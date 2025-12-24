ナレフルチャット、OpenAIの最新画像生成モデル「GPT-Image-1.5」やGoogleの最新軽量モデル「Gemini 3 Flash」の提供を開始
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」において、最新モデル「GPT-Image-1.5」「Gemini 3 Flash」の提供を2025年12月23日（火）に開始いたしました。また、同時に行われたアップデートで、各企業の情報セキュリティポリシーや社内ガバナンスに準拠した生成AI運用をより実現しやすくなる「企業設定」機能もリリースいたしました。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
■ 追加されたAIモデルの特徴
【GPT-Image-1.5】
画像の生成指示（プロンプト）への追従性と画像編集の一貫性を飛躍的に高めた、OpenAI最新の画像生成モデルです。従来モデルである「GPT-Image-1」と比較して、出力のコストが約20%減少していることも特徴です。
＜参考記事＞
最新AIモデル「GPT-Image-1.5」と「Nano Banana Pro」の比較
https://www.knowleful.ai/plus/rabbit-gptimage15-showdown/
【Gemini 3 Flash】（プレビュー版）
最上位モデルGemini 3 Proの高度な知能と、Flashシリーズ特有の高速性・低コストを両立した次世代の軽量AIモデルです。複雑な推論からシンプルな問い合わせ、エージェントの操作においてもPro級の精度を発揮しつつ、リアルタイム対話に最適な応答速度を提供します。
■ 新機能「企業設定」の詳細
生成AIツールの企業導入が進む一方で、企業ごとに異なる情報セキュリティポリシーへの対応、従業員のITリテラシー格差、社内ガバナンスの確立など、運用面での課題も顕在化しています。今回ナレフルチャットがリリースした「企業設定」機能では、これらの課題を解決し、企業が安心して生成AIを全社展開できる環境づくりをサポートします。
１．企業ロゴのカスタマイズ
チャット画面に表示される画像を企業独自のロゴや画像に変更可能です。自社仕様にカスタマイズすることでツールへの親しみやすさを向上させつつ、従業員の利用率向上と定着の促進や、業務ツールであることの印象付けを補助します。
２．利用案内文の設定
新規チャットを始める画面に表示するテキストを、自由に設定できます。生成AI初心者向けの使い方ガイド、機密情報取り扱いの注意喚起、独自の社内ルールなど、企業独自のメッセージを全従業員に確実に届け、ITリテラシーが低い社員への導入支援や社内ガバナンスの強化を実現します。
３．通知設定のカスタマイズ
機能やモデルアップデート時の、メール配信とお知らせ表示の有無を企業側で制御できます。情報の過多を防ぎつつ、必要な情報のみを「利用案内文」で告知するなどの運用で、企業ごとに最適化された情報量への調整と、社内規定に準拠した運用がより行いやすくなります。
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
