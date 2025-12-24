TVアニメ「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内「インクルーズプリント」にて場面写ブロマイド販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、12月24日（水）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、TVアニメ「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」のコンテンツプリント第2弾が選択式で販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337743&id=bodyimage1】
TVアニメ「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約55,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第2弾は場面写を使用した全20種、選択式での販売となっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「TVアニメ「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」場面写ブロマイド」
販売方法：選択式（全20種）
販売価格：写真紙L判 300円、写真紙2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2025/12/24（水）～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/hanadoll
■TVアニメ「華Doll* -Reinterpretation of Flowering-」
『華人形プロジェクト』のオーディションを受ける少年たち。
彼らは皆、暗然たる過去を胸に臨んでいた。
秘密を有していたのは彼らだけではない。
主催のプロダクションは、合格の条件に、
完璧なアイドルとして「開花」を促すべく
人生と引き換えに特殊な「種」を
体内に埋め込む手術を受ける契約にサインを求める。
拒否する者などいない。
何を代償にしようと、必ず『夢』を叶えてみせる――
果たして、彼らの覚悟は華を咲かせるのか。
【OFFICIAL SITE】https://hanadoll-anime.com/
【OFFICIAL X】https://x.com/hanadoll_anime
（C）HANA-Doll.RF
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 渡邉 結梨
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
プレスリリース詳細へ