株式会社ロッピングライフ（本社：東京都港区）は、人気寝具ブランド「雲のやすらぎプレミアム」において、2025年の年末から2026年の年始にかけて、日頃のご愛顧に感謝を込めた特別セールとして、年末年始限定キャンペーンを開催いたします。 年末年始は、1年の疲れが蓄積しやすい一方で、生活リズムや睡眠環境を見直す絶好のタイミングです。本キャンペーンでは、人気のマットレス・敷布団シリーズを対象に、期間限定・特別価格でご提供いたします。

■ キャンペーン概要

雲のやすらぎプレミアム 年末年始特別キャンペーン・期間：2025年12月24日（水）12:00 ～ 2026年1月6日（火）12:00・内容：対象商品が クーポン利用で15％OFF・対象：単品・シーツセット・マットレスカバーセット・クーポンコード：mat15・キャンペーンページ：https://ichiban-boshi.com/shop/pages/2025-2026※期間中は、対象商品ページ内のすべてのセットにご利用いただけます。

■ 対象商品

●雲のやすらぎプレミアム マットレス●雲のやすらぎプレミアム マットレスII●雲のやすらぎプレミアム 三つ折りマットレス●雲のやすらぎプレミアム 敷布団●雲のやすらぎプレミアム マットレスモデル3R体をしっかり支えながら、包み込まれるような寝心地を追求したシリーズは、「寝心地が良い。」や「朝のスッキリ感が格段にアップ」などのお声をいただいています。

■ 年末年始を、もっと心地よく

年末年始は、自分自身をいたわる時間を取りやすい季節。寝具を見直すことで、日々の疲れの抜け方や朝の感覚は大きく変わります。新しい年を迎える準備として、そして大切な方へのギフトとしてもおすすめの年末年始限定キャンペーンです。

会社概要

所在地：〒106-0031 東京都港区西麻布1-2-9 EXタワー5階代表者：代表取締役社長 中村 雪浩事業内容：・テレビ、カタログ、インターネット等による通信販売事業・テレビ通販番組の企画及び制作・テレビ朝日の番組関連グッズの販売・商品の企画開発