を記録したことを受け、貴金属および宝飾品の査定体制を強化いたします。 NY金先物相場の続伸やベネズエラ情勢による地政学的リスク、さらに外国為替市場での円安水準（1ドル＝156円台後半）が重なり、金・銀・プラチナを含む貴金属相場は歴史的な高値圏で推移しています。相場高騰期においても適正な価値判断を行うことで、生活者が資産価値を正しく把握できる環境づくりを目指します。

■背景：世界的な金価格高騰と円安が押し上げる「金」の資産価値

2025年12月23日の市場において、国内金価格は史上最高値を更新し、小売価格で約24,800円/g、買取価格でも24,600円/g前後という極めて高い水準を記録しました。この高騰には、主に以下の2点が影響しています。

1.地政学的リスクの上昇2.円安による押し上げ効果

世界情勢として、まずベネズエラ情勢の不安定化などが意識されています。「有事の金」として安全資産への逃避資金が流入し、ドル建て金価格が過去最高値を更新しました。

また、欧米のクリスマス休暇入りで市場は閑散とする中、為替は1ドル＝156円台後半で推移しています。円建ての国内価格が割高になることで、24,800円台突破という歴史的な価格水準に到達しました。

■【2025年12月23日時点】国内貴金属相場の実況

国内では金だけでなく、銀やプラチナを含む貴金属全体が底上げ相場となっています。直近の一般的なリアルタイム相場（指標）は以下の通りです。

金（ゴールド）：約24,800円/g店頭小売価格目安：約24,800円/g店頭買取価格目安：約24,600円/g

プラチナ：約10,900円/g前後（1万円台前半で推移）銀（シルバー）：約350円/g前後（数百円台で推移）

※価格は一般的な指標・データサイトの平均値の一例であり、取引店や店舗によって異なります。いずれも前日比で上昇傾向にあります。

■課題：高値相場にもかかわらず売却されない貴金属の存在

一方で、相場が高騰しているにもかかわらず、家庭内に保管されたまま流通していない貴金属も少なくありません。

古いデザインであることや、刻印が薄れている、付属品がないといった理由から「価値が分からない」と判断され、査定に出されないケースが多く見られます。こうした状況は、相場環境と実際の生活者の行動との間に情報格差が存在していることを示しています。

■買取専門店「おもいお」の査定体制強化について

買取専門店「おもいお」では、金価格が高値圏で推移する現在の市場環境を踏まえ、金・銀・プラチナを横断的に評価できる査定体制を強化しました。

素材や純度、重量だけでなく、相場変動を反映した総合的な価値判断を行うことで、貴金属の状態や背景に応じた査定を実施しています。

また、鑑定士が直接対応する体制を整えることで、相場や査定基準に関する説明を含め、利用者が納得したうえで判断できる環境づくりに取り組んでいます。

■おもいお銀座本店鑑定士のコメント

「相場が大きく動く局面では、数値だけでなく市場全体の流れを把握した査定が重要になります。金やプラチナ、銀といった貴金属は、状態や保管年数に関わらず素材そのものに価値があります。価格が高水準にある今だからこそ、まずは正確な価値を知ることが大切だと考えています。」

■今後の展望と社会的意義

貴金属相場の高騰は一時的な価格変動にとどまらず、資産価値に対する意識の変化を促しています。「おもいお」では、単なる売却の促進ではなく、生活者が自身の保有資産を正しく理解し、適切な判断ができる機会を提供することを重視しています。

今後も市場動向を注視しながら、貴金属流通の健全化と情報の透明性向上に寄与する取り組みを継続していく方針です。

■買取専門店「おもいお」について

国際的な金融市場や地政学的リスクを背景に、金・プラチナ・銀といった貴金属価格は高値水準で推移しています。

こうした相場環境の変化により、これまで価値を意識されることの少なかった貴金属製品についても、資産としての側面が改めて注目される局面となっているのです。

買取専門店「おもいお」では、金・プラチナ製品をはじめ、ダイヤモンドや色石を含む宝飾品全般について、市場動向を踏まえた査定に対応しています。

査定や相談に際して費用やキャンセル料は発生せず、相場を知るための確認としても利用できる体制を整えています。相場が大きく動く今だからこそ、手元にある貴金属や宝飾品の価値を正しく把握することが、今後の判断材料の一つとなり得ます。

