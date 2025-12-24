回転式遊星減速機の世界市場2025年、グローバル市場規模（垂直型、水平型）・分析レポートを発表
2025年12月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「回転式遊星減速機の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、回転式遊星減速機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の回転式遊星減速機市場の概要
世界の回転式遊星減速機市場は、2024年に7,610万米ドルと評価され、2031年には1億1,700万米ドルに達すると予測されています。2024年から2031年にかけての年平均成長率は6.3％と見込まれています。本レポートでは、米国の関税政策および国際貿易環境の変化を踏まえ、各地域の経済構造や競争状況、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。
回転式遊星減速機は、高精度かつ高効率な動力伝達を実現する装置で、遊星歯車機構と回転ベアリングの特性を組み合わせています。複数段階の遊星ギアによって入力された高速回転を低速高トルクに変換し、限られたスペースで高出力を実現することが可能です。主に高トルクと精密制御を必要とする産業機械やエネルギー設備に採用されており、産業オートメーションの進展により需要が拡大しています。
________________________________________
市場分析の主要ポイント
本レポートでは、2020年から2031年にかけての市場動向を定量・定性的に分析しています。地域別、製品タイプ別、用途別の市場規模、販売数量、平均販売価格を算出し、世界市場の成長構造を明らかにしています。また、2025年時点における主要メーカーの市場シェアや収益を推計し、競争環境の変化を比較しています。
市場拡大の主な要因として、風力発電設備、建設機械、港湾機械などにおける高トルク駆動装置の需要増加が挙げられます。特に再生可能エネルギー分野では、タービン制御用の精密減速機の導入が進んでいます。また、製造業の自動化やロボット化に伴い、高効率・低振動の回転式減速機が注目されています。一方で、製造コストの上昇や精密加工技術の要求度が高い点は、参入障壁として機能しています。
________________________________________
主要企業の動向
本市場の主要企業には、Zhuzhou Gear、Jiangsu Tailong、Sanlian Transmission Machinery、Shanghai Xieling Automation Technology、Rongxing、Di Yue Precision Technology（Suzhou）、Zhejiang Tongli、Qingdao Hegongなどが挙げられます。
Zhuzhou Gearは長年にわたり高性能ギア製造で実績を持ち、建設機械・風力設備向け減速機で強みを発揮しています。Jiangsu Tailongはモジュール設計とカスタマイズ対応力に優れ、各種産業向けの汎用モデルを供給しています。Sanlian Transmission Machineryは省スペースかつ高耐久な減速ユニットの設計を得意とし、自動化設備市場でのシェアを拡大中です。
Shanghai Xieling Automation TechnologyおよびDi Yue Precision Technology（Suzhou）は、ロボット制御や精密機械向けの高精度モデルを展開しています。Zhejiang TongliやQingdao Hegongは、アジア市場を中心にコスト競争力の高い製品を供給し、新興市場でのプレゼンスを強化しています。
________________________________________
市場セグメンテーション
回転式遊星減速機市場は、タイプ別に「垂直型」と「水平型」に分類されます。垂直型は省スペースで設置でき、主に風力発電やポンプ駆動装置に使用されます。水平型は安定した構造で高トルク伝達が可能なため、重機やコンベヤシステムに広く採用されています。
