東洋アルミエコープロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：酒井大典）は、家庭用アルミホイル「サンホイルⓇ」において、2024年度（2024年10月～2025年9月）の取り組みにより、CO₂排出量を約959t-CO₂削減し、年間約16.5％の削減を達成しました。2023年10月に開始したグリーンアルミの採用に加え、2025年4月からリサイクルアルミの使用を開始。これら環境配慮型アルミを「サステナなアルミⓇ」＊1と総称し、持続可能な素材の活用を推進しています。さらに、パッケージに点字表示を追加するなど、誰もが使いやすいユニバーサルデザインを追求。サステナブルな素材と心地よく使える工夫で、より多くの人に快適な使い心地を届け続けます。「サンホイルⓇ」は、アルミホイル売上No.1ブランド＊2として、環境負荷低減と快適な使い心地の両立を目指してまいります。＊1「サステなアルミⓇ」は東洋アルミエコープロダクツ株式会社の登録商標です。＊2 アルミホイル売上No.1ブランド（株）インテージSRI＋調べ／アルミホイル市場 2024年5月～2025年6月 販売金額ベース

背景

近年、地球温暖化対策やカーボンニュートラルの実現に向け、製造業におけるCO₂排出量削減は重要な課題となっています。サンホイルは、アルミホイル製品の製造において、環境負荷を低減するための取り組みを積極的に進めています。

今年度の取り組み

2024年10月1日～2025年9月30日の期間、サンホイルは従来のグリーンアルミ採用に加え、新たにリサイクルアルミの採用を開始しました。これにより、環境配慮型アルミ材料の使用比率を拡大し、製品のライフサイクル全体でのCO₂排出量削減を目指しました。

成果

今年度の取り組みにより、CO₂排出量は約959t-CO₂削減され、年間約16.5％の削減率を達成しました。※算出方法：当社調査による一次データおよび環境省による排出係数一覧、一般社団法人日本アルミニウム協会「アルミニウム VISION 2050」を基に自社算定（2025年10月時点）。算出範囲は調達～製品製造まで。

今後の展望

サンホイルは、2025年10月から2026年9月の期間に、アルミニウム原料の「30％以上」をグリーンアルミとリサイクルアルミに置き換えることを目標とし、順次使用量を拡大する計画です。グリーンアルミ：20％以上 リサイクルアルミ：10％以上今後も、環境配慮型アルミ材料の採用を通じて、CO₂排出量削減に貢献し、持続可能な社会の実現を目指します。

ブランドサイト

https://www.toyoalumi-ekco.jp/sunfoil/

https://www.toyoalumi-ekco.jp/sunfoil/about/

会社概要

商号 ：東洋アルミエコープロダクツ株式会社代表者：代表取締役社⻑ 酒井大典本社所在地：⼤阪市⻄区⻄本町１丁⽬4-1設⽴：1969年11⽉1⽇URL：https://www.toyoalumi-ekco.jp/